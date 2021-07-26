1-й тур
Альянс
0 : 2
Металлист
26.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Альянс – Металлист – 0:2. Дубль Балули. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Первой лиги

  • 26.07.2021 21:20
  • 2804 просмотра
  • 8 комментариев
Альянс – Металлист – 0:2. Дубль Балули. Видео голов и обзор матча
© ФК Металлист Харьков

26 июля прошел поединок 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Металлист вырвал победу у Альянса на старте турнира. В концовке матча дубль оформил французский хавбек Фарес Балули.

Первая лига. 1-й тур

«Альянс» Липовая Долина – «Металлист» Харьков – 0:2

Голы: Балули, 80 (пен), 90+2.

Незабитый пенальти: Агапов, 48 (Альянс).

Удаления: Неплях, 39, Писный, 79 (Альянс).

Видео голов и обзор матча

Удаления: Неплях, 39 (Альянс)

Видеообзор первого тайма

Незабитый пенальти, Агапов, 48 (Альянс)

Удаление: Писный, 79 (Альянс)

ГОЛ! 0:1. Балули, 82 (пен)

ГОЛ! 0:2. Балули, 90+2.

Видеообзор второго тайма

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Фарес Балули (Металлист).
79' ГОЛ ! Мяч забил Фарес Балули (Металлист).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 26.07.2021 22:39
    +3
    DSH88, 26.07.2021 22:21
    Когда финал ЛЧ судить будешь, знаток . Переживаешь что через год твою третью силу запорожскую подвинут.
    Мені до лампочки ваші команди, я вболіваю за свою і не запоріжську. До зустрічі в онлайн чаті , там я тобі швидко тобі аргументовану відповідь дам.
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 26.07.2021 22:38
    +3
    FoZZy, 26.07.2021 22:20
    А у вас докази факту передачі грошей є, чи це просто ваші здогадки? Якщо здогадки, то такому випадку свої здогадки стосовно грошей залиште при собі, бо це якось смішно звучить.
    Мені це не потрібно, я не сліпий вболівальник. Слабо грав Металіст. В рівних складах Альянс навіть краще ви глядав.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 26.07.2021 22:21
    -2
    OLEXANDER, 26.07.2021 22:09
    Першої прямоі червоної не було для Альянсу-там жовта і штрафний.
    На 80й хвилині пенальті не було.
    Ах да, я ж забув-Ярославський проплатив. Хм-гроші. гроші і ще раз гроші.
    Когда финал ЛЧ судить будешь, знаток . Переживаешь что через год твою третью силу запорожскую подвинут.
    Ссылка
    FoZZy
    online
      FoZZy, 26.07.2021 22:20
    -2
    OLEXANDER, 26.07.2021 22:09
    Першої прямоі червоної не було для Альянсу-там жовта і штрафний.
    На 80й хвилині пенальті не було.
    Ах да, я ж забув-Ярославський проплатив. Хм-гроші. гроші і ще раз гроші.
    А у вас докази факту передачі грошей є, чи це просто ваші здогадки? Якщо здогадки, то такому випадку свої здогадки стосовно грошей залиште при собі, бо це якось смішно звучить.
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 26.07.2021 22:09
    +2
    Першої прямоі червоної не було для Альянсу-там жовта і штрафний.
    На 80й хвилині пенальті не було.
    Ах да, я ж забув-Ярославський проплатив. Хм-гроші. гроші і ще раз гроші.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 26.07.2021 22:04
    +2
    Второй гол - роскошный удар от французского виртуоза точно в девяточку без обработки! Еще антураж из дымовой завесы от ультры Альянса - вообще крутяк. Атмосфера как в матчах Рома - Лацио или Интер - Милан!
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 26.07.2021 21:59
    +2
    Херяссе второй гол
    Пысы забей такое мыколенка или шапара то усё, минимум 100 млн$
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 26.07.2021 21:58
    +4
    Второй год хорош!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 26.07.2021 21:58
    +4
    Второй год хорош!
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 26.07.2021 22:39
    +3
    DSH88, 26.07.2021 22:21
    Когда финал ЛЧ судить будешь, знаток . Переживаешь что через год твою третью силу запорожскую подвинут.
    Мені до лампочки ваші команди, я вболіваю за свою і не запоріжську. До зустрічі в онлайн чаті , там я тобі швидко тобі аргументовану відповідь дам.
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 26.07.2021 22:38
    +3
    FoZZy, 26.07.2021 22:20
    А у вас докази факту передачі грошей є, чи це просто ваші здогадки? Якщо здогадки, то такому випадку свої здогадки стосовно грошей залиште при собі, бо це якось смішно звучить.
    Мені це не потрібно, я не сліпий вболівальник. Слабо грав Металіст. В рівних складах Альянс навіть краще ви глядав.
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 26.07.2021 22:09
    +2
    Першої прямоі червоної не було для Альянсу-там жовта і штрафний.
    На 80й хвилині пенальті не було.
    Ах да, я ж забув-Ярославський проплатив. Хм-гроші. гроші і ще раз гроші.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 26.07.2021 22:04
    +2
    Второй гол - роскошный удар от французского виртуоза точно в девяточку без обработки! Еще антураж из дымовой завесы от ультры Альянса - вообще крутяк. Атмосфера как в матчах Рома - Лацио или Интер - Милан!
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 26.07.2021 21:59
    +2
    Херяссе второй гол
    Пысы забей такое мыколенка или шапара то усё, минимум 100 млн$
    Ссылка
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