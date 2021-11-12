Артем МИЛЕВСКИЙ: «Украинские футболисты сильнее российских»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский заявил, что считает сборную Украины на порядок сильнее национальной команды России.



«Сборная Украины вас закроет. Имею в виду в плане футбола закроет Россию. Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают. То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, – это чуть другое. Если бы разрешили играть в одной группе, во было бы!

Кто бы вошел в символическую сборную Украины, России и Беларуси? Там будут только украинцы, ну и белорусы еще», – сказал Артем, улыбаясь.



Отметим, что Милевский сыграл за сборную Украины 50 матчей, забил 8 голов.

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