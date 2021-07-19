Ювентус может отправить Роналду в ПСЖ

Португальский нападающий Криштиану Роналду этим летом может перебраться в ПСЖ.

Как сообщает итальянская пресса, туринский клуб готов обменять Роналду на форварда ПСЖ Мауро Икарди.

Напомним, что 36-летний португалец выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года, а зарплата Роналду составляет 31 миллион евро в год.

В прошлом сезоне на его счету 36 голов и 4 ассиста в 44 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Икарди играет за ПСЖ с 2019 года. В сезоне 2020/2021 он провел 26 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Роналду может пойти на снижение зарплаты в «Ювентусе».