СВИТОЛИНА: «У нас с Гаэлем есть брачный контракт, для меня это норма»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как построены ее отношения с мужем Гаэлем Монфисом.



«Гаэль хочет большую семью, много детей, первым ребенком хочет мальчика. Я тоже. С моими родителями у него очень хорошие отношения. Они знают английский на среднем уровне, поэтому когда мы видимся, то у нас очень теплая обстановка. Родители Гаэля, к сожалению, на английском не говорят, поэтому мне пришлось учить французский. Я его еще и до этого учила. Сейчас я практикую язык и общаюсь с ними на французском. Наши родители не контактируют между собой из-за языкового барьера. Мои родители не говорят на французском, а родители Гаэля – на английском, поэтому у нас никогда нет проблем (смеется).



У нас есть общий семейный бюджет, но также есть и свои средства у каждого отдельно. У меня есть мои деньги, которые я трачу на переезды, на тренеров. У него также есть свои деньги на его проекты. Когда мы живем вместе, то есть семейный бюджет на какие-то покупки и так далее.



У нас есть брачный контракт. Наверное, в Украине это не сильно принято, потому что у нас не так много женщин, которые зарабатывают достаточно большие деньги. Когда ты зарабатываешь большие деньги, то нужен брачный контракт, особенно если у каждой стороны есть свои большие проекты и большие траты. Я прожила много лет в Европе, и для меня это уже норма», – сказала Свитолина.

Ранее Свитолина рассказала, сколько топовые теннисистки тратят на тренера.