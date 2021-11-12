Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорные матчи

Элина до сих пор получает такие сообщения

  • 12.11.2021 18:33
  • 1149 просмотров
  • 3 комментария
Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорные матчи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о борьбе с матчами с фиксированным результатом в теннисе.
 
«В теннисе тоже есть договорные матчи, но на более низком уровне, чем в футболе. У нас есть организация, которая отслеживает подобное (Tennis Integrity Unit - прим.). На высоком уровне все серьезно. На низком уровне знаю, что есть ужасные ситуации, много людей «повязали». В Турции и в Египте они сидят по целому году и играют турниры. Там очень много такого, даже судьи попали. 
 
На высоком уровне если ко мне подходят и говорят, что дают деньги за поражение, то я должна обратиться в эту организацию и сообщить об этом. Но если я не обратилась, даже не соглашаясь, то меня могут дисквалифицировать. Вот так все выстроено. Все сообщения, которые я получаю в соцсетях, перенаправляю в эту организацию.
 
Мне предлагали очень часто, было много писем, сообщений. Некоторые шлют еще до сих пор. Но я избегаю этого. По 200-300 тысяч предлагали, но не знаю, реальные это деньги или меня обманывают. Это все не мое», – сказала Свитолина.

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Источник — Люкс ФМ

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 12.11.2021 19:14
    0
    Alehandro, 12.11.2021 19:13
    Иногда таким ноунеймам влетает, что невольно сомневаешься всё ли она сообщает в Tennis Integrity Unit))
    сколько предлагали сказала, а на сколько сторговались - нет )
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    Alehandro
    Alehandro, 12.11.2021 19:13 (изменен)
    0
    Иногда таким ноунеймам влетает, что невольно сомневаешься всё ли она сообщает в Tennis Integrity Unit))
    Ссылка
    Arctic
    Arctic, 12.11.2021 18:57
    0
    Еля молодець!
    Як не крути, але найкраща з наших!
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