Свитолина без Беттлза: что дальше?

В понедельник, 25 октября, появилась достаточно ожидаемая новость для многих украинских теннисных болельщиков. Элина Свитолина после первого с 2017 года непопадания на Итоговый турнир уволила своего наставника Эндрю Беттлза. Британец официально стал коучем украинки как раз после выигранного Итогового в 2018-м, а до этого еще два года был ее спарринг-партнером. За три сезона в новой должности Беттлза Свитолина выиграла лишь три титула уровня WTA 250. Мало для игрока топ-10, даже с учетом финала Итогового турнира в 2019-м, бронзы Олимпиады текущего года и отмены половины соревнований ковидного 2020-го. Потому и приходится говорить об ожидаемости новости для поклонников Элины.

Впрочем, всех собак на Беттлза вешать не стоит. Постепенное движение вверх Свитолиной по теннисной лестнице, по большому счету, завершилось еще в конце сезона-2017. Именно в том году Элина добыла сразу 5 титулов, включая 3 соревнования ранга Премьер 5 (ныне WTA 1000). После североамериканской серии турниров конца лета – начала осени она поднялась на наивысшую для себя и по сей день третью строчку рейтинга. Был даже шанс его возглавить при условии удачного выступления в Цинциннати, но на второй подряд большой турнир после победного Торонто сил не хватило. А со следующего сезона начались эксперименты над собой и своей игрой, которые не завершились до сих пор, что привело де-факто (де-юре это произойдет со следующей недели, после снятия очков за финал Итогового-2019) к падению в середину второй десятки рейтинга.

2018-й год Элина начала с кардинального похудения. Идеей такого шага было вместо сожженной жировой массы набрать массу мышечную, нарастив таким образом собственную мощь. Конечной целью, как мы теперь понимаем, был переход от привычной защитной манеры игры к более атакующему теннису. Сначала дело обстояло неплохо, за два первых месяца года были выиграны Премьеры в Брисбене и Дубае. Но чем стройнее становилась Элина, тем меньше оставалось сил в ее ударах. Даже ее главный козырь на корте – скорость – начал давать сбои. Неожиданные вспышки яркой игры, приведшие сначала к выигрышу любимого Премьера 5 в Риме, а затем и Итогового турнира в Сингапуре, к сожалению, оставались лишь эпизодами. Свою коронную стабильность в игре Свитолина потеряла. Довершала дело ирония судьбы. Обе топовые защитницы женского тенниса на тот момент, Халеп и Возняцки, именно в 2018-м выиграли свои дебютные Шлемы. То есть, миф, будто на ТБШ можно победить исключительно атакующим теннисом, который, вероятно, и стал причиной весовых трансформаций Элины, был развеян непосредственно во время ее изменений.

Jimmie48 Photography. Элина Свитолина и Эндрю Беттлз

2019-й год Свитолина начала уже официально с наставником Эндрю Беттлзом. И этот сезон стал очень неоднозначным. С одной стороны, стоит упомянуть два полуфинала ТБШ на Уимблдоне и US Open, а также финал Итогового турнира. С другой – ни одного титула за целый год добыть не удалось, а в вышеупомянутых полуфиналах Свитолина была разгромлена соответственно Халеп и Сереной. В топ-10 Элина продолжала держаться уверенно, чего нельзя сказать о ее игре. Она действительно стала гораздо более атакующей, но стабильность исчезла окончательно. На соперниц третьего эшелона и ниже еще обычно удавалось давить, а вот против серьезных оппоненток сплошь и рядом начинались ошибки, после которых Элина почему-то начинала отходить в глухую защиту. Не в ее фирменную, образца 2017-го года, активную, контратакующую, неприятную для соперницы, а в полную пассивность. Отсюда и отсутствие триумфов.

Стоит упомянуть и еще один околотеннисный момент. Именно перед сезоном-2019 Элина начала встречаться с Гаэлем Монфисом. У пары не все складывалось гладко, ведь за два с половиной года отношений они расходились минимум дважды. Для Свитолиной, прежняя стабильность которой базировалась во многом на стопроцентной концентрации, американские горки личной жизни стали дополнительным разбалансирующим фактором.

Ковидный 2020-й стал тем годом, когда спад в игре Элины стал окончательно очевидным для всех. Да, было завоевано два титула WTA 250, но в целом игра откровенно не шла. Если бы не заморозка рейтинга, Свитолина покинула бы топ-10 еще по итогам прошлого года. Кошмарный четвертьфинал необычно осеннего Ролан Гаррос против Нади Подороски словно подвел черту под тем сезоном.

И первая половина 2021-го не предвещала радужности. Все те же неудачные попытки атакующей игры переходили в пассивность и поражения. Произошло второе расставание с Монфисом. Которое внезапно завершилось шокирующей новостью об их свадьбе в середине июля. Сразу после него неожиданно для всех Элина завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио. О качестве игры там, правда, лучше не вспоминать, но бойцовский дух Свитолиной вместе с фартом принесли этот успех. Он казался случайным, ведь после него последовали вылеты в первых же матчах в Монреале и Цинциннати от своих «клиенток» Конты и Кербер. Но прямо посреди следующего турнира в Чикаго Элина неожиданно расцвела, став похожей на себя трехлетней давности. Соревнования она выиграла, и хотя турнир был небольшим, и по-настоящему серьезных соперниц там не наблюдалось, но сам факт возвращения качественного тенниса обнадеживал. В целом неплохим получился и US Open, несмотря на досадное поражение от Лейлы Фернандес в четвертьфинале.

Появились даже шансы на поездку на Итоговый турнир в загадочную Гвадалахару. И тут Элину подстерегла травма правого бедра. Играть фактически на одной ноге малореально, хоть Свитолина и отчаянно пыталась. В результате, запрыгнуть в последний вагон поезда в Мексику не удалось, защитить очки за финал Итогового еще в 2019 году - тоже. Теперь впервые с 2017-го Элина покинет топ-10. Не заставили себя ждать и оргвыводы. Эндрю Беттлз был уволен.

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Честно говоря, такое решение напрашивалось давно. Тренерской руки в теннисе Свитолиной не прослеживалось много лет. Матчей, когда она играла не просто в свой типичный теннис, а пыталась использовать слабые стороны соперниц, можно вспомнить вряд ли больше, чем пальцев на руке у среднего токаря. И на каждую такую ​​игру, как например, с Барти в Индиан-Уэллсе-2019, когда Элина настолько загрузила проблемный бэкхенд австралийки, что даже всегда спокойная Эшли не выдержала, приходится целая россыпь поединков, проигранных из-за неверно выбранной тактики. Или вообще из-за ее отсутствия на матч. Уже упоминавшаяся недавняя игра с Фернандес относится именно к таковым. Если три из каждых четырех ударов направлять под коронный форхенд левши, даже железного характера для победы не хватит.

Теперь возникает вопрос: что дальше? С кем будет работать Элина? Только ленивый не написал за два дня о необходимости выбора Даррена Кехилла, с которым Симона Халеп выиграла два Шлема. Причем на разных покрытиях и в совершенно разном стиле. Ролан Гаррос-2018 она взяла в фирменной защитной игре, а Уимблдон-2019 – в стопроцентно доминирующей манере. Лично мне кажется, что не стоит ждать от Элины приглашения кого-нибудь из знаменитостей. Вряд ли она готова тратить солидные деньги только за имя. Тем более, после вылета из десятки ее доходы от спонсорских контрактов значительно уменьшатся. Думаю, угадать с персоналией точно не удастся, поэтому выскажу свою точку зрения на необходимые качества будущего тренера Свитолиной.

Это должен быть мужчина, скорее всего, известный теннисист в прошлом. Очень важно, чтобы он являлся авторитетом для самой Элины. Не хорошим другом, как Беттлз, а именно авторитетом. Ведь Элина трудолюбивая, исполнительная девушка, она умеет качественно выполнять указания. И еще тренер должен досконально разбираться в нюансах игры и причинах их возникновения. Последнее крайне важно, поскольку людей, знающих теннис, в мире много, а разобраться в сути игровой проблемы и найти способ ее решения могут единицы. А проблем у Свитолиной сейчас немало. Непонятно даже, в каком стиле играть дальше. В атаку не очень выходит, не хватает необходимых умений. Снова переквалифицироваться в защитницу в 27 лет – тоже такая себе идея.

Вопросов много. Но есть и позитив, от которого можно отталкиваться. Похоже, что после свадьбы Элина обрела душевный покой, которого ей так не хватало в последние годы. Проблески прошедшей игры появились снова, и это дает шансы на будущее. Дело за верными организационными решениями.