Азербайджан
1 : 3
Люксембург
11.11.2021, FT

ВИДЕО. Феноменальная бисиклета! Жерсон забил гол-шедевр за Люксембург

Родригеш играет за французский «Труа» на правах аренды из киевского «Динамо»

  • 13.11.2021 07:17
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ВИДЕО. Феноменальная бисиклета! Жерсон забил гол-шедевр за Люксембург
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригеш, который играет за французский «Труа» на правах аренды из киевского «Динамо», забил феноменальный гол в ворота команды Азербайджана (3:1) в матче квалификации чемпионата мира 2022.

Жерсон забил бисиклетой, ударом в падении через себя, открыв счет на 67-й минуте. В конце матча 26-летний Родригеш оформил дубль, перед тем отметившись голевой передачей.

Теперь в текущей квалификации ЧМ-2022 у Родришеша 5 голов и 2 ассиста в 6 матчах. У португальца Криштиану Роналду – 6 мячей.

ВИДЕО. Феноменальная бисиклета! Жерсон забил гол-шедевр за Люксембург

 

 

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Люксембург).
82' ГОЛ ! Мяч забил Азер Салахлы (Азербайджан).
78' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Люксембург).
67' ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Люксембург).
21' Теллур Муталлимов (Азербайджан) получает красную карточку.

Источник — Sport.ua

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