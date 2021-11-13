МАНЧИНИ: «Начинаем со значительным преимуществом перед следующим туром»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча отбора на ЧМ-2022 против Швейцарии (ничья 1:1):

«К сожалению, мы не реализовывали пенальти в каждом матче против Швейцарии. Такие вещи случаются. Жоржиньо? Он пенальтист. Если ему захотелось взяться за это, он правильно сделал.

Первый тайм был для нас сложным, и пришлось немного побороться. Во втором мы сыграли хорошо, разве что упустили второй гол. Мы не позволили им большего, но забить еще раз не удалось.

Мы начинаем со значительным преимуществом перед следующим туром. Если мы проведем хорошую игру и забьем голы, которых не забили сегодня вечером, я думаю, у нас есть хорошие шансы добиться желаемого».