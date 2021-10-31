Пике и Агуэро могут не сыграть с Динамо. Серхио стало плохо во время матча

Защитник Жерар Пике и форвард Серхио Агуэро не сумели закончить матч чемпионата Испании против «Алавеса» из-за проблем со здоровьем.

Пике получил повреждение ноги, а Агуэро стало плохо во время матча. У игрока появилась боль в груди, поэтому его отправили в больницу.

«Барселона» пока не сообщает о том, когда оба смогут вернуться на поле. Не исключено, что футболисты 2 ноября пропустят матч против «Динамо» Киев в Лиге чемпионов.