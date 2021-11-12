Милевский назвал лучшего украинского игрока

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский назвал лучшего футболиста сборной Украины.



«Ярмоленко. Ярмоленко – это серьезнейший характер. Ему до рекорда Шевченко 4 гола осталось. Побить рекорд Шевченко, представляете себе такое? Это на фоне того, что «Вест Хэме» не очень получается, тяжело, вроде бы должны ставить. За сборную приехал, отыграл 90 минут, сделал все для команды, но в «Вест Хэме» его снова не ставят», – сказал Милевский.

Читайте также: Артем МИЛЕВСКИЙ: «Украинские футболисты сильнее российских»