Пять звезд, которые могут вернуться в свои бывшие клубы

Летнее трансферное окно 2021 года было, мягко говоря, безумным. После довольно умеренного прошлого года клубы отчаянно нуждались в качественных усилениях. Как результат, этим летом произошло много громких подписаний. Кто-то при этом вернулся в родной клуб.

Например, легенда вратарей Джанлуиджи Буффон недавно завершил покинул Ювентус, присоединившись к Парме. Все-таки это клуб его детства.

Однако возвращение Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед, несомненно, является самым неожиданным в новейшей истории. После трех сезонов в Италии он решил подписать контракт с "красными дьяволами" и отказать Сити. Помимо португальской суперзвезды, Эшли Янг, Эрик Гарсия и Кевин-Принс Боатенг тоже вернулись в свои бывшие команды в 2021 году.

Давайте рассмотрим, кто еще может купить обратный билет.

5. Поль Погба в Ювентус

На пятом месте находится вечный контрактный бунтарь Пол Погба. Французский полузащитник в настоящее время изо всех сил пытается выбить из Манчестер Юнайтед как можно больше денег, ведь срок действия его контракта истекает в 2022 году. Разумеется, чемпиона мира сватают во все элитные клубы в Европе.

Возвращение в Турин вполне возможно, тем более чем Ювентус очень давно думал вернуть свою звезду. Агент Погба Мино Райола только рад в этом ему помочь, подливая масла в полемику при каждой возможности. Суперагент публично заявил, что будущее его клиента все еще остается туманным.

Спустя пять лет после своего рекордного возвращения на Олд Траффорд за 105 миллионов евро, Погба не смог по-настоящему стать своим. Несмотря на свой очевидный талант, он никогда не был стабилен. Помимо Ювентуса, Реал Мадрид и Барселона также следят за ситуацией.

4. Кристофер Нкунку в ПСЖ



Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку стал превращаться в ведущего игрока Европы сразу после своего ухода из ПСЖ в РБ Лейпциг. В Германии он нашел свободу полностью раскрыть свой потенциал. В 98 играх за «быков» атакующий полузащитник забил 21 гол и сделал 32 результативные передачи.

Выпускник академии ПСЖ покинул родной клуб в 2019 году. Талантливый нападающий сумел отличиться только 15 голевыми действиями в 78 матчах, так и не став важным игроком основы. По этой причине немцы купили его за какие-то 13 миллионов евро.

Сейчас девятикратные чемпионы Лиги 1 сожалеют о своем решении. Если верить слухам, ПСЖ попытается исправить свою ошибку и подписать Нкунку в 2022 году. Если Килиан Мбаппе уйдет-таки в Реал Мадрид в 2022 году, Нкунку станет отличной заменой.

3. Деклан Райс в Челси

Деклан Райс превратился в сильнейшего игрока Вест Хэма с первых же минут в основе. С 2017 года полузащитник работал над тем, чтобы стать ведущим на своей позиции, и сейчас он — важный элемент национальной команды Англии.

Сейчас на него засматриваются такие клубы, как Манчестер Юнайтед и Челси. Последний особо часто упоминается в слухах. «Синие» якобы готовы выложить за Райса 70 млн евро.

Пусть в составе лондонцев и есть вечно молодой Канте, они все равно думают вернуть своего воспитанника. После ухода Лэмпарда слухов стало меньше, но вероятность остается высокой.

2. Эден Азар в Челси



Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Еще один потенциальный возвращенец в Челси, Азар явно не задержится в Реале. В Мадриде экс-лидер Челси провалился капитально, не став основным и вечно страдая от травм. Он не стоил не то что 115 млн евро, но и даже половины этой суммы, и сейчас «преемник Роналду» думает о путях отступления.

Свежие слухи указывают на то, что Челси рассматривает вариант возвращения бельгийца.

1. Дани Ольмо в Барселону

В последний год Барселона превратилась в бледную тень себя, и какие-то крупные трансферы стали попросту невозможны. Впрочем, даже в таком виде «блауграна» готова думать об усилениях. В частности, приоритетом для клуба остается Дани Ольмо.

После удачных выступлений в загребском Динамо Ольмо перебрался в РБ Лейпциг в 2020. Нападающий, который стоил немецкому клубу 22 млн евро, быстро освоился и начал забивать. Но пока сложно поверить, что он решится на возвращение в такой проблемный клуб. Впрочем, даже в нынешнем состоянии Барса остается легендарной командой — особенно для местных.

Текст: meta.ua/sport