Дубль Балули. Металлист вырвал победу у Альянса на старте Первой лиги

26 июля прошел поединок 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Металлист вырвал победу у Альянса на старте турнира. В концовке матча дубль оформил французский хавбек Фарес Балули.
Первая лига. 1-й тур
«Альянс» Липовая Долина – «Металлист» Харьков – 0:2
Голы: Балули, 82 (пен), 90+2.
Незабитый пенальти: Агапов, 48 (Альянс).
Удаления: Неплях, 39, Писный, 79 (Альянс).
Турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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38 мин. у Альянса удаление
48 мин. Агапов из Альянса не забил 11 метров (дохлый удар)
79 мин. у Альянса второе удаление
И только потом начали вырывать
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