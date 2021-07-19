Ювентус может отправить Роналду в ПСЖ

Итальянский и французский клубы обсуждают громкий обмен

  • 19.07.2021 07:58
  • 1754 просмотра
  • 3 комментария
Ювентус может отправить Роналду в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский нападающий Криштиану Роналду этим летом может перебраться в ПСЖ.

Как сообщает итальянская пресса, туринский клуб готов обменять Роналду на форварда ПСЖ Мауро Икарди.

Напомним, что 36-летний португалец выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года, а зарплата Роналду составляет 31 миллион евро в год.

В прошлом сезоне на его счету 36 голов и 4 ассиста в 44 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Икарди играет за ПСЖ с 2019 года. В сезоне 2020/2021 он провел 26 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Роналду может пойти на снижение зарплаты в «Ювентусе».

 

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Источник — Football-Italia

(6 голосов)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 19.07.2021 09:05
    0
    Fan_GOOD_FootBall, 19.07.2021 08:25
    Если Рон и вправду перейдет в ПСЖ, тогда Неймар лавку будет полировать постоянно.
    Не буде , бо Реал забирає Мбапе.
    Ссылка
    Fan_GOOD_FootBall
    online
      Fan_GOOD_FootBall, 19.07.2021 08:25
    +1
    Если Рон и вправду перейдет в ПСЖ, тогда Неймар лавку будет полировать постоянно.
    Ссылка
    Fan_GOOD_FootBall
    online
      Fan_GOOD_FootBall, 19.07.2021 08:21
    +1
    Они что там в Юве дебелизмом стали страдать??
    Ссылка
    Fan_GOOD_FootBall
    online
      Fan_GOOD_FootBall, 19.07.2021 08:25
    +1
    Если Рон и вправду перейдет в ПСЖ, тогда Неймар лавку будет полировать постоянно.
    Ссылка
    Fan_GOOD_FootBall
    online
      Fan_GOOD_FootBall, 19.07.2021 08:21
    +1
    Они что там в Юве дебелизмом стали страдать??
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 19.07.2021 09:05
    0
    Fan_GOOD_FootBall, 19.07.2021 08:25
    Если Рон и вправду перейдет в ПСЖ, тогда Неймар лавку будет полировать постоянно.
    Не буде , бо Реал забирає Мбапе.
    Ссылка
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