СВИТОЛИНА: «У нас с Гаэлем есть брачный контракт, для меня это норма»

Украинская теннисистка – об отношениях с мужем

  • 12.11.2021 16:46
  • 2489 просмотров
  • 5 комментариев
СВИТОЛИНА: «У нас с Гаэлем есть брачный контракт, для меня это норма»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как построены ее отношения с мужем Гаэлем Монфисом.
 
«Гаэль хочет большую семью, много детей, первым ребенком хочет мальчика. Я тоже. С моими родителями у него очень хорошие отношения. Они знают английский на среднем уровне, поэтому когда мы видимся, то у нас очень теплая обстановка. Родители Гаэля, к сожалению, на английском не говорят, поэтому мне пришлось учить французский. Я его еще и до этого учила. Сейчас я практикую язык и общаюсь с ними на французском. Наши родители не контактируют между собой из-за языкового барьера. Мои родители не говорят на французском, а родители Гаэля – на английском, поэтому у нас никогда нет проблем (смеется).
 
У нас есть общий семейный бюджет, но также есть и свои средства у каждого отдельно. У меня есть мои деньги, которые я трачу на переезды, на тренеров. У него также есть свои деньги на его проекты. Когда мы живем вместе, то есть семейный бюджет на какие-то покупки и так далее.
 
У нас есть брачный контракт. Наверное, в Украине это не сильно принято, потому что у нас не так много женщин, которые зарабатывают достаточно большие деньги. Когда ты зарабатываешь большие деньги, то нужен брачный контракт, особенно если у каждой стороны есть свои большие проекты и большие траты. Я прожила много лет в Европе, и для меня это уже норма», – сказала Свитолина.

Ранее Свитолина рассказала, сколько топовые теннисистки тратят на тренера.

Источник — Люкс ФМ

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 12.11.2021 17:33 (изменен)
    +4
    Владимир Копяк, 12.11.2021 17:18
    Да любовью там и не пахнет, чистая коммерция и обьединение части капитала, сейчас это часто практикуется, когда стороны предполагают что отношения могут в любое время прекратиться... С таким альфонсом, как этот афрофранцуз, так и надо.
    Не знаю, но по тому что я читал в прессе о Гаэле и анализируя его неформальные фото - могу сказать, что Монфис - отличный, веселый и добрый парень. Даже слишком хороший, что мешает его результатам, так как он имеет проблемы с концентрацией, распыляя свои эмоциональные ресурсы.
    -
    Гаэль любимчик публики. А они говнюков редко любят.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 12.11.2021 17:05 (изменен)
    +2
    Обычно современные (в большинстве своем крайне прагматичные) женщины просят о брачном контракте (сами инициируют), когда зарабатывают больше, чем мужчины.
    Когда женщины находятся на полном обеспечении мужчин (их спонсоров) - то обычно женщины возмущаются и кричат, что брачный контракт - это оскорбление, неуважение и чистой воды цинизм (т.к. после развода хотят забрать себе половину всех активов муженька, ибо самые как правило "голые и босые"). Найти себе богатого муженька - мечта каждой 2-й овцы с надутыми губами, жопой, без профессии и с минимумом мозгов, пригодных к применению в обычной, повседневной жизни.
    -
    Но в условиях лживого, циничного и меркантильного общества (в большинстве своем, есть исключения, но их существенно меньше) в Украине и мире, брачный контракт вполне себе разумное решение для семейных отношений большинства пар, которые строятся на каких-то прагматичных основаниях (сиськи, жопа, частный самолет, отдых 5-6 раз в году, деньги, власть и т.д.). А то мало ли....
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 12.11.2021 17:33
    -4
    Да не будет она долго с негром жить !
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 12.11.2021 17:15
    -4
    "Подписывая брачный контракт, будущие супруги расписываются в том, какие они умные сволочи" (с)
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 12.11.2021 17:18
    -7
    Да любовью там и не пахнет, чистая коммерция и обьединение части капитала, сейчас это часто практикуется, когда стороны предполагают что отношения могут в любое время прекратиться... С таким альфонсом, как этот афрофранцуз, так и надо.
    Ссылка
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