Бронза в пулевой стрельбе, Романчук выдал рекорд, Селезнев перешел в Минай

Главные новости за 27 июля на Sport.ua

  • 28.07.2021 06:00
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Бронза в пулевой стрельбе, Романчук выдал рекорд, Селезнев перешел в Минай
© Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Костевич и Олег Омельчук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 27 июля.

1A. Есть третья медаль! Костевич и Омельчук завоевали бронзу Олимпиады
Украинская пара победила в бронзовом финале стрельбы с пневматического пистолета

1B. Проклятие – миф. Впервые украинский знаменосец выиграл медаль Олимпиады
Елена Костевич прервала неприятную традицию

2A. Олимпийский рекорд! Украинец Романчук вышел в финал Олимпиады в Токио
Украинский пловец выиграл предварительный заплыв на 800 метров вольным стилем

2B. Еще один камбэк! Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады в Токио
Украинская теннисистка в трехсетовом триллере одолела Марию Саккари из Греции

3A. Украина замыкает топ-50. Медальный зачет Олимпиады: лидирует Япония
Третью бронзу для Украины завоевали Елена Костевич и Олег Омельчук

3B. Мужские слезы и рекорд Романчука. Как прошел четвертый день ОИ
Ключевые события соревновательного дня Олимпиады в Токио – глазами Sport.ua

4A. Обнаружено изменение структуры клеток. Детали допингового дела Елистратовой
Украинская триатлонистка из-за подозрений в допинге не смогла выступить на ОИ

4B. ПОЧТАРЕВ: «Хочу сказать открыто и громко. У нас реабилитации ноль вообще»
Украинский бадминтонист проиграл оба матча группового раунда на Олимпиаде

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев – игрок Миная
Украинский форвард подписал годичный контракт с закарпатским клубом

5B. Стала известна зарплата Селезнева в Минае
Опытный форвард стал игроком «Миная»

6A. Харатин и Зубков прошли дальше. Ференцварош снова обыграл Жальгирис
На следующем этапе ЛЧ «Ференцварош» сыграет против «Славии» из Праги

6B. Лига чемпионов. Динамо Загреб, Легия, Мальме вышли в 3-й раунд квалификации
В Европе проходят ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

7. У итальянской Серии А появился новый эксклюзивный транслятор в Украине
Теперь чемпионат Италии будет транслировать компания MEGOGO

8A. Президент Альянса: «Металлист? Убийство футбола! Это было изнасилование»
Сергей Демченко резко отреагировал на работу судей после поражения

8B. КРАСНИКОВ: «Альянс снимется? А сколько зерна собирают, каковы надои молока»
В «Металлисте» считают, что их соперник занимается чистым популизмом

8C. Металлист подпишет бразильского форварда
Матеус Пейшото продолжит карьеру в харьковском клубе

9A. Ювентус отказался от продления контракта с Роналду
Причина – высокая зарплата звездного португальца

9B. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д за 30 млн евро купила форварда в напарники Холанду
Дониелл Мален официально перешел из ПСВ в дортмундскую «Боруссию»

10A. Источник: Динамо в ближайшее время подпишет контракт с Кулачем
Форвард провел прошлый сезон в «Ворскле» и стал лучшим бомбардиром УПЛ

10B. Де Дзерби и победа, Калитвинцев с Довбиком и дубль, Заря и поражение
Самые интересные события первого тура УПЛ – в традиционном обзоре

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Источник — Sport.ua

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