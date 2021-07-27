Харатин и Зубков прошли дальше. Ференцварош снова обыграл Жальгирис

В Европе проходят ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Венгерский «Ференцварош» снова обыграл «Жальгирис» из Вильнюса (3:1 во второй игре в Вильнюсе) и вышел в 3-й раунд квалификации.
У гостей украинец Игорь Харатин провел на поле весь матч, а Александр Зубков вышел на замену на 69-й минуте.
На следующем этапе ЛЧ «Ференцварош» сыграет против чешской команды «Славия» Прага.
Лига чемпионов 2021/22
2-й раунд квалификации. Ответные матчи
27 июля, Вильнюс
Жальгирис (Литва) – Ференцварош (Венгрия) – 1:3 (первый матч – 0:2)
Голы: Диау, 90+3 – Маэ, 44, 72, Мак, 90+4.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.