Ювентус отказался от продления контракта с Роналду

Туринский «Ювентус» отказался от продления контракта с 36-летним форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.
Итальянский клуб не готов предложить Роналду новый контракт из-за его высокой зарплаты, которая составляет 31 млн евро в год.
Поэтому переговоров на данный момент не ведется и в клубе даже не думают об этом варианте. При этом клуб и футболист находятся в полном взаимопонимании и продолжают продуктивную совместную работу.
Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне Роналду сыграл 44 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых и забил 36 мячей и сделал 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» может отправить Роналду в ПСЖ.
Источник — Sky Sports
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