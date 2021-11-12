Бразилия минимально обыграла Колумбию благодаря голу Пакеты

В матче отборочного этапа к чемпионату мира в Катаре сборная Бразилии одержала домашнюю победу над командой Колумбии со счетом 1:0.
Единственный гол в середине второго тайма забил Лукас Пакета.
Квалификация ЧМ-2022
Бразилия – Колумбия – 1:0
Гол: Пакета, 72.
Отметим, что Бразилия набрала 34 очка из 36 возможных и продолжает уверенно лидировать в отборочной группе.
Источник — Sport.ua
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