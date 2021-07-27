ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д за 30 млн евро купила форварда в напарники Холанду

Форвард Дониелл Мален официально перешел из ПСВ в дортмундскую «Боруссию».
22-летний футболист обошелся немецкому клубу в 30 млн евро. Контракт подписан сроком на 5 лет, до июня 2026 года.
В атаке дортмундской «Боруссии» Маллен станет напарником звезды клуба Эрлинга Холанда из Норвегии.
Маллен забил 55 голов и сделал 24 ассиста в 116 матчах, если учитывать все турниры за 5 сезонов форварда в ПСВ. Он принял участие во всех четырех играх сборной Нидерландов на Евро-2020.
Willkommen beim #BVB, Donyell! pic.twitter.com/y3QMM7aOS5— Borussia Dortmund (@BVB) July 27, 2021
Vorfreude auf Borussia!— Borussia Dortmund (@BVB) July 27, 2021
Vorfreude auf Euch! pic.twitter.com/yJltjPW6hy
Источник — ФК Боруссия Дортмунд
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