ВИДЕО. Милевский попрощался с киевскими фанами под песню «Виват, король!»

Известный в прошлом форвард «Динамо» Артем Милевский попрощался с болельщиками столичного клуба во время матча 12-го тура УПЛ против «Днепра-1».
36-летний экс-нападающий сделал круг почета под песню «Виват, король!» и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах.
В составе «Динамо» Милевский выступал с 2002 по 2013 годы. Провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста.
Отметим, что песня «Виват, король!» посвящена уходу из спорта Олега Блохина.
Источник — Sport.ua
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За Динамо он уже давно ведь не играет.
Но играл неплохо в свое время.
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