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Альянс
0 : 2
Металлист
26.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Президент Альянса: «Металлист? Убийство футбола! Это было изнасилование»

Сергей Демченко резко прокомментировал работу судей после поражения

  • 26.07.2021 23:10
  • 4201 просмотр
  • 37 комментариев
Президент Альянса: «Металлист? Убийство футбола! Это было изнасилование»
© Футбол 1/2/3. Сергей Демченко

Президент «Альянса» Сергей Демченко резко прокомментировал работу судей в Сумах после поражения от «Металлиста» (0:2) в 1-м туре Первой лиги:

«Спасибо болельщикам, которые поддерживали команду. Спасибо игрокам, которые бились до последнего. Но, как мы видим, сегодня было изнасилование украинского футбола, бл**. По-другому я не могу это все назвать. Творился настоящий беспредел: две красные карточки, пенальти. Опять сказался судейский фактор, бл**, «на высоте». Пересматривал повторы, но пусть они смотрят. Болельщиков не обманешь.

Сейчас разговаривал с финансовым директором, сложно вкладывать деньги в такой ситуации в футбол, когда в первом туре приходят около 5 тысяч болельщиков, а нас тупо убивают. У нас не такой супербизнес, нет заводов, пароходов. Мы не готовы к такому. Завтра будем обращаться в ПФЛ, в Комитет арбитров, пусть разбираются с этими эпизодами.

Понятно, бренд «Металлист», они очень хотят в Премьер-лигу. Но, может, не надо было проводить эти соревнования Первой лиги ПФЛ. Нужно было их вместо «Миная» в УПЛ запустить, а не убивать другие команды. Я, как президент, трачу деньги семьи на команду. У нас 40 человек работает, плюс коллектив 600 человек, которые тратят на клуб деньги, 5 или 6 тысяч пайщиков. А нас тут хоронят при 5 тысячах.

Будем что-то думать, может, снимать команду после первого тура, но это не футбол. Это изнасилование украинского футбола. Если не будем с этим что-то делать и будем говорить, что все хорошо, то ничего не изменится. Или меняем что-то и движемся вперед, или грузнем в этом болоте. Мы третий сезон в футболе. Но такого, еще и при домашних трибунах, еще не было».

Дубль Балули. Металлист вырвал победу у Альянса на старте Первой лиги

 

 

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Фарес Балули (Металлист).
79' ГОЛ ! Мяч забил Фарес Балули (Металлист).
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Источник — Футбол 1/2/3

(19 голосов)

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Комментарии
    shoko
    online
      shoko, 27.07.2021 00:31
    0
    Alehandro, 26.07.2021 23:53
    Специально посмотрел обзор - хотел посмотреть анонсированное "изнасилование"... Имел ли право судья давать красную за фол последней надежды при выходе один на один с кипером - легко! По пенальти и второй желтой, переходящей в красную, вообще хз какие могут быть претензии: защитник прихватывает соперника за плечо с какой целью? Это борьба за мяч, игровой момент? Нет конечно...
    Проигрывать всегда обидно, особенно если действительно всё вкладываешь в команду, но эмоции надо контролировать - не пацан уже
    Не совсем с вами соглашусь 1 эпизод) красная даётся если игрок вываливается 1на1 по центру ворот и при этом нет игрока соперника рядом который мог бы опередить.. там не было по центру и при этом по центру опережая забегали свой игрок и у него на спине игрок соперника.. то есть эпизод из разряда - на усмотрение 2 эпизод) не знаю честно говоря за что дали пенальти, за прихват рукой или защитник задел навалившись на него.. нужно видеть протокол,а нам его никто не покажет..если за прихват рукой, то это вызывает улыбку..поскольку при подаче угловых и при стандартах таких прихватов через одного и если за такое давать пенальти то любая подача в штрафную при отсуствии нарушения правил сор стороны атакующей стороны можно заканчивать 11 метровым..опять же эпизод - на усмотрение..Формально и в первом и во втором случае арбитр имел право на такое решение..формально..то что я видел при обзоре - можно сделать вывод что все такие эпизоды "на усмотрение" по ходу игры он отдал в пользу Металлиста и общим фоном это выглядит как убийство .Команды в первой лиге к такому не привыкли.. Вот и возмущение по этому..То ли ещё будет..пересечётся Металлист с командами с именем посерьёзней и вот там начнётся словесная рубня..
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 27.07.2021 00:30
    +1
    Ой куда там, ну подумаешь всякое бывает, ждём Металлист в вышке. А вообще жаль что его просто так в этом сезоне его сразу в УПЛ не пустили, это ошибка.
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 27.07.2021 00:25
    -1
    Чекаю Металіст в УПЛ, але не таким чином.
    Збереться колись з десяток таких як господар Алянсу, й буде біда в нашому футболі на довго. Там є що показати в Лозані, щоб нас з єврокубків кишнули років на 5 і збірну туди ж.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 27.07.2021 00:20
    +3
    Alehandro, 26.07.2021 23:53
    Специально посмотрел обзор - хотел посмотреть анонсированное "изнасилование"... Имел ли право судья давать красную за фол последней надежды при выходе один на один с кипером - легко! По пенальти и второй желтой, переходящей в красную, вообще хз какие могут быть претензии: защитник прихватывает соперника за плечо с какой целью? Это борьба за мяч, игровой момент? Нет конечно...
    Проигрывать всегда обидно, особенно если действительно всё вкладываешь в команду, но эмоции надо контролировать - не пацан уже
    2 удаления команде-хозяев Первое удаление - можно было ограничиться желтой и штрафным, фол там был корпусом. Кьелинни в финале ЧЕ-2020 получил желтую за куда более грубую игру.
    -
    То что Металлист будут тащить судьи понятно уже сейчас. Есть такое выражение "дух игры". Судья должен быть объективен. Два удаления на матч у хозяев, есть подозрения.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 27.07.2021 00:19
    0
    Впевненість Ярославського у виході в УПЛ тепер зрозуміла - якщо Металіст не зможе, судді допоможуть. Вже забулося, як їх з Ліги чемпіонів за договорняк викинули.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 27.07.2021 00:15
    0
    cucumber, 27.07.2021 00:03
    Уважаемый Копняк, вы ошибаетесь
    Он не может быть уважаемым , он кусок лайна вечно обиженное чмо которого от корыта кышнули теперь скулит сбитый лузер и злобствует на всех и вся
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.07.2021 00:11
    -2
    rus, 27.07.2021 00:11
    Так и в УПЛ была большая жопой по судейству.
    Сегодня
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.07.2021 00:11
    0
    Kh75, 27.07.2021 00:07
    Ярославскому нужен Металлист не так для Украины, как для Европы. Если он купил всех судей в 1-й лиге, как он собирается играть в Европе? там ведь судей не купишь! Суркисы очень хорошо это запомнили )) Я так думаю, что Ярик планирует создать команду, которая будет на три головы сильнее и Динамо, и Шахтер. Только такой путь даст успех в Европе, о котором он мечтает. И у Ярославского есть человек, который построит такую команду. А сегодня было какое-то недоразумение с судьями ))
    Так и в УПЛ была большая жопой по судейству.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 27.07.2021 00:10
    -7
    Ещё одно чмо вылезло. Матч проиграли снимается так едрене фене такие команды. Игру надо смотреть , там все по делу судья нарешал.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.07.2021 00:09
    -2
    FC Liverpool Best!, 27.07.2021 00:04
    Братва рвется к власти МКГ відроджує славетні традиції.. Хіба для них це вперше купити матч? Згадайте Карпати. Та і в УПЛ їх регулярно судді тягнули..
    Давайте все вместе вспомним Карпаты.
    Ссылка
    RCD Mallorca
    online
      RCD Mallorca, 27.07.2021 00:08
    0
    Металлисту не впервой покупать матчи и судей
    Ссылка
    Kh75
    online
      Kh75, 27.07.2021 00:07
    0
    Владимир Копяк, 26.07.2021 23:52
    Кстати, при пробитии пеналя,вратарь грубо нарушил Правила игры ( до удара по мячу сделал прижок вперед,потом в сторону,чем спровоцировал бьющего пробить не в тот угол.... Это так,для общего развития. И второе. Наивные у нас руководители команд,после уверенного заявления Ярославского о том,что Металлист будет играть в следующем сезоне в ПЛ, только конченные идиоты не поняли,что так и будет.... Лично я уверен на все 100%, что теперь судьи будут платить Лучи,за то,чтобы их назначали на игры Металлиста,чтобы решить все свои финансовые проблемы... В этой ситуации все остальные команды обречены,и можно что угодно кричать на пресс-конференциях,кроме как штрафов и дисквалификаций от ОПГ УАФ никто ничего другого не дождется. Вопрос был давно решен Ярославским в кабинетах Дома футбола,без этих решений он НИКОГДА бы не начинал это "возрождение" фейкового Металлиста....
    Ярославскому нужен Металлист не так для Украины, как для Европы. Если он купил всех судей в 1-й лиге, как он собирается играть в Европе? там ведь судей не купишь! Суркисы очень хорошо это запомнили )) Я так думаю, что Ярик планирует создать команду, которая будет на три головы сильнее и Динамо, и Шахтер. Только такой путь даст успех в Европе, о котором он мечтает. И у Ярославского есть человек, который построит такую команду. А сегодня было какое-то недоразумение с судьями ))
    Ссылка
    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 27.07.2021 00:04
    0
    Братва рвется к власти МКГ відроджує славетні традиції.. Хіба для них це вперше купити матч? Згадайте Карпати. Та і в УПЛ їх регулярно судді тягнули..
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 00:03
    +4
    Владимир Копяк, 26.07.2021 23:52
    Кстати, при пробитии пеналя,вратарь грубо нарушил Правила игры ( до удара по мячу сделал прижок вперед,потом в сторону,чем спровоцировал бьющего пробить не в тот угол.... Это так,для общего развития. И второе. Наивные у нас руководители команд,после уверенного заявления Ярославского о том,что Металлист будет играть в следующем сезоне в ПЛ, только конченные идиоты не поняли,что так и будет.... Лично я уверен на все 100%, что теперь судьи будут платить Лучи,за то,чтобы их назначали на игры Металлиста,чтобы решить все свои финансовые проблемы... В этой ситуации все остальные команды обречены,и можно что угодно кричать на пресс-конференциях,кроме как штрафов и дисквалификаций от ОПГ УАФ никто ничего другого не дождется. Вопрос был давно решен Ярославским в кабинетах Дома футбола,без этих решений он НИКОГДА бы не начинал это "возрождение" фейкового Металлиста....
    Уважаемый Копняк, вы ошибаетесь
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 26.07.2021 23:57
    -1
    Владимир Копяк, 26.07.2021 23:52
    Кстати, при пробитии пеналя,вратарь грубо нарушил Правила игры ( до удара по мячу сделал прижок вперед,потом в сторону,чем спровоцировал бьющего пробить не в тот угол.... Это так,для общего развития. И второе. Наивные у нас руководители команд,после уверенного заявления Ярославского о том,что Металлист будет играть в следующем сезоне в ПЛ, только конченные идиоты не поняли,что так и будет.... Лично я уверен на все 100%, что теперь судьи будут платить Лучи,за то,чтобы их назначали на игры Металлиста,чтобы решить все свои финансовые проблемы... В этой ситуации все остальные команды обречены,и можно что угодно кричать на пресс-конференциях,кроме как штрафов и дисквалификаций от ОПГ УАФ никто ничего другого не дождется. Вопрос был давно решен Ярославским в кабинетах Дома футбола,без этих решений он НИКОГДА бы не начинал это "возрождение" фейкового Металлиста....
    Где ты прыжок видел?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 26.07.2021 23:54
    -2
    Lion, 26.07.2021 23:20
    Ярославский вернулся....
    Ещё Карпаты нужно вернуть.....😏😒🙃
    А ты Карпаты возвращать будешь?
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 26.07.2021 23:53
    +5
    Специально посмотрел обзор - хотел посмотреть анонсированное "изнасилование"... Имел ли право судья давать красную за фол последней надежды при выходе один на один с кипером - легко! По пенальти и второй желтой, переходящей в красную, вообще хз какие могут быть претензии: защитник прихватывает соперника за плечо с какой целью? Это борьба за мяч, игровой момент? Нет конечно...
    Проигрывать всегда обидно, особенно если действительно всё вкладываешь в команду, но эмоции надо контролировать - не пацан уже
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 26.07.2021 23:52
    +7
    Це не металіст. Це шахрай-2. Президент Альянсу все вірно сказав.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.07.2021 23:52
    +1
    Олег Мандрівник, 26.07.2021 23:22
    То что пеналь не забили я так понимаю тоже МХ виноват и судьи
    Кстати, при пробитии пеналя,вратарь грубо нарушил Правила игры ( до удара по мячу сделал прижок вперед,потом в сторону,чем спровоцировал бьющего пробить не в тот угол.... Это так,для общего развития. И второе. Наивные у нас руководители команд,после уверенного заявления Ярославского о том,что Металлист будет играть в следующем сезоне в ПЛ, только конченные идиоты не поняли,что так и будет.... Лично я уверен на все 100%, что теперь судьи будут платить Лучи,за то,чтобы их назначали на игры Металлиста,чтобы решить все свои финансовые проблемы... В этой ситуации все остальные команды обречены,и можно что угодно кричать на пресс-конференциях,кроме как штрафов и дисквалификаций от ОПГ УАФ никто ничего другого не дождется. Вопрос был давно решен Ярославским в кабинетах Дома футбола,без этих решений он НИКОГДА бы не начинал это "возрождение" фейкового Металлиста....
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 26.07.2021 23:48
    0
    Kh75, 26.07.2021 23:42
    Когда Металлист опять выйдет в ЛЧ, Суркис вспомнит этот матч, и Карпаты опять запишут видео, где и пенальтисту денег дали, и судья расскажет как кто и сколько... Знаем, проходили... Матч не смотрел, только обзор. Вроде как игра в одни ворота, о каком убийстве идет речь.
    Рогозин про батут тоже блеял...
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 26.07.2021 23:20
    +8
    Ярославский вернулся....
    Ещё Карпаты нужно вернуть.....😏😒🙃
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 26.07.2021 23:52
    +7
    Це не металіст. Це шахрай-2. Президент Альянсу все вірно сказав.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 26.07.2021 23:53
    +5
    Специально посмотрел обзор - хотел посмотреть анонсированное "изнасилование"... Имел ли право судья давать красную за фол последней надежды при выходе один на один с кипером - легко! По пенальти и второй желтой, переходящей в красную, вообще хз какие могут быть претензии: защитник прихватывает соперника за плечо с какой целью? Это борьба за мяч, игровой момент? Нет конечно...
    Проигрывать всегда обидно, особенно если действительно всё вкладываешь в команду, но эмоции надо контролировать - не пацан уже
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 26.07.2021 23:44
    +5
    Не весело, огроменных амбиций у Альянса нету просто люди играют для своих людей... И это выступление как крик души.
    Реально можно же было впихнуть Металист в премьеру вместо 1925... так нет же, второй год подряд первая лига в говнище будет. В прошлом сезоне агробизнес топили как могли, а теперь с первого тура пошла жесть
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 00:03
    +4
    Владимир Копяк, 26.07.2021 23:52
    Кстати, при пробитии пеналя,вратарь грубо нарушил Правила игры ( до удара по мячу сделал прижок вперед,потом в сторону,чем спровоцировал бьющего пробить не в тот угол.... Это так,для общего развития. И второе. Наивные у нас руководители команд,после уверенного заявления Ярославского о том,что Металлист будет играть в следующем сезоне в ПЛ, только конченные идиоты не поняли,что так и будет.... Лично я уверен на все 100%, что теперь судьи будут платить Лучи,за то,чтобы их назначали на игры Металлиста,чтобы решить все свои финансовые проблемы... В этой ситуации все остальные команды обречены,и можно что угодно кричать на пресс-конференциях,кроме как штрафов и дисквалификаций от ОПГ УАФ никто ничего другого не дождется. Вопрос был давно решен Ярославским в кабинетах Дома футбола,без этих решений он НИКОГДА бы не начинал это "возрождение" фейкового Металлиста....
    Уважаемый Копняк, вы ошибаетесь
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 27.07.2021 00:20
    +3
    Alehandro, 26.07.2021 23:53
    Специально посмотрел обзор - хотел посмотреть анонсированное "изнасилование"... Имел ли право судья давать красную за фол последней надежды при выходе один на один с кипером - легко! По пенальти и второй желтой, переходящей в красную, вообще хз какие могут быть претензии: защитник прихватывает соперника за плечо с какой целью? Это борьба за мяч, игровой момент? Нет конечно...
    Проигрывать всегда обидно, особенно если действительно всё вкладываешь в команду, но эмоции надо контролировать - не пацан уже
    2 удаления команде-хозяев Первое удаление - можно было ограничиться желтой и штрафным, фол там был корпусом. Кьелинни в финале ЧЕ-2020 получил желтую за куда более грубую игру.
    -
    То что Металлист будут тащить судьи понятно уже сейчас. Есть такое выражение "дух игры". Судья должен быть объективен. Два удаления на матч у хозяев, есть подозрения.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 27.07.2021 00:30
    +1
    Ой куда там, ну подумаешь всякое бывает, ждём Металлист в вышке. А вообще жаль что его просто так в этом сезоне его сразу в УПЛ не пустили, это ошибка.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.07.2021 23:52
    +1
    Олег Мандрівник, 26.07.2021 23:22
    То что пеналь не забили я так понимаю тоже МХ виноват и судьи
    Кстати, при пробитии пеналя,вратарь грубо нарушил Правила игры ( до удара по мячу сделал прижок вперед,потом в сторону,чем спровоцировал бьющего пробить не в тот угол.... Это так,для общего развития. И второе. Наивные у нас руководители команд,после уверенного заявления Ярославского о том,что Металлист будет играть в следующем сезоне в ПЛ, только конченные идиоты не поняли,что так и будет.... Лично я уверен на все 100%, что теперь судьи будут платить Лучи,за то,чтобы их назначали на игры Металлиста,чтобы решить все свои финансовые проблемы... В этой ситуации все остальные команды обречены,и можно что угодно кричать на пресс-конференциях,кроме как штрафов и дисквалификаций от ОПГ УАФ никто ничего другого не дождется. Вопрос был давно решен Ярославским в кабинетах Дома футбола,без этих решений он НИКОГДА бы не начинал это "возрождение" фейкового Металлиста....
    Ссылка
    shoko
    online
      shoko, 27.07.2021 00:31
    0
    Alehandro, 26.07.2021 23:53
    Специально посмотрел обзор - хотел посмотреть анонсированное "изнасилование"... Имел ли право судья давать красную за фол последней надежды при выходе один на один с кипером - легко! По пенальти и второй желтой, переходящей в красную, вообще хз какие могут быть претензии: защитник прихватывает соперника за плечо с какой целью? Это борьба за мяч, игровой момент? Нет конечно...
    Проигрывать всегда обидно, особенно если действительно всё вкладываешь в команду, но эмоции надо контролировать - не пацан уже
    Не совсем с вами соглашусь 1 эпизод) красная даётся если игрок вываливается 1на1 по центру ворот и при этом нет игрока соперника рядом который мог бы опередить.. там не было по центру и при этом по центру опережая забегали свой игрок и у него на спине игрок соперника.. то есть эпизод из разряда - на усмотрение 2 эпизод) не знаю честно говоря за что дали пенальти, за прихват рукой или защитник задел навалившись на него.. нужно видеть протокол,а нам его никто не покажет..если за прихват рукой, то это вызывает улыбку..поскольку при подаче угловых и при стандартах таких прихватов через одного и если за такое давать пенальти то любая подача в штрафную при отсуствии нарушения правил сор стороны атакующей стороны можно заканчивать 11 метровым..опять же эпизод - на усмотрение..Формально и в первом и во втором случае арбитр имел право на такое решение..формально..то что я видел при обзоре - можно сделать вывод что все такие эпизоды "на усмотрение" по ходу игры он отдал в пользу Металлиста и общим фоном это выглядит как убийство .Команды в первой лиге к такому не привыкли.. Вот и возмущение по этому..То ли ещё будет..пересечётся Металлист с командами с именем посерьёзней и вот там начнётся словесная рубня..
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 27.07.2021 00:19
    0
    Впевненість Ярославського у виході в УПЛ тепер зрозуміла - якщо Металіст не зможе, судді допоможуть. Вже забулося, як їх з Ліги чемпіонів за договорняк викинули.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 27.07.2021 00:15
    0
    cucumber, 27.07.2021 00:03
    Уважаемый Копняк, вы ошибаетесь
    Он не может быть уважаемым , он кусок лайна вечно обиженное чмо которого от корыта кышнули теперь скулит сбитый лузер и злобствует на всех и вся
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.07.2021 00:11
    0
    Kh75, 27.07.2021 00:07
    Ярославскому нужен Металлист не так для Украины, как для Европы. Если он купил всех судей в 1-й лиге, как он собирается играть в Европе? там ведь судей не купишь! Суркисы очень хорошо это запомнили )) Я так думаю, что Ярик планирует создать команду, которая будет на три головы сильнее и Динамо, и Шахтер. Только такой путь даст успех в Европе, о котором он мечтает. И у Ярославского есть человек, который построит такую команду. А сегодня было какое-то недоразумение с судьями ))
    Так и в УПЛ была большая жопой по судейству.
    Ссылка
    RCD Mallorca
    online
      RCD Mallorca, 27.07.2021 00:08
    0
    Металлисту не впервой покупать матчи и судей
    Ссылка
    Kh75
    online
      Kh75, 27.07.2021 00:07
    0
    Владимир Копяк, 26.07.2021 23:52
    Кстати, при пробитии пеналя,вратарь грубо нарушил Правила игры ( до удара по мячу сделал прижок вперед,потом в сторону,чем спровоцировал бьющего пробить не в тот угол.... Это так,для общего развития. И второе. Наивные у нас руководители команд,после уверенного заявления Ярославского о том,что Металлист будет играть в следующем сезоне в ПЛ, только конченные идиоты не поняли,что так и будет.... Лично я уверен на все 100%, что теперь судьи будут платить Лучи,за то,чтобы их назначали на игры Металлиста,чтобы решить все свои финансовые проблемы... В этой ситуации все остальные команды обречены,и можно что угодно кричать на пресс-конференциях,кроме как штрафов и дисквалификаций от ОПГ УАФ никто ничего другого не дождется. Вопрос был давно решен Ярославским в кабинетах Дома футбола,без этих решений он НИКОГДА бы не начинал это "возрождение" фейкового Металлиста....
    Ярославскому нужен Металлист не так для Украины, как для Европы. Если он купил всех судей в 1-й лиге, как он собирается играть в Европе? там ведь судей не купишь! Суркисы очень хорошо это запомнили )) Я так думаю, что Ярик планирует создать команду, которая будет на три головы сильнее и Динамо, и Шахтер. Только такой путь даст успех в Европе, о котором он мечтает. И у Ярославского есть человек, который построит такую команду. А сегодня было какое-то недоразумение с судьями ))
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    FC Liverpool Best!
    online
      FC Liverpool Best!, 27.07.2021 00:04
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    Братва рвется к власти МКГ відроджує славетні традиції.. Хіба для них це вперше купити матч? Згадайте Карпати. Та і в УПЛ їх регулярно судді тягнули..
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    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 26.07.2021 23:48
    0
    Kh75, 26.07.2021 23:42
    Когда Металлист опять выйдет в ЛЧ, Суркис вспомнит этот матч, и Карпаты опять запишут видео, где и пенальтисту денег дали, и судья расскажет как кто и сколько... Знаем, проходили... Матч не смотрел, только обзор. Вроде как игра в одни ворота, о каком убийстве идет речь.
    Рогозин про батут тоже блеял...
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    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 26.07.2021 23:42
    0
    Alex Romanov, 26.07.2021 23:34
    МКГ!!! МКГ!!! МКГ!!! МКГ!!! МКГ!!! МКГ!!! МКГ!!! МКГ!!! МКГ!!! МКГ!!! МКГ!!! МКГ!!!
    Ты вернулось чепушило совковое? Вот это всё что ты можешь из себя выдавить? Мкг? Ты подавился? Ты кашляешь? Ты так упорно скрывал свой дибилизм и вуаля, одним смс все карты раскрыл - какие ещё нужны доказательства твоей ущербности
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