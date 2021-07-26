Жальгирис – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Чемпионы Венгрии близки к выходу в следующий раунд

  • 26.07.2021 10:28
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Жальгирис – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© twitter.com/fradi_hu

Во вторник, 26-го июля, на стадионе «Ветра» в Вильнюсе состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Жальгирис» примет венгерский «Ференцварош». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Первый поединок между чемпионами Литвы и Венгрии завершился со счетом 2:0 в пользу «Ференцвароша». В составе команды Александра Зубкова и Игоря Харатина точными ударами отметились Мюрто Узуни и Токмак Нгуен. Таким образом, венгры подходят к этой игре в статусе явного фаворита и с большой долей вероятности выйдут в третий квалификационный раунд самого престижного клубного турнира Старого Света, где победителя этой пары уже ждет пражская «Славия».

«Жальгирис»

 

«Зелено-белые» начали текущий розыгрыш Лиги чемпионов встречей с североирландским «Линфилдом». Подопечные Владимира Чебурина дважды уверенно справились с командой из Северной Ирландии и вышли на «Ференцварош».

Последний матч чемпионата страны «Жальгирис» провел еще 2 июля, когда на выезде сыграл вничью против «Ритеряя». После этого команда из Вильнюса проводила матчи лишь в Лиге чемпионов. Несмотря на это, «зелено-белые» продолжают лидировать в турнирной таблице. Они набрали 41 очко в 19 матчах и на два пункта опережают идущую второй «Судуву». Также «Жальгирис» продолжает борьбу в Кубке Литвы, где уже пробился в четвертьфинал турнира. Там он сыграет против той же «Судувы».

«Ференцварош»

 

Для чемпионов Венгрии это также уже второй раунд квалификации. В первом команда из Будапешта дважды уверенно разобралась с «Приштиной» из Косово. Многие полагают, что домашняя победа над «Жальгирисом» практически обеспечила бывшей команде Сергея Реброва путевку в следующий раунд турнира.

Первый матч нового сезона чемпионата Венгрии подопечные Петера Штогера проведут лишь 31 июля. До этого у «зеленых орлов» были лишь товарищеские матчи и встречи с «Приштиной». Команда, за которую выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков, выглядит уверенно и вполне может рассчитывать на то, чтобы вновь выступить в групповом этапе сильнейшего европейского турнира.

История встреч

 

Первый поединок команд, который состоялся на прошлой неделе, единственная очная встреча соперников. Напомним, что он завершился со счетом 2:0 в пользу «Ференцвароша».

Ориентировочные составы

«Жальгирис»: Гертмонас, Бопесу, Татомирович, Любисавлевич, Миколюнас, Онази, Вербицкас, Гамаков, Кьереме, Видемон, Тадич.

«Ференцарош»: Дибус, Уинго, Блажич, Ммаэ, Цивич, Харатин, Сомалия, Нгуен, Зубков, Узуни, Мак.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.02 по линии Parimatch.

27 июля, вторник

«Жальгирис» – «Ференцварош» (Первый матч - 0:2)
Вильнюс. Стадион «Ветра». 20:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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