Увольнение Кумана не помогло. Барселона не смогла обыграть Алавес

В поединке 12-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» дома вничью сыграла с «Алавесом» (1:1).
Севилья всухую обыграла «Осасуну» (2:0), «Валенсия» взяла верх над «Вильярреалом» (2:0).
«Барселона»— «Алавес» — 1:1
Голы: Депай, 49 — Риоха, 52
«Барселона»: тер Штеген, Мингеса (Эззалзули, 80), Пике (Лангле, 70), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Нико Гонсалес (Бальде, 80), Гави (Пуч, 70), Дест, Агуэро (Коутиньо, 41), Депай.
«Алавес»: Сивера, Химо Наварро (Агиррегабириа, 20), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пере Понс (Пина, 62), Мойя (Ману Гарсия, 80), Лум, Мендес (Пельистри, 62), Хоселу (Силла, 80), Риоха.
Предупреждения: Сивера (45), Дуарте (82).
«Валенсия» — «Вильярреал» — 2:0
Голы: Гильямон, 43, Солер, 77, с пенальти
«Севилья» — «Осасуна» — 2:0
Голы: Диего Карлос, 40, Окампос, 60
Источник — Sport.ua
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