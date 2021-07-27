У итальянской Серии А появился новый эксклюзивный транслятор в Украине

Компания MEGOGO официально сообщила о том, что с нового сезона станет эксклюзивным телетранслятором итальянской Серии А на территории Украины. Контракт рассчитан на три сезона – до 2024 года.
Трансляции матчей Серии А будут проходить на канале «MEGOGO Футбол» и в разделе «Спорт». Просмотр доступен по подпискам «Максимальная» и «Спорт».
Напомним, в предыдущие годы Серию А в Украине транслировали телеканалы «Футбол». Новый сезон Серии А стартует 21 августа.
Источник — MEGOGO
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