Пике и Агуэро могут не сыграть с Динамо. Серхио стало плохо во время матча

Защитник и форвард «Барселоны» могут не приехать в Киев

  • 31.10.2021 11:11
  • 1248 просмотров
  • 2 комментария
Пике и Агуэро могут не сыграть с Динамо. Серхио стало плохо во время матча
© twitter.com/fcbarcelona

Защитник Жерар Пике и форвард Серхио Агуэро не сумели закончить матч чемпионата Испании против «Алавеса» из-за проблем со здоровьем.

Пике получил повреждение ноги, а Агуэро стало плохо во время матча. У игрока появилась боль в груди, поэтому его отправили в больницу.

«Барселона» пока не сообщает о том, когда оба смогут вернуться на поле. Не исключено, что футболисты 2 ноября пропустят матч против «Динамо» Киев в Лиге чемпионов.

Источник — ФК Барселона

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    Энди Мир, 31.10.2021 11:55
    +3
    umnuy2, 31.10.2021 11:47
    они и дублем в прошлом году катали киев....ну хотя сейчас киев не тот уже с шкуриным и кулачем
    Ну хоть не с педриньями за 50 лимонов и сбежавшей с цырка говорящей зеброй, которые не могут в чемпионате сделать ничего с шкуриными и кулачами.
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 31.10.2021 11:47
    -7
    они и дублем в прошлом году катали киев....ну хотя сейчас киев не тот уже с шкуриным и кулачем
    Ссылка
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