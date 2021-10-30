12-й тур
Барселона
1 : 1
Алавес
30.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Увольнение Кумана не помогло. Барселона не смогла обыграть Алавес

Каталонский клуб не смог добыть три очка в поединке 12-го тура Ла Лиги

  • 30.10.2021 23:57
  • 528 просмотров
  • 5 комментариев
Увольнение Кумана не помогло. Барселона не смогла обыграть Алавес
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 12-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» дома вничью сыграла с «Алавесом» (1:1).

Севилья всухую обыграла «Осасуну» (2:0), «Валенсия» взяла верх над «Вильярреалом» (2:0).

«Барселона»— «Алавес» — 1:1
Голы: Депай, 49 — Риоха, 52

«Барселона»: тер Штеген, Мингеса (Эззалзули, 80), Пике (Лангле, 70), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Нико Гонсалес (Бальде, 80), Гави (Пуч, 70), Дест, Агуэро (Коутиньо, 41), Депай.
«Алавес»: Сивера, Химо Наварро (Агиррегабириа, 20), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пере Понс (Пина, 62), Мойя (Ману Гарсия, 80), Лум, Мендес (Пельистри, 62), Хоселу (Силла, 80), Риоха.
Предупреждения: Сивера (45), Дуарте (82).

«Валенсия» — «Вильярреал» — 2:0
Голы: Гильямон, 43, Солер, 77, с пенальти

«Севилья» — «Осасуна» — 2:0
Голы: Диего Карлос, 40, Окампос, 60

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    88serhiiO
    88serhiiO, 31.10.2021 00:32
    +1
    З Барселоною зараз усі беруть очкі, а Динамо ще до матчу обсирається
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 31.10.2021 00:25
    +1
    Барселона в этом сезоне не попадет в ЛЧ, будет играть в Лиге Европы.
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 31.10.2021 00:59
    0
    Динамо треба перемагати. Інакше нема сенсу взагалі грати в ЛЧ, якщо не обігравати таку кризову Барселону, яку перемагають Райо та Алавес нічию катає на Ноу Камп.
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 31.10.2021 00:37
    0
    88serhiiO, 31.10.2021 00:32
    З Барселоною зараз усі беруть очкі, а Динамо ще до матчу обсирається
    Ринат уже проплатил и выслал микроавтобус туалетной бумаги для шубной компании по этому поводу
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 31.10.2021 01:16 (изменен)
    -1
    alefteev77, 31.10.2021 00:59
    Динамо треба перемагати. Інакше нема сенсу взагалі грати в ЛЧ, якщо не обігравати таку кризову Барселону, яку перемагають Райо та Алавес нічию катає на Ноу Камп.
    Ты вообще смотрел предыдущую игру?? Наверное нет. Советую пересмотреть - там вообще без шансов для грозы мариуполей и минаев. ВООБЩЕ!!! Просто другой уровень.
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