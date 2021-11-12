Бразилия минимально обыграла Колумбию благодаря голу Пакеты

Бразильцы идут в отборочной группе без поражений

  • 12.11.2021 04:40
  • 103 просмотра
  • 0 комментариев
Бразилия минимально обыграла Колумбию благодаря голу Пакеты
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отборочного этапа к чемпионату мира в Катаре сборная Бразилии одержала домашнюю победу над командой Колумбии со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Лукас Пакета.

Квалификация ЧМ-2022

Бразилия – Колумбия – 1:0
Гол: Пакета, 72.

Отметим, что Бразилия набрала 34 очка из 36 возможных и продолжает уверенно лидировать в отборочной группе.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности