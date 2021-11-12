Свитолина рассказала, сколько топовые теннисистки тратят на тренера

Сумма внушительная

  • 12.11.2021 15:54
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Свитолина рассказала, сколько топовые теннисистки тратят на тренера
© Jimmie48 Photography. Эндрю Беттлс и Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о расставании с наставником Эндрю Беттлсом, а также поведала, сколько зарабатывают тренеры в теннисе.
 
«С Эндрю Беттлсом мы расстались в хороших отношениях. Как только мы сели обсуждать планы на следующий сезон, мы знали, что пришли уже к тупику и нужно что-то менять. Первой о завершении сотрудничества сказала я, это было непросто. Я очень тщательно выбираю людей в свою команду. Сейчас я не спешу и подожду хорошую кандидатуру, которая подойдет мне, и с которой мы сможем достичь моих задач.
 
Сколько зарабатывают тренеры в теннисе? Все зависит от их уровня. Если ты не входить в топ-100, топ-150, то можешь нанять тренера за 3 тысячи евро в месяц. На тебе также и расходы за переезд, питание и проживание тренера. Если ты игрок топ-100, тогда зарплата у твоего тренера будет 6-7 тысяч евро. Есть процент и от призовых, но это уже обсуждается индивидуально с игроком, его агентом. 
 
Если ты игрок топ-10, то будешь платить минимум 12 тысяч зарплаты наставнику плюс процентов по 10 от призовых с каждого соревнования. Самые-самые топ-тренеры могут получать и по 20 тысяч, а у наставников, которые сами являются экс-игроками и выигрывали Шлемы, зарплата еще выше», – сказала Свитолина.

Свитолина без Беттлза: что дальше?

Источник — Люкс ФМ

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