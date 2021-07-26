1-й тур
Альянс
0 : 2
Металлист
26.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Балули. Металлист вырвал победу у Альянса на старте Первой лиги

26 июля прошел поединок 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины

  • 26.07.2021 20:30
  • 2931 просмотр
  • 11 комментариев
Дубль Балули. Металлист вырвал победу у Альянса на старте Первой лиги
© ФК Металлист. Фарес Балули

26 июля прошел поединок 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Металлист вырвал победу у Альянса на старте турнира. В концовке матча дубль оформил французский хавбек Фарес Балули.

Первая лига. 1-й тур

«Альянс» Липовая Долина – «Металлист» Харьков – 0:2

Голы: Балули, 82 (пен), 90+2.

Незабитый пенальти: Агапов, 48 (Альянс).

Удаления: Неплях, 39, Писный, 79 (Альянс).

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    cucumber
    online
      cucumber, 26.07.2021 21:20
    +1
    andre simon, 26.07.2021 21:04
    Судья вырвал не чью у Альянса за деньги.
    ну хоть не вырвал очко у Альянса и то хорошо!
    Ссылка
    andre simon
    online
      andre simon, 26.07.2021 21:04
    -2
    Судья вырвал не чью у Альянса за деньги.
    Ссылка
    Vladimir Senchenko
      Vladimir Senchenko, 26.07.2021 21:03
    0
    Это уже возрождённый харьковский футбол или ещё нет?
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 26.07.2021 21:03
    +4
    ALKOSruLKA, 26.07.2021 21:00
    ... ну Ярік казав, що вони швиденько пройдуть 1-шу лігу... Ніхто ж не говорив, що суто за спортивним принципом! ...матчу не бачив, але "виривать пАбєду" після двох вилучень... Хоча б заголовок пристойний придумали, чи що...
    Ну да, не читал, но осуждаю. Где-то я уже это слышал. ))
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 26.07.2021 21:00
    +1
    ... ну Ярік казав, що вони швиденько пройдуть 1-шу лігу... Ніхто ж не говорив, що суто за спортивним принципом! ...матчу не бачив, але "виривать пАбєду" після двох вилучень... Хоча б заголовок пристойний придумали, чи що...
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 26.07.2021 20:56
    +3
    pricolist, 26.07.2021 20:53
    Пенальти левое дали в ворота Альянса, по крайней мере было такое ощущение на стадионе
    Ну глянь повтор! У вас классная команда! Мне понравилось как бежали вперед даже с двумя удалениями! Чувствовался нерв матча! Но уровень мастерства футболистов просто разный! Удачи вам, соседи, в матчах с другими командами.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 26.07.2021 20:56
    0
    Федерации нужен такой Металлист в УПЛ вот и все...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.07.2021 20:55
    0
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 26.07.2021 20:55
    +1
    Отличный перфоманс от француза! Желто-синий - самый сильный!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 26.07.2021 20:53
    +2
    Пенальти левое дали в ворота Альянса, по крайней мере было такое ощущение на стадионе
    Ссылка
    Poltava-1
    online
      Poltava-1, 26.07.2021 20:39
    -3
    Выдрал)))
    38 мин. у Альянса удаление
    48 мин. Агапов из Альянса не забил 11 метров (дохлый удар)
    79 мин. у Альянса второе удаление
    И только потом начали вырывать
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 26.07.2021 21:03
    +4
    ALKOSruLKA, 26.07.2021 21:00
    ... ну Ярік казав, що вони швиденько пройдуть 1-шу лігу... Ніхто ж не говорив, що суто за спортивним принципом! ...матчу не бачив, але "виривать пАбєду" після двох вилучень... Хоча б заголовок пристойний придумали, чи що...
    Ну да, не читал, но осуждаю. Где-то я уже это слышал. ))
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 26.07.2021 20:56
    +3
    pricolist, 26.07.2021 20:53
    Пенальти левое дали в ворота Альянса, по крайней мере было такое ощущение на стадионе
    Ну глянь повтор! У вас классная команда! Мне понравилось как бежали вперед даже с двумя удалениями! Чувствовался нерв матча! Но уровень мастерства футболистов просто разный! Удачи вам, соседи, в матчах с другими командами.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 26.07.2021 20:53
    +2
    Пенальти левое дали в ворота Альянса, по крайней мере было такое ощущение на стадионе
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 26.07.2021 21:20
    +1
    andre simon, 26.07.2021 21:04
    Судья вырвал не чью у Альянса за деньги.
    ну хоть не вырвал очко у Альянса и то хорошо!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 26.07.2021 21:00
    +1
    ... ну Ярік казав, що вони швиденько пройдуть 1-шу лігу... Ніхто ж не говорив, що суто за спортивним принципом! ...матчу не бачив, але "виривать пАбєду" після двох вилучень... Хоча б заголовок пристойний придумали, чи що...
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 26.07.2021 20:55
    +1
    Отличный перфоманс от француза! Желто-синий - самый сильный!
    Ссылка
    Vladimir Senchenko
    online
      Vladimir Senchenko, 26.07.2021 21:03
    0
    Это уже возрождённый харьковский футбол или ещё нет?
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 26.07.2021 20:56
    0
    Федерации нужен такой Металлист в УПЛ вот и все...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.07.2021 20:55
    0
    Ссылка
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