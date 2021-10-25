Изменения назрели. Свитолина объявила о расставании с тренером

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила о завершении сотрудничества с тренером Эндрю Беттлсом.



«После 5 лет и 11 титулов, которые мы вместе выиграли, Энди и я решили, что настало правильное время, чтобы наши пути разошлись. Я очень благодарна за его тяжелый труд и безграничную поддержку. Я желаю ему только всего наилучшего в его карьере в будущем», – написала Элина в твиттере.

Беттлс изначально был спарринг-партнером украинки, но после ее выигрыша на Итоговом турнире-2018 британец был назначен на должность тренера.

Отметим, что по итогам текущего сезона Свитолина впервые с мая 2017 года покинет первую десятку мирового рейтинга.