Ювентус может отправить Роналду в ПСЖ

Португальский нападающий Криштиану Роналду этим летом может перебраться в ПСЖ.
Как сообщает итальянская пресса, туринский клуб готов обменять Роналду на форварда ПСЖ Мауро Икарди.
Напомним, что 36-летний португалец выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года, а зарплата Роналду составляет 31 миллион евро в год.
В прошлом сезоне на его счету 36 голов и 4 ассиста в 44 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
Икарди играет за ПСЖ с 2019 года. В сезоне 2020/2021 он провел 26 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, что Роналду может пойти на снижение зарплаты в «Ювентусе».
Источник — Football-Italia
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