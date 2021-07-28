Бронза в пулевой стрельбе, Романчук выдал рекорд, Селезнев перешел в Минай

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 27 июля.
1A. Есть третья медаль! Костевич и Омельчук завоевали бронзу Олимпиады
Украинская пара победила в бронзовом финале стрельбы с пневматического пистолета
1B. Проклятие – миф. Впервые украинский знаменосец выиграл медаль Олимпиады
Елена Костевич прервала неприятную традицию
2A. Олимпийский рекорд! Украинец Романчук вышел в финал Олимпиады в Токио
Украинский пловец выиграл предварительный заплыв на 800 метров вольным стилем
2B. Еще один камбэк! Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады в Токио
Украинская теннисистка в трехсетовом триллере одолела Марию Саккари из Греции
3A. Украина замыкает топ-50. Медальный зачет Олимпиады: лидирует Япония
Третью бронзу для Украины завоевали Елена Костевич и Олег Омельчук
3B. Мужские слезы и рекорд Романчука. Как прошел четвертый день ОИ
Ключевые события соревновательного дня Олимпиады в Токио – глазами Sport.ua
4A. Обнаружено изменение структуры клеток. Детали допингового дела Елистратовой
Украинская триатлонистка из-за подозрений в допинге не смогла выступить на ОИ
4B. ПОЧТАРЕВ: «Хочу сказать открыто и громко. У нас реабилитации ноль вообще»
Украинский бадминтонист проиграл оба матча группового раунда на Олимпиаде
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев – игрок Миная
Украинский форвард подписал годичный контракт с закарпатским клубом
5B. Стала известна зарплата Селезнева в Минае
Опытный форвард стал игроком «Миная»
6A. Харатин и Зубков прошли дальше. Ференцварош снова обыграл Жальгирис
На следующем этапе ЛЧ «Ференцварош» сыграет против «Славии» из Праги
6B. Лига чемпионов. Динамо Загреб, Легия, Мальме вышли в 3-й раунд квалификации
В Европе проходят ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
7. У итальянской Серии А появился новый эксклюзивный транслятор в Украине
Теперь чемпионат Италии будет транслировать компания MEGOGO
8A. Президент Альянса: «Металлист? Убийство футбола! Это было изнасилование»
Сергей Демченко резко отреагировал на работу судей после поражения
8B. КРАСНИКОВ: «Альянс снимется? А сколько зерна собирают, каковы надои молока»
В «Металлисте» считают, что их соперник занимается чистым популизмом
8C. Металлист подпишет бразильского форварда
Матеус Пейшото продолжит карьеру в харьковском клубе
9A. Ювентус отказался от продления контракта с Роналду
Причина – высокая зарплата звездного португальца
9B. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д за 30 млн евро купила форварда в напарники Холанду
Дониелл Мален официально перешел из ПСВ в дортмундскую «Боруссию»
10A. Источник: Динамо в ближайшее время подпишет контракт с Кулачем
Форвард провел прошлый сезон в «Ворскле» и стал лучшим бомбардиром УПЛ
10B. Де Дзерби и победа, Калитвинцев с Довбиком и дубль, Заря и поражение
Самые интересные события первого тура УПЛ – в традиционном обзоре
Источник — Sport.ua
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