Президент Альянса: «Металлист? Убийство футбола! Это было изнасилование»

Президент «Альянса» Сергей Демченко резко прокомментировал работу судей в Сумах после поражения от «Металлиста» (0:2) в 1-м туре Первой лиги:

«Спасибо болельщикам, которые поддерживали команду. Спасибо игрокам, которые бились до последнего. Но, как мы видим, сегодня было изнасилование украинского футбола, бл**. По-другому я не могу это все назвать. Творился настоящий беспредел: две красные карточки, пенальти. Опять сказался судейский фактор, бл**, «на высоте». Пересматривал повторы, но пусть они смотрят. Болельщиков не обманешь.

Сейчас разговаривал с финансовым директором, сложно вкладывать деньги в такой ситуации в футбол, когда в первом туре приходят около 5 тысяч болельщиков, а нас тупо убивают. У нас не такой супербизнес, нет заводов, пароходов. Мы не готовы к такому. Завтра будем обращаться в ПФЛ, в Комитет арбитров, пусть разбираются с этими эпизодами.

Понятно, бренд «Металлист», они очень хотят в Премьер-лигу. Но, может, не надо было проводить эти соревнования Первой лиги ПФЛ. Нужно было их вместо «Миная» в УПЛ запустить, а не убивать другие команды. Я, как президент, трачу деньги семьи на команду. У нас 40 человек работает, плюс коллектив 600 человек, которые тратят на клуб деньги, 5 или 6 тысяч пайщиков. А нас тут хоронят при 5 тысячах.

Будем что-то думать, может, снимать команду после первого тура, но это не футбол. Это изнасилование украинского футбола. Если не будем с этим что-то делать и будем говорить, что все хорошо, то ничего не изменится. Или меняем что-то и движемся вперед, или грузнем в этом болоте. Мы третий сезон в футболе. Но такого, еще и при домашних трибунах, еще не было».

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