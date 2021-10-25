Изменения назрели. Свитолина объявила о расставании с тренером

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила о завершении сотрудничества с тренером Эндрю Беттлсом.
«После 5 лет и 11 титулов, которые мы вместе выиграли, Энди и я решили, что настало правильное время, чтобы наши пути разошлись. Я очень благодарна за его тяжелый труд и безграничную поддержку. Я желаю ему только всего наилучшего в его карьере в будущем», – написала Элина в твиттере.
Беттлс изначально был спарринг-партнером украинки, но после ее выигрыша на Итоговом турнире-2018 британец был назначен на должность тренера.
Отметим, что по итогам текущего сезона Свитолина впервые с мая 2017 года покинет первую десятку мирового рейтинга.
After 5 years and 11 titles together!! Andy and I both agreed it was the right time to move our separate ways. I am very thankful for all his hard work and endless support. I wish him only the best in his future career! pic.twitter.com/IPzSL1sS5S— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) October 25, 2021
Источник — Twitter
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