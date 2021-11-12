Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорные матчи

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о борьбе с матчами с фиксированным результатом в теннисе.



«В теннисе тоже есть договорные матчи, но на более низком уровне, чем в футболе. У нас есть организация, которая отслеживает подобное (Tennis Integrity Unit - прим.). На высоком уровне все серьезно. На низком уровне знаю, что есть ужасные ситуации, много людей «повязали». В Турции и в Египте они сидят по целому году и играют турниры. Там очень много такого, даже судьи попали.



На высоком уровне если ко мне подходят и говорят, что дают деньги за поражение, то я должна обратиться в эту организацию и сообщить об этом. Но если я не обратилась, даже не соглашаясь, то меня могут дисквалифицировать. Вот так все выстроено. Все сообщения, которые я получаю в соцсетях, перенаправляю в эту организацию.



Мне предлагали очень часто, было много писем, сообщений. Некоторые шлют еще до сих пор. Но я избегаю этого. По 200-300 тысяч предлагали, но не знаю, реальные это деньги или меня обманывают. Это все не мое», – сказала Свитолина.

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