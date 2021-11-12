Больше не выйдет на поле? Агуэро может досрочно закончить карьеру

33-летний аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

Футболист был заменен в первом тайме поединка 12-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» из-за тахикардии. Исследования показали, что у Агуэро есть серьезные проблемы с сердцем. Из-за них Серхио может никогда больше не выйти на поле. В любом случае, полное обследование и лечение игрока займет около трех месяцев.

Агуэро перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» летом 2021 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне форвард провел за «блаугранас» 5 матчей во всех турнирах, где забил один гол.