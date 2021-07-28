Бронза в пулевой стрельбе, Романчук выдал рекорд, Селезнев перешел в Минай

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 27 июля.

1A. Есть третья медаль! Костевич и Омельчук завоевали бронзу Олимпиады

Украинская пара победила в бронзовом финале стрельбы с пневматического пистолета

1B. Проклятие – миф. Впервые украинский знаменосец выиграл медаль Олимпиады

Елена Костевич прервала неприятную традицию

2A. Олимпийский рекорд! Украинец Романчук вышел в финал Олимпиады в Токио

Украинский пловец выиграл предварительный заплыв на 800 метров вольным стилем

2B. Еще один камбэк! Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Украинская теннисистка в трехсетовом триллере одолела Марию Саккари из Греции

3A. Украина замыкает топ-50. Медальный зачет Олимпиады: лидирует Япония

Третью бронзу для Украины завоевали Елена Костевич и Олег Омельчук

3B. Мужские слезы и рекорд Романчука. Как прошел четвертый день ОИ

Ключевые события соревновательного дня Олимпиады в Токио – глазами Sport.ua

4A. Обнаружено изменение структуры клеток. Детали допингового дела Елистратовой

Украинская триатлонистка из-за подозрений в допинге не смогла выступить на ОИ

4B. ПОЧТАРЕВ: «Хочу сказать открыто и громко. У нас реабилитации ноль вообще»

Украинский бадминтонист проиграл оба матча группового раунда на Олимпиаде

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев – игрок Миная

Украинский форвард подписал годичный контракт с закарпатским клубом

5B. Стала известна зарплата Селезнева в Минае

Опытный форвард стал игроком «Миная»

6A. Харатин и Зубков прошли дальше. Ференцварош снова обыграл Жальгирис

На следующем этапе ЛЧ «Ференцварош» сыграет против «Славии» из Праги

6B. Лига чемпионов. Динамо Загреб, Легия, Мальме вышли в 3-й раунд квалификации

В Европе проходят ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

7. У итальянской Серии А появился новый эксклюзивный транслятор в Украине

Теперь чемпионат Италии будет транслировать компания MEGOGO

8A. Президент Альянса: «Металлист? Убийство футбола! Это было изнасилование»

Сергей Демченко резко отреагировал на работу судей после поражения

8B. КРАСНИКОВ: «Альянс снимется? А сколько зерна собирают, каковы надои молока»

В «Металлисте» считают, что их соперник занимается чистым популизмом

8C. Металлист подпишет бразильского форварда

Матеус Пейшото продолжит карьеру в харьковском клубе

9A. Ювентус отказался от продления контракта с Роналду

Причина – высокая зарплата звездного португальца

9B. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д за 30 млн евро купила форварда в напарники Холанду

Дониелл Мален официально перешел из ПСВ в дортмундскую «Боруссию»

10A. Источник: Динамо в ближайшее время подпишет контракт с Кулачем

Форвард провел прошлый сезон в «Ворскле» и стал лучшим бомбардиром УПЛ

10B. Де Дзерби и победа, Калитвинцев с Довбиком и дубль, Заря и поражение

Самые интересные события первого тура УПЛ – в традиционном обзоре