Артем МИЛЕВСКИЙ: «Украинские футболисты сильнее российских»

Известный в прошлом футболист считает, что сборная Украины переиграет российскую команду

  • 12.11.2021 17:33
  • 898 просмотров
  • 3 комментария
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Украинские футболисты сильнее российских»
© УАФ. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский заявил, что считает сборную Украины на порядок сильнее национальной команды России.
 
«Сборная Украины вас закроет. Имею в виду в плане футбола закроет Россию. Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают. То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, – это чуть другое. Если бы разрешили играть в одной группе, во было бы!

Кто бы вошел в символическую сборную Украины, России и Беларуси? Там будут только украинцы, ну и белорусы еще», – сказал Артем, улыбаясь.
 
Отметим, что Милевский сыграл за сборную Украины 50 матчей, забил 8 голов.

ВИДЕО. Милевский попрощался с киевскими фанами под песню «Виват, король!»

Источник — Коммент.Шоу

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol
    online
    kortizol, 12.11.2021 17:37
    +1
    а белорусских?
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    Archie FireLion
    Archie FireLion, 12.11.2021 17:55
    0
    из белорусских он наверное имел в виду Хацкевича и Белькевича.
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    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 12.11.2021 17:39
    0
    kortizol, 12.11.2021 17:37
    а белорусских?
    ну по суті сильніші
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