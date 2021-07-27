Стала известна зарплата Селезнева в Минае

Сегодня Евгений Селезнев стал игроком «Миная». Теперь же стали известны условия контракта опытного форварда с одним из аутсайдеров УПЛ.

По информации meta-ratings.com.ua, в «Минае» Селезнев будет зарабатывать 70 тысяч гривен в месяц. В прошлом сезоне самым высокооплачиваемым игроком «Миная» был Артем Милевский с месячной зарплатой в 200 тысяч гривен.

Селезнев со 116 забитыми мячами в активе входит в топ-3 лучших бомбардиров в истории УПЛ, уступая только Сергею Реброву (123) и Максиму Шацких (123).