Жальгирис
1 : 3
Ференцварош
27.07.2021, FT

Харатин и Зубков прошли дальше. Ференцварош снова обыграл Жальгирис

На следующем этапе ЛЧ «Ференцварош» сыграет против «Славии» из Праги

  • 27.07.2021 22:00
  • 1510 просмотров
  • 1 комментарий
Харатин и Зубков прошли дальше. Ференцварош снова обыграл Жальгирис
© ФК Ференцварош

В Европе проходят ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Венгерский «Ференцварош» снова обыграл «Жальгирис» из Вильнюса (3:1 во второй игре в Вильнюсе) и вышел в 3-й раунд квалификации.

У гостей украинец Игорь Харатин провел на поле весь матч, а Александр Зубков вышел на замену на 69-й минуте.

На следующем этапе ЛЧ «Ференцварош» сыграет против чешской команды «Славия» Прага.

Лига чемпионов 2021/22

2-й раунд квалификации. Ответные матчи

27 июля, Вильнюс

Жальгирис (Литва) – Ференцварош (Венгрия) – 1:3 (первый матч – 0:2)

Голы: Диау, 90+3 – Маэ, 44, 72, Мак, 90+4.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Oliev001
    online
      Oliev001, 27.07.2021 22:08
    0
    И переедут в ЛЕ.
    Ссылка
    Oliev001
    online
      Oliev001, 27.07.2021 22:08
    0
    И переедут в ЛЕ.
    Ссылка
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