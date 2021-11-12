В пятницу, 12-го ноября, состоится поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором встретятся сборные Италии и Швейцарии. Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Противостояние в Риме имеет ключевое значение для обоих соперников. «Скуадра адзурра» и «Нати» набрали одинаковое количество очков и в очном поединке попытаются определить единоличного лидера группы С. При этом проигравшая на «Стадио Олимпико» сборная не потеряет шансы на первое место группы, поскольку при равенстве очков главным критерием является разница забитых и пропущенных мячей. Но победа в очной дуэле максимально приблизит одну из команд к прямому выходу на чемпионат мира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Швейцария.