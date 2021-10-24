ВИДЕО. Милевский попрощался с киевскими фанами под песню «Виват, король!»

Известный в прошлом форвард «Динамо» Артем Милевский попрощался с болельщиками столичного клуба во время матча 12-го тура УПЛ против «Днепра-1».



36-летний экс-нападающий сделал круг почета под песню «Виват, король!» и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах.



В составе «Динамо» Милевский выступал с 2002 по 2013 годы. Провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста.



Отметим, что песня «Виват, король!» посвящена уходу из спорта Олега Блохина.