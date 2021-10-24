ВИДЕО. Милевский попрощался с киевскими фанами под песню «Виват, король!»

Очень эмоциональный момент для Артема

  • 24.10.2021 18:22
  • 6151 просмотр
  • 14 комментариев
ВИДЕО. Милевский попрощался с киевскими фанами под песню «Виват, король!»
© Football Hub

Известный в прошлом форвард «Динамо» Артем Милевский попрощался с болельщиками столичного клуба во время матча 12-го тура УПЛ против «Днепра-1».
 
36-летний экс-нападающий сделал круг почета под песню «Виват, король!» и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах.
 
В составе «Динамо» Милевский выступал с 2002 по 2013 годы. Провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста.
 
Отметим, что песня «Виват, король!» посвящена уходу из спорта Олега Блохина.

 

Источник — Sport.ua

(37 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SerjMakovey
    SerjMakovey, 24.10.2021 18:28
    +13
    Миля красавчик!
    Спасибо!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
    Yura Юрий, 24.10.2021 18:31
    +8
    потролил Биляша ))) ну все теперь, тренером в сборную, после Петракова
    Ссылка
    pahentrahen
    pahentrahen, 24.10.2021 18:40
    +7
    Достойный Человек!
    Ссылка
    NeRoN69
    NeRoN69, 24.10.2021 18:42
    +6
    Жаль не в халате....
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 24.10.2021 18:31
    +6
    Три гравці, які мали мегапотенціал, і які себе згубили:Рикун, Алієв, Мілевський! Коли Блохін йшов під цю пісню, ото булр по ділу, а цьому хіба включати « вечно молодой, вечно пьяный»
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 24.10.2021 19:02 (изменен)
    +4
    Артем удачи в дальнейшем. Мы будем помнить тебя и твои труды как за Динамо так и за СБУ
    Ссылка
    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 24.10.2021 19:17
    +1
    Кассано украинского футбола.
    Ссылка
    ser_nat
    online
    ser_nat, 24.10.2021 19:06
    +1
    Андрій Машко, 24.10.2021 18:31
    Три гравці, які мали мегапотенціал, і які себе згубили:Рикун, Алієв, Мілевський! Коли Блохін йшов під цю пісню, ото булр по ділу, а цьому хіба включати « вечно молодой, вечно пьяный»
    100%
    Ссылка
    pahentrahen
    pahentrahen, 24.10.2021 18:40
    +1
    https://www.youtube.com/watch?v=9Bm_6ijpkH8
    Ссылка
    Comrade Me
    Comrade Me, 24.10.2021 19:06
    0
    А чего прощался-то? Уезжает из страны?
    За Динамо он уже давно ведь не играет.
    Но играл неплохо в свое время.
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 24.10.2021 19:21
    -1
    Виват, алкаш, виват!
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 24.10.2021 19:15 (изменен)
    -1
    Милевский одногодка Роналду, который до сих пор является лучшим форвардом в мире. Вот вам и разница между "немножко выпиваю пивка после матча" и профессиональным спортсменом.
    Ссылка
    banderlog78
    banderlog78, 24.10.2021 19:08
    -3
    Для чого цей жалісний піар ? Мав би яйця ще би грав, в нього не критичний вік. Король мля...позоріщє.
    Ссылка
    0933333333
    0933333333, 24.10.2021 18:59
    -4
    Смешно
    Ссылка
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