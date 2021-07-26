Альянс – Металлист – 0:2. Дубль Балули. Видео голов и обзор матча

26 июля прошел поединок 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Металлист вырвал победу у Альянса на старте турнира. В концовке матча дубль оформил французский хавбек Фарес Балули.
Первая лига. 1-й тур
«Альянс» Липовая Долина – «Металлист» Харьков – 0:2
Голы: Балули, 80 (пен), 90+2.
Незабитый пенальти: Агапов, 48 (Альянс).
Удаления: Неплях, 39, Писный, 79 (Альянс).
Видео голов и обзор матча
Удаления: Неплях, 39 (Альянс)
Видеообзор первого тайма
Незабитый пенальти, Агапов, 48 (Альянс)
Удаление: Писный, 79 (Альянс)
ГОЛ! 0:1. Балули, 82 (пен)
ГОЛ! 0:2. Балули, 90+2.
Видеообзор второго тайма
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Фарес Балули (Металлист).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Фарес Балули (Металлист).
Источник — Sport.ua
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На 80й хвилині пенальті не було.
Ах да, я ж забув-Ярославський проплатив. Хм-гроші. гроші і ще раз гроші.
На 80й хвилині пенальті не було.
Ах да, я ж забув-Ярославський проплатив. Хм-гроші. гроші і ще раз гроші.
На 80й хвилині пенальті не було.
Ах да, я ж забув-Ярославський проплатив. Хм-гроші. гроші і ще раз гроші.
Пысы забей такое мыколенка или шапара то усё, минимум 100 млн$
На 80й хвилині пенальті не було.
Ах да, я ж забув-Ярославський проплатив. Хм-гроші. гроші і ще раз гроші.
Пысы забей такое мыколенка или шапара то усё, минимум 100 млн$
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