Стала известна зарплата Селезнева в Минае

Сегодня Евгений Селезнев стал игроком «Миная». Теперь же стали известны условия контракта опытного форварда с одним из аутсайдеров УПЛ.
По информации meta-ratings.com.ua, в «Минае» Селезнев будет зарабатывать 70 тысяч гривен в месяц. В прошлом сезоне самым высокооплачиваемым игроком «Миная» был Артем Милевский с месячной зарплатой в 200 тысяч гривен.
Селезнев со 116 забитыми мячами в активе входит в топ-3 лучших бомбардиров в истории УПЛ, уступая только Сергею Реброву (123) и Максиму Шацких (123).
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Интересно, а сколько детей можно содержать в футбольной школе на эти средства в месяц?
Интересно, а сколько детей можно содержать в футбольной школе на эти средства в месяц?
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