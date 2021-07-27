Омония
0 : 1
Динамо Загреб
27.07.2021, FT

Лига чемпионов. Динамо Загреб, Легия, Мальме вышли в 3-й раунд квалификации

В Европе проходят ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

  • 27.07.2021 21:12
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Лига чемпионов. Динамо Загреб, Легия, Мальме вышли в 3-й раунд квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходят ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Хорватское «Динамо» Загреб, польская «Легия» и шведский «Мальме» переиграли своих соперников по сумме двухматчевых противостояний и вышли в 3-й раунд квалификации.

На следующем этапе ЛЧ «Динамо» Загреб сыграет против «Легии», а «Мальме» будет противостоять шотландскому клубу «Рейнджерс».

Лига чемпионов 2021/22

2-й раунд квалификации. Ответные матчи

27 июля

Омония (Кипр) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:1 (первый матч – 0:2)

Гол: Менало, 79.

Флора (Эстония) – Легия (Польша) – 0:1 (первый матч – 1:2)

Гол: Рафаэль, 67.

ХИК (Финляндия) – Мальме (Швеция) – 2:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Тенхо, 1, Риски, 78 – Кристиансен, 10, Бирманчевич, 76.

Квалификация Q2 ЛЧ

Квалификация Q3 ЛЧ

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Источник — Sport.ua

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