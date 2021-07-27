Ювентус отказался от продления контракта с Роналду

Туринский «Ювентус» отказался от продления контракта с 36-летним форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.

Итальянский клуб не готов предложить Роналду новый контракт из-за его высокой зарплаты, которая составляет 31 млн евро в год.

Поэтому переговоров на данный момент не ведется и в клубе даже не думают об этом варианте. При этом клуб и футболист находятся в полном взаимопонимании и продолжают продуктивную совместную работу.

Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне Роналду сыграл 44 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых и забил 36 мячей и сделал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может отправить Роналду в ПСЖ.