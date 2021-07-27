КРАСНИКОВ: «Альянс снимется? А сколько зерна собирают, каковы надои молока»

В «Металлисте» считают, что их соперник занимается чистым популизмом

  • 27.07.2021 02:00
  • 323 просмотра
  • 2 комментария
КРАСНИКОВ: «Альянс снимется? А сколько зерна собирают, каковы надои молока»
© ФК Металлист. Евгений Красников

Руководитель «Металлиста» Евгений Красников дал интервью после матча 1-го тура Первой лиги с «Альянсом» (2:0):

«Мы противостояли квалифицированной и тактически обученной командой. Грамотная игра соперника в обороне плюс качество поля, на котором сложно показать комбинационный футбол, очень осложнили нам задачу победить в этом матче. «Альянс» действовал жестко, а иногда – грубо. Удивило количество фолов с их стороны. Сколько мы с ними ни играли, соперник всегда демонстрировал открытый, атакующий и комбинационный футбол. А вот сегодня была совершенно другая команда. У «Альянса» опытный грамотный тренер, и он избрал правильную тактику на этот матч. Очень рад, что нам все-таки удалось взломать оборону и победить. За это я благодарен футболистам и тренерскому штабу.

У меня нет привычки комментировать судейство, и объясню почему. Я не специалист в судейских вопросах, тем более сейчас очень часто меняются правила. Вы знаете, что сейчас есть нововведения, касающиеся правила «фола последней надежды», правила игры рукой, и так далее. Поэтому я не могу давать оценку игровым эпизодам – для этого есть компетентные органы. На мой взгляд, сегодня арбитры справились с тяжелой игрой и выполнили работу на отлично.

Теперь что касается высказываний президента «Альянса». Я никогда в жизни не обсуждал команду соперника и, тем более, руководство. Эти популистские заявления уже начинают надоедать. После финального матча за Кубок Второй лиги президент «Подолья» Евгений Бейдерман высказался, как «Металлу» легко, а его клубу тяжело. Потом мы созвонились, пообщались, и я ему объяснил, что в «Металле» своих воспитанников больше, чем в «Подолье». Он нормально это воспринял, мы хорошо поговорили. Но я ему сказал: «Смотри, мы общаемся вдвоем, а ты высказался на всю страну». Он человек объективный, и мы друг друга поняли.

Я не знаком с президентом «Альянса». То, что я слышал, он занимается сельским хозяйством. Меня удивило, как он оказался во флеш-зоне, также, честно говоря, я не понял, кто и кем изнасилован. Уважаю труд людей, которые занимаются сельским хозяйством. Но какое отношение это имеет к футболу? Единственное, про что он не вспомнил, это сколько зерна они собирают с гектара земли и про количество надоя молока. Кто дает ему право высказываться о нашем клубе в таком тоне – мол, возьмите их и сразу заведите в УПЛ? Считаю, эти слова абсолютно некорректны.

Ошибся арбитр или нет – это не дает права владельцу «Альянса» говорить в негативном контексте о нашем клубе. Если что-то не нравится – пишите, экспертная комиссия даст оценку всему. А пугать тем, что снимутся – это чистый популизм. Знаете, это как людям не хватает славы – они выходят и пиарятся. Сегодня был хороший матч. Что его подпортило – качество поля.

Хочу поблагодарить телеканал «Футбол» за прекрасную трансляцию и послематчевую студию, в которой собраны квалифицированные эксперты. Единственный момент, на что обратил внимание, – никто из них в прошлом не был арбитром. Высказываться по поводу спорных моментов они-то имеют право, но я не уверен, что мнение этих специалистов правильное. К примеру, Федорчук сказал, что был штрафной и желтая, а я проконсультировался с арбитрами – они все сказали, что там штрафной и красная. А ведь канал «Футбол» слушают болельщики всей страны.

Поэтому желательно, чтобы среди экспертов был арбитр, который профессионально разбирал бы моменты. Тем более у канала «Футбол» для этого все есть».

Президент Альянса: «Металлист? Убийство футбола! Это было изнасилование»

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Источник — ФК Металлист

(1 голос)

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Комментарии
    DSH88
    online
      DSH88, 27.07.2021 02:22
    +1
    maxno, 27.07.2021 02:17
    Расскажи сколько украл вместе с ярославой.
    Красников молодец !!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 27.07.2021 02:17
    -2
    Расскажи сколько украл вместе с ярославой.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 27.07.2021 02:22
    +1
    maxno, 27.07.2021 02:17
    Расскажи сколько украл вместе с ярославой.
    Красников молодец !!!
    Ссылка
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