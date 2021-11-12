Милевский назвал лучшего украинского игрока

Артем считает, что это капитан нашей сборной

  • 12.11.2021 17:59
  • 1047 просмотров
  • 1 комментарий
Милевский назвал лучшего украинского игрока
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко и Артем Милевский

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский назвал лучшего футболиста сборной Украины.
 
«Ярмоленко. Ярмоленко – это серьезнейший характер. Ему до рекорда Шевченко 4 гола осталось. Побить рекорд Шевченко, представляете себе такое? Это на фоне того, что «Вест Хэме» не очень получается, тяжело, вроде бы должны ставить. За сборную приехал, отыграл 90 минут, сделал все для команды, но в «Вест Хэме» его снова не ставят», – сказал Милевский.

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Источник — Коммент.Шоу

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 12.11.2021 18:07 (изменен)
    +1
    Думала Шабанова назовет Хотя конкуренция в виде Вити еще была)
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