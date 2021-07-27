Источник: Динамо в ближайшее время подпишет контракт с Кулачем

Форвард провел прошлый сезон в «Ворскле» и стал лучшим бомбардиром УПЛ

  • 27.07.2021 23:20
  • 436 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Динамо в ближайшее время подпишет контракт с Кулачем
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Киевское «Динамо» в ближайшее время подпишет нападающего Владислава Кулача, информирует Футбол News.

Форвард был на просмотре в столичном клубе и проходил предсезонный сбор с бело-синими. Судя по всему, Мирча Луческу принял положительное решение относительно будущего форварда в киевской команде.

Кулач провел минувший сезон в «Ворскле» и стал лучшим бомбардиром чемпионата с 15-ю голами.

Ранее «Динамо» подписало украинца Дениса Антюха и Эрика Рамиреса из Венесуэлы, а также взяло в аренду белоруса Илью Шкурина.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 27.07.2021 23:34
    0
    Pavlo Kolejchuk, 27.07.2021 23:31
    Нахер він потрібен у нього морда донецька.
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 27.07.2021 23:31
    0
    Нахер він потрібен у нього морда донецька.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 27.07.2021 23:30
    +2
    Усилит Черноморец.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 27.07.2021 23:30
    +2
    Усилит Черноморец.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 27.07.2021 23:34
    0
    Pavlo Kolejchuk, 27.07.2021 23:31
    Нахер він потрібен у нього морда донецька.
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 27.07.2021 23:31
    0
    Нахер він потрібен у нього морда донецька.
    Ссылка
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