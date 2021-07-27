Источник: Динамо в ближайшее время подпишет контракт с Кулачем

Киевское «Динамо» в ближайшее время подпишет нападающего Владислава Кулача, информирует Футбол News.
Форвард был на просмотре в столичном клубе и проходил предсезонный сбор с бело-синими. Судя по всему, Мирча Луческу принял положительное решение относительно будущего форварда в киевской команде.
Кулач провел минувший сезон в «Ворскле» и стал лучшим бомбардиром чемпионата с 15-ю голами.
Ранее «Динамо» подписало украинца Дениса Антюха и Эрика Рамиреса из Венесуэлы, а также взяло в аренду белоруса Илью Шкурина.
Источник — Футбол 1/2/3
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