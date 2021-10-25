Изменения назрели. Свитолина объявила о расставании с тренером

Украинка перевернула еще одну страницу своей карьеры

  • 25.10.2021 10:52
  • 2638 просмотров
  • 10 комментариев
Изменения назрели. Свитолина объявила о расставании с тренером
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина и Эндрю Беттлс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила о завершении сотрудничества с тренером Эндрю Беттлсом.
 
«После 5 лет и 11 титулов, которые мы вместе выиграли, Энди и я решили, что настало правильное время, чтобы наши пути разошлись. Я очень благодарна за его тяжелый труд и безграничную поддержку. Я желаю ему только всего наилучшего в его карьере в будущем», – написала Элина в твиттере.

Беттлс изначально был спарринг-партнером украинки, но после ее выигрыша на Итоговом турнире-2018 британец был назначен на должность тренера.

Отметим, что по итогам текущего сезона Свитолина впервые с мая 2017 года покинет первую десятку мирового рейтинга.

Источник — Twitter

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dimando560
    dimando560, 25.10.2021 10:58
    +3
    Лучше поздно, чем никогда!
    Ссылка
    vital
    vital, 25.10.2021 11:33
    +1
    dimando560, 25.10.2021 10:58
    Лучше поздно, чем никогда!
    Так то воно так. Але чи не занадто пізно? Чи не пішов вже поїзд?
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 25.10.2021 11:17
    +1
    Давно пора!
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 25.10.2021 11:35
    0
    Забавно он её так на фотке приобнял - как не родную, кулачком))
    Ссылка
    Nordenus
    Nordenus, 25.10.2021 11:33 (изменен)
    0
    Вот теперь будет интересно посмотреть, была ли проблема уже в бывшем тренере, или это Свитолина так просто играла. В тоже время хочется увидеть Беттлса коучем у другой теннисистке, и приведет ли он ее к успеху.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 25.10.2021 11:32
    0
    11 титулі за 5 років трішки голосно сказано. Реально за останні 3 роки було здобуто 3 титула на Челенджах - явно не супер досягнення для спортсменки з ТОП 10 рейтингу. Щось міняти (тренера в першу чергу) слід було ще в 2019...
    Ссылка
    Kanarejka
    online
    Kanarejka, 25.10.2021 11:32
    0
    А Енді нехай забирає Радукану
    Ссылка
    Павло Бубенко
    online
    Павло Бубенко, 25.10.2021 11:28 (изменен)
    0
    Монфиса надо брать в спарринг-партнеры. А как снова выиграет Итоговый - переведет его в тренеры! А экономия семейного бюджета какая? Даешь Гаэля в спарринг-партнеры!!!
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 25.10.2021 11:15
    0
    Наконец-то давно пора менять, а то с оборонительной игрой ничего добиться не сможет! Все же будущий вылет из топ-10 дал особе знать, Кехилл свободен, а почему бы и нет?
    Ссылка
    tkachik31
    online
    tkachik31, 25.10.2021 11:04
    0
    Надолго ли,опять через время вернётся.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности