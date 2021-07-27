Стала известна зарплата Селезнева в Минае

Опытный форвард стал игроком «Миная»

  • 27.07.2021 16:02
  • 8076 просмотров
  • 11 комментариев
Стала известна зарплата Селезнева в Минае
© Instagram. Евгений Селезнев

Сегодня Евгений Селезнев стал игроком «Миная». Теперь же стали известны условия контракта опытного форварда с одним из аутсайдеров УПЛ.

По информации meta-ratings.com.ua, в «Минае» Селезнев будет зарабатывать 70 тысяч гривен в месяц. В прошлом сезоне самым высокооплачиваемым игроком «Миная» был Артем Милевский с месячной зарплатой в 200 тысяч гривен.

Селезнев со 116 забитыми мячами в активе входит в топ-3 лучших бомбардиров в истории УПЛ, уступая только Сергею Реброву (123) и Максиму Шацких (123).

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    Oliev001
    online
      Oliev001, 27.07.2021 17:24
    0
    Как айтишник в Словакии))
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
    online
      Rusty_Shackleford, 27.07.2021 17:18
    0
    Cкромненько. На уровне QA средней руки.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 17:17
    0
    Удачи кормильцу, вот будет хохма когда он всех обойдет!
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 27.07.2021 16:56
    0
    Маловато будет чтоб семью прокормить
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 27.07.2021 16:51
    0
    Це офіційно, а в конверті буде ще трошки + бонуси від тоталізаторів
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.07.2021 16:26
    +2
    avtv5555, 27.07.2021 16:18
    Желаю Жене забить 122 гола и перейти в бокс, желательно в наилегчайшую категорию, ну чтобы сильно не побили там.
    Хай до Усика йде - там сильно не поб'ють...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.07.2021 16:25
    +2
    Та у ворота суперників Миная стільки 11-метрових не призначать за сезон, а там далі знову доведеться новий клуб УПЛ шукати...
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 27.07.2021 16:22
    +7
    Артем Мілевський з місячною зарплатою в 200 тисяч гривень
    Интересно, а сколько детей можно содержать в футбольной школе на эти средства в месяц?
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 27.07.2021 16:18
    +4
    На які ж нестерпні фінансові умови бідося погодився заради рекорду
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 27.07.2021 16:18
    +9
    Желаю Жене забить 122 гола и перейти в бокс, желательно в наилегчайшую категорию, ну чтобы сильно не побили там.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 27.07.2021 16:04
    +6
    Артем Мілевський з місячною зарплатою в 200 тисяч гривень - от де розвиток закарпатського футболу.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 27.07.2021 16:18
    +9
    Желаю Жене забить 122 гола и перейти в бокс, желательно в наилегчайшую категорию, ну чтобы сильно не побили там.
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 27.07.2021 16:22
    +7
    Артем Мілевський з місячною зарплатою в 200 тисяч гривень
    Интересно, а сколько детей можно содержать в футбольной школе на эти средства в месяц?
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 27.07.2021 16:04
    +6
    Артем Мілевський з місячною зарплатою в 200 тисяч гривень - от де розвиток закарпатського футболу.
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 27.07.2021 16:18
    +4
    На які ж нестерпні фінансові умови бідося погодився заради рекорду
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.07.2021 16:26
    +2
    avtv5555, 27.07.2021 16:18
    Желаю Жене забить 122 гола и перейти в бокс, желательно в наилегчайшую категорию, ну чтобы сильно не побили там.
    Хай до Усика йде - там сильно не поб'ють...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.07.2021 16:25
    +2
    Та у ворота суперників Миная стільки 11-метрових не призначать за сезон, а там далі знову доведеться новий клуб УПЛ шукати...
    Ссылка
    Oliev001
    online
      Oliev001, 27.07.2021 17:24
    0
    Как айтишник в Словакии))
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
    online
      Rusty_Shackleford, 27.07.2021 17:18
    0
    Cкромненько. На уровне QA средней руки.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 17:17
    0
    Удачи кормильцу, вот будет хохма когда он всех обойдет!
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 27.07.2021 16:56
    0
    Маловато будет чтоб семью прокормить
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 27.07.2021 16:51
    0
    Це офіційно, а в конверті буде ще трошки + бонуси від тоталізаторів
    Ссылка
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