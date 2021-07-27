Лига чемпионов. Динамо Загреб, Легия, Мальме вышли в 3-й раунд квалификации

В Европе проходят ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Хорватское «Динамо» Загреб, польская «Легия» и шведский «Мальме» переиграли своих соперников по сумме двухматчевых противостояний и вышли в 3-й раунд квалификации.
На следующем этапе ЛЧ «Динамо» Загреб сыграет против «Легии», а «Мальме» будет противостоять шотландскому клубу «Рейнджерс».
Лига чемпионов 2021/22
2-й раунд квалификации. Ответные матчи
27 июля
Омония (Кипр) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:1 (первый матч – 0:2)
Гол: Менало, 79.
Флора (Эстония) – Легия (Польша) – 0:1 (первый матч – 1:2)
Гол: Рафаэль, 67.
ХИК (Финляндия) – Мальме (Швеция) – 2:2 (первый матч – 1:2)
Голы: Тенхо, 1, Риски, 78 – Кристиансен, 10, Бирманчевич, 76.
Квалификация Q2 ЛЧ
Квалификация Q3 ЛЧ
Источник — Sport.ua
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