Больше не выйдет на поле? Агуэро может досрочно закончить карьеру

У форварда «Барселоны» обнаружили серьезные проблемы с сердцем

  • 12.11.2021 13:21
  • 3192 просмотра
  • 2 комментария
Больше не выйдет на поле? Агуэро может досрочно закончить карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

Футболист был заменен в первом тайме поединка 12-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» из-за тахикардии.  Исследования показали, что у Агуэро есть серьезные проблемы с сердцем. Из-за них Серхио может никогда больше не выйти на поле. В любом случае, полное обследование и лечение игрока займет около трех месяцев.

Агуэро перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» летом 2021 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне форвард провел за «блаугранас» 5 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Источник — AS

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    cooperchack, 12.11.2021 14:41
    +1
    Александр Галецкий, 12.11.2021 13:57
    Нормально его так МанСити спихнули
    Он для Ман Сити легенда.Как ты для своего дивана
    Ссылка
    Александр Галецкий
    online
    Александр Галецкий, 12.11.2021 13:57
    -6
    Нормально его так МанСити спихнули
    Ссылка
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