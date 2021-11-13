МАНЧИНИ: «Начинаем со значительным преимуществом перед следующим туром»

Наставник сборной Италии – о матче против Швейцарии

  • 13.11.2021 11:54
  • 136 просмотров
  • 0 комментариев
МАНЧИНИ: «Начинаем со значительным преимуществом перед следующим туром»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча отбора на ЧМ-2022 против Швейцарии (ничья 1:1):

«К сожалению, мы не реализовывали пенальти в каждом матче против Швейцарии. Такие вещи случаются. Жоржиньо? Он пенальтист. Если ему захотелось взяться за это, он правильно сделал.

Первый тайм был для нас сложным, и пришлось немного побороться. Во втором мы сыграли хорошо, разве что упустили второй гол. Мы не позволили им большего, но забить еще раз не удалось.

Мы начинаем со значительным преимуществом перед следующим туром. Если мы проведем хорошую игру и забьем голы, которых не забили сегодня вечером, я думаю, у нас есть хорошие шансы добиться желаемого».

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности