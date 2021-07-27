ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д за 30 млн евро купила форварда в напарники Холанду

Форвард Дониелл Мален официально перешел из ПСВ в дортмундскую «Боруссию».

22-летний футболист обошелся немецкому клубу в 30 млн евро. Контракт подписан сроком на 5 лет, до июня 2026 года.

В атаке дортмундской «Боруссии» Маллен станет напарником звезды клуба Эрлинга Холанда из Норвегии.

Маллен забил 55 голов и сделал 24 ассиста в 116 матчах, если учитывать все турниры за 5 сезонов форварда в ПСВ. Он принял участие во всех четырех играх сборной Нидерландов на Евро-2020.