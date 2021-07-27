У итальянской Серии А появился новый эксклюзивный транслятор в Украине

Теперь чемпионат Италии будет транслировать компания MEGOGO

  • 27.07.2021 18:58
  • 3946 просмотров
  • 20 комментариев
У итальянской Серии А появился новый эксклюзивный транслятор в Украине
© Getty Images/Global Images Ukraine

Компания MEGOGO официально сообщила о том, что с нового сезона станет эксклюзивным телетранслятором итальянской Серии А на территории Украины. Контракт рассчитан на три сезона – до 2024 года.

Трансляции матчей Серии А будут проходить на канале «MEGOGO Футбол» и в разделе «Спорт». Просмотр доступен по подпискам «Максимальная» и «Спорт».

Напомним, в предыдущие годы Серию А в Украине транслировали телеканалы «Футбол». Новый сезон Серии А стартует 21 августа.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — MEGOGO

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.07.2021 20:18
    0
    Александр Гайдар, 27.07.2021 20:03
    Может ссылок на лайв бесплатно и нет, но если захотеть, можно найти подписку на месяц за ~50грн. а при хорошем везении - она у тебя будет на месяцы вперед
    З цим поки проблем не має. Знаю мінімум три сайти, де можна дивитись абсолютно все і безплатно у нормальній якості. Єдиний мінус - це банери які періодично вилазять посеред трансляції і які постійно треба закривати, або чекати 10-15 секунд поки самі підуть.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.07.2021 20:07
    0
    nomah2, 27.07.2021 19:59
    В этом пакете фильмы ,сериалы,каналы остальные виды спорта ,Олимпиада и т.д. Не только же футбол.
    Справа в тому, що фільми і серіали я не дивлюся). Максимум декілька фільмів у рік). Інші канали є у кабелі. По суті крім футболу, а ще точніше Єврокубків, мені з того пакету нічого не треба.
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 27.07.2021 20:03
    0
    Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:30
    Сподіваюсь ці МЕГОГО хоча б УПЛ не викуплять, тому що тоді вже і на піратках не подивишся. Принаймні я ці МЕГОГО ні разу на піратних сайтах не зустрічав.
    Может ссылок на лайв бесплатно и нет, но если захотеть, можно найти подписку на месяц за ~50грн. а при хорошем везении - она у тебя будет на месяцы вперед
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:59
    0
    fifa2020, 27.07.2021 19:50
    Я місяць назад взяв підписку Максимальна на 2 роки за 2400 грн, тобто по 100 грн/міс) Но вже немає по 100, зараз по 148 грн/міс є, якщо брати на 2 роки (3 596 грн)! Це з 1-го вересня кажеться по 300 грн буде.
    Мені б якось на телеку дивитись, але без хбокс за 1000 грн я так зрозумів це не можливо. Він у мене без смарт тб. Легше вже з ноута подивитись. А з ноута в принципі й live tv підійде).Підключу, коли вже зовсім альтернативи не буде).
    Ссылка
    nomah2
    online
      nomah2, 27.07.2021 19:59
    0
    Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:10
    Шкода, що у МЕГОГО не має окремої підписки на спорт, принаймні я не знайшов. А купувати максимальний пакет за 300 грн заради одного футболу, якось дорого. При тому, що на тому ж live tv можна дивитись безплатно і в нормальній якості. Єдине, що реклама іноді дістає.
    В этом пакете фильмы ,сериалы,каналы остальные виды спорта ,Олимпиада и т.д. Не только же футбол.
    Ссылка
    fifa2020
    online
      fifa2020, 27.07.2021 19:50
    +1
    Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:10
    Шкода, що у МЕГОГО не має окремої підписки на спорт, принаймні я не знайшов. А купувати максимальний пакет за 300 грн заради одного футболу, якось дорого. При тому, що на тому ж live tv можна дивитись безплатно і в нормальній якості. Єдине, що реклама іноді дістає.
    Я місяць назад взяв підписку Максимальна на 2 роки за 2400 грн, тобто по 100 грн/міс) Но вже немає по 100, зараз по 148 грн/міс є, якщо брати на 2 роки (3 596 грн)! Це з 1-го вересня кажеться по 300 грн буде.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.07.2021 19:40
    +1
    Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:30
    Сподіваюсь ці МЕГОГО хоча б УПЛ не викуплять, тому що тоді вже і на піратках не подивишся. Принаймні я ці МЕГОГО ні разу на піратних сайтах не зустрічав.
    Ищущий - да обрящется .
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.07.2021 19:39
    +4
    Мегого ? Бу-га-га!!!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:30
    +1
    Владислав Антонов, 27.07.2021 19:23
    Повернення до витоків. Саме з цих чемпіонатів (+ Шотландія) Футболи і починали в 2008-2009. Але тепер не ясно, чи буде розвиток. В будь-якому разі, без футболу не пропадемо. Інтернет великий.
    Сподіваюсь ці МЕГОГО хоча б УПЛ не викуплять, тому що тоді вже і на піратках не подивишся. Принаймні я ці МЕГОГО ні разу на піратних сайтах не зустрічав.
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 27.07.2021 19:26
    +5
    Получается теперь у телеканалов Футбол только УПЛ и Вторая лига Украины?)) Это просто ржач))
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 27.07.2021 19:23
    +2
    Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:21
    А футболи щось взагалі здулися. Серія А був єдиний нормальний закордонний чемпіонат який вони транслювали й того тепер немає. При всій повазі, але Франція, Бельгія, Нідерланди й тим паче Латинська Америка не для широкої аудиторії глядачів.
    Повернення до витоків. Саме з цих чемпіонатів (+ Шотландія) Футболи і починали в 2008-2009. Але тепер не ясно, чи буде розвиток. В будь-якому разі, без футболу не пропадемо. Інтернет великий.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:21
    +2
    А футболи щось взагалі здулися. Серія А був єдиний нормальний закордонний чемпіонат який вони транслювали й того тепер немає. При всій повазі, але Франція, Бельгія, Нідерланди й тим паче Латинська Америка не для широкої аудиторії глядачів.
    Ссылка
    FootFun
    online
      FootFun, 27.07.2021 19:17
    -7
    Александр Шевченко, 27.07.2021 19:03
    Футбол хоть шото будет транслировать, или кроме матчей кротов в убогом нашем чемпе больше ничего?
    А ты сама то будешь что-то смотреть по мегого с гнусявыми тупыми комментаторами за 300грн?
    Или тебе несенючка дала команду гавкнуть?
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 19:10
    0
    Интересно Мегого не планируют в кабельные сети заходить?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:10
    +5
    Шкода, що у МЕГОГО не має окремої підписки на спорт, принаймні я не знайшов. А купувати максимальний пакет за 300 грн заради одного футболу, якось дорого. При тому, що на тому ж live tv можна дивитись безплатно і в нормальній якості. Єдине, що реклама іноді дістає.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 27.07.2021 19:09
    +3
    Arty900, 27.07.2021 19:03
    Тендер на наступні три сезони АПЛ - останній шанс Футболів.
    Аххха. В ржавом сне
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 27.07.2021 19:08
    +10
    Александр Шевченко, 27.07.2021 19:03
    Футбол хоть шото будет транслировать, или кроме матчей кротов в убогом нашем чемпе больше ничего?
    Футбол 1--УПЛ. футбол 2--перша ліга ,футбол 3--друга ліга.І в неділю ввечері Вялікій ПЕНІСoff.
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 27.07.2021 19:07
    +11
    Футболи почали переговори про трансляцію матчів Другої ліги )))
    Ссылка
    Arty900
    online
      Arty900, 27.07.2021 19:03
    +1
    Тендер на наступні три сезони АПЛ - останній шанс Футболів.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.07.2021 19:03
    +4
    Футбол хоть шото будет транслировать, или кроме матчей кротов в убогом нашем чемпе больше ничего?
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 27.07.2021 19:07
    +11
    Футболи почали переговори про трансляцію матчів Другої ліги )))
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 27.07.2021 19:08
    +10
    Александр Шевченко, 27.07.2021 19:03
    Футбол хоть шото будет транслировать, или кроме матчей кротов в убогом нашем чемпе больше ничего?
    Футбол 1--УПЛ. футбол 2--перша ліга ,футбол 3--друга ліга.І в неділю ввечері Вялікій ПЕНІСoff.
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 27.07.2021 19:26
    +5
    Получается теперь у телеканалов Футбол только УПЛ и Вторая лига Украины?)) Это просто ржач))
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:10
    +5
    Шкода, що у МЕГОГО не має окремої підписки на спорт, принаймні я не знайшов. А купувати максимальний пакет за 300 грн заради одного футболу, якось дорого. При тому, що на тому ж live tv можна дивитись безплатно і в нормальній якості. Єдине, що реклама іноді дістає.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.07.2021 19:39
    +4
    Мегого ? Бу-га-га!!!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.07.2021 19:03
    +4
    Футбол хоть шото будет транслировать, или кроме матчей кротов в убогом нашем чемпе больше ничего?
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 27.07.2021 19:09
    +3
    Arty900, 27.07.2021 19:03
    Тендер на наступні три сезони АПЛ - останній шанс Футболів.
    Аххха. В ржавом сне
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 27.07.2021 19:23
    +2
    Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:21
    А футболи щось взагалі здулися. Серія А був єдиний нормальний закордонний чемпіонат який вони транслювали й того тепер немає. При всій повазі, але Франція, Бельгія, Нідерланди й тим паче Латинська Америка не для широкої аудиторії глядачів.
    Повернення до витоків. Саме з цих чемпіонатів (+ Шотландія) Футболи і починали в 2008-2009. Але тепер не ясно, чи буде розвиток. В будь-якому разі, без футболу не пропадемо. Інтернет великий.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:21
    +2
    А футболи щось взагалі здулися. Серія А був єдиний нормальний закордонний чемпіонат який вони транслювали й того тепер немає. При всій повазі, але Франція, Бельгія, Нідерланди й тим паче Латинська Америка не для широкої аудиторії глядачів.
    Ссылка
    fifa2020
    online
      fifa2020, 27.07.2021 19:50
    +1
    Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:10
    Шкода, що у МЕГОГО не має окремої підписки на спорт, принаймні я не знайшов. А купувати максимальний пакет за 300 грн заради одного футболу, якось дорого. При тому, що на тому ж live tv можна дивитись безплатно і в нормальній якості. Єдине, що реклама іноді дістає.
    Я місяць назад взяв підписку Максимальна на 2 роки за 2400 грн, тобто по 100 грн/міс) Но вже немає по 100, зараз по 148 грн/міс є, якщо брати на 2 роки (3 596 грн)! Це з 1-го вересня кажеться по 300 грн буде.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.07.2021 19:40
    +1
    Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:30
    Сподіваюсь ці МЕГОГО хоча б УПЛ не викуплять, тому що тоді вже і на піратках не подивишся. Принаймні я ці МЕГОГО ні разу на піратних сайтах не зустрічав.
    Ищущий - да обрящется .
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:30
    +1
    Владислав Антонов, 27.07.2021 19:23
    Повернення до витоків. Саме з цих чемпіонатів (+ Шотландія) Футболи і починали в 2008-2009. Але тепер не ясно, чи буде розвиток. В будь-якому разі, без футболу не пропадемо. Інтернет великий.
    Сподіваюсь ці МЕГОГО хоча б УПЛ не викуплять, тому що тоді вже і на піратках не подивишся. Принаймні я ці МЕГОГО ні разу на піратних сайтах не зустрічав.
    Ссылка
    Arty900
    online
      Arty900, 27.07.2021 19:03
    +1
    Тендер на наступні три сезони АПЛ - останній шанс Футболів.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.07.2021 20:18
    0
    Александр Гайдар, 27.07.2021 20:03
    Может ссылок на лайв бесплатно и нет, но если захотеть, можно найти подписку на месяц за ~50грн. а при хорошем везении - она у тебя будет на месяцы вперед
    З цим поки проблем не має. Знаю мінімум три сайти, де можна дивитись абсолютно все і безплатно у нормальній якості. Єдиний мінус - це банери які періодично вилазять посеред трансляції і які постійно треба закривати, або чекати 10-15 секунд поки самі підуть.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.07.2021 20:07
    0
    nomah2, 27.07.2021 19:59
    В этом пакете фильмы ,сериалы,каналы остальные виды спорта ,Олимпиада и т.д. Не только же футбол.
    Справа в тому, що фільми і серіали я не дивлюся). Максимум декілька фільмів у рік). Інші канали є у кабелі. По суті крім футболу, а ще точніше Єврокубків, мені з того пакету нічого не треба.
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 27.07.2021 20:03
    0
    Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:30
    Сподіваюсь ці МЕГОГО хоча б УПЛ не викуплять, тому що тоді вже і на піратках не подивишся. Принаймні я ці МЕГОГО ні разу на піратних сайтах не зустрічав.
    Может ссылок на лайв бесплатно и нет, но если захотеть, можно найти подписку на месяц за ~50грн. а при хорошем везении - она у тебя будет на месяцы вперед
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:59
    0
    fifa2020, 27.07.2021 19:50
    Я місяць назад взяв підписку Максимальна на 2 роки за 2400 грн, тобто по 100 грн/міс) Но вже немає по 100, зараз по 148 грн/міс є, якщо брати на 2 роки (3 596 грн)! Це з 1-го вересня кажеться по 300 грн буде.
    Мені б якось на телеку дивитись, але без хбокс за 1000 грн я так зрозумів це не можливо. Він у мене без смарт тб. Легше вже з ноута подивитись. А з ноута в принципі й live tv підійде).Підключу, коли вже зовсім альтернативи не буде).
    Ссылка
    nomah2
    online
      nomah2, 27.07.2021 19:59
    0
    Vladislav Pohily, 27.07.2021 19:10
    Шкода, що у МЕГОГО не має окремої підписки на спорт, принаймні я не знайшов. А купувати максимальний пакет за 300 грн заради одного футболу, якось дорого. При тому, що на тому ж live tv можна дивитись безплатно і в нормальній якості. Єдине, що реклама іноді дістає.
    В этом пакете фильмы ,сериалы,каналы остальные виды спорта ,Олимпиада и т.д. Не только же футбол.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 27.07.2021 19:10
    0
    Интересно Мегого не планируют в кабельные сети заходить?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности