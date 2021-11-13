Нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригеш, который играет за французский «Труа» на правах аренды из киевского «Динамо», забил феноменальный гол в ворота команды Азербайджана (3:1) в матче квалификации чемпионата мира 2022.

Жерсон забил бисиклетой, ударом в падении через себя, открыв счет на 67-й минуте. В конце матча 26-летний Родригеш оформил дубль, перед тем отметившись голевой передачей.

Теперь в текущей квалификации ЧМ-2022 у Родришеша 5 голов и 2 ассиста в 6 матчах. У португальца Криштиану Роналду – 6 мячей.

ВИДЕО. Феноменальная бисиклета! Жерсон забил гол-шедевр за Люксембург