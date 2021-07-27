ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д за 30 млн евро купила форварда в напарники Холанду

Дониелл Мален официально перешел из ПСВ в дортмундскую «Боруссию»

  • 27.07.2021 20:55
  • 1001 просмотр
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д за 30 млн евро купила форварда в напарники Холанду
© ФК Боруссия Дортмунд. Дониелл Мален

Форвард Дониелл Мален официально перешел из ПСВ в дортмундскую «Боруссию».

22-летний футболист обошелся немецкому клубу в 30 млн евро. Контракт подписан сроком на 5 лет, до июня 2026 года.

В атаке дортмундской «Боруссии» Маллен станет напарником звезды клуба Эрлинга Холанда из Норвегии.

Маллен забил 55 голов и сделал 24 ассиста в 116 матчах, если учитывать все турниры за 5 сезонов форварда в ПСВ. Он принял участие во всех четырех играх сборной Нидерландов на Евро-2020.

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Источник — ФК Боруссия Дортмунд

(2 голоса)

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Комментарии
    simon andre
    online
      simon andre, 27.07.2021 21:17
    0
    В чемпионате посмотрим.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.07.2021 21:15
    +1
    Хороший трансфер.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.07.2021 21:15
    +1
    Хороший трансфер.
    Ссылка
    simon andre
    online
      simon andre, 27.07.2021 21:17
    0
    В чемпионате посмотрим.
    Ссылка
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