Де Дзерби и победа, Калитвинцев с Довбиком и дубль, Заря и поражение

Ожидание праздника порой лучше за само мероприятие. Стартовый тур УПЛ частично подтвердил этот афоризм: он получился не особо зрелищным и не богатым на события. Тем не менее, главное в данном случае, что чемпионат стартовал. А дальше точно будет веселее.

Болезнь тура

Старые песни о главном. Накануне стартового поединка тура – «Львов» - «Мариуполь» - появилась информация, что во львовской команде вспышка коронавируса. Информация подтвердилась: 11 футболистов и четыре тренера «Львова» накануне матча сдали положительные тесты на Ковид-19, еще у пяти представителей клуба была повышенная температура. Тем не менее, матч на «Арене Львов» состоялся по расписанию. Наставник львовян Бессмертный не смог выставить оптимальный состав на игру, но, тем не менее, хозяева не проиграли: ничья 1:1. После матча итоговым результатом оказались довольны оба тренера.

«Бей-беги» тура



ФК Верес

В качестве домашней арены вернувшийся в УПЛ «Верес» избрал луцкий «Авангард». Газон на стадионе оказался не лучшего качества. Во всяком случае, именно на состояние поля по окончании поединка пенял главный тренер «Колоса» Руслан Костышин. По его словам, «трава очень высокая и небыстрая, все застревает». Поэтому и футбол получился соответствующим – «бей-беги»: резюмировал Костышин. С оценкой наставника «аграриев» сложно не согласится: игра была малоинтересной. Мягко говоря. А вот его коллега Юрий Вирт остался довольный игрой своих подопечных.

Премьера тура



ФК Шахтер

В присутствии более чем девяти тысяч зрителей на НСК «Олимпийский» состоялись «смотрины» нового главного тренера «Шахтера» - итальянца Де Дзерби. «Горняки» принимали «Ингулец». Соперник для «первой пробы пера» как нельзя лучше: крепкий, но более низкого класса. Чем запомнилась первая игра дончан под руководством нового тренера? «Шахтер» пытался очень высоко прессинговать, и местами это получалось. Команда очень много комбинировала, и это тоже проходило. Понравились новички: Марлон, Траоре (отличился премьерным голом) и особенно Педриньо. Однако после того, как «Шахтер» повел в счете 2:0, команда сбавила темп. И в концовке пропустила гол, заставив понервничать и своего тренера, и болельщиков. В общем, работы у Де Дзерби впереди еще много.

Цифра тура

Несмотря на то, что «Шахтер» одолел «Ингулец» с минимальным счетом, а концовка поединка прошла весьма нервно для «горняков», с точки зрения владения мячом и особенно по количеству передач вице-чемпион существенно превзошел своего оппонента. В частности, дончане выполнили 908 передач. Это рекорд для «Шахтера» в официальных поединках за последние шесть лет. Интересно, что два игрока команды Де Дзерби – Степаненко и Майкон – суммарно сделали больше передач (266), чем все игроки «Ингульца», вместе взятые (253 передачи).

Слова тура

После матча с «Ингульцом» главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби впервые пообщался с украинскими журналистами. Вот главные выдержки из его послематчевого интервью: «Я считаю, что мы провели очень хороший матч. Мы должны были закрывать его раньше и побеждать с разницей в более чем два мяча. В футболе, играешь ты в Италии или Украине, если ты не закрываешь матч вовремя, то возникает риск все потерять. Гол, который мы пропустили, – достаточно случайный. Мы его получили, когда хотели забрать мяч, когда имели возможность переждать, а не действовать так быстро. Все три новичка сыграли на достаточно приличном уровне. 82 минуты все играли замечательно. За этот период мы могли забить 4-5 мячей. Только в ситуации с пропущенным голом мы почувствовали нервозность и страх все потерять. В целом я доволен своей командой».

Дебют тура

Первый элитный блин для «Металлиста-1925» оказался вполне съедобным. Харьковчане на «Металлисте» принимали «Рух» в присутствии более чем шести тысяч зрителей, и победили. Первый тайм оказался полностью за хозяевами – отличились Батюшин и Крыськив. Однако во второй половине встречи хозяева «подсели» и пропустили от Кузыка. Тем не менее, победный счет подопечные Кривенцова удержали. Хотя сам наставник харьковчан после матча имел претензии к своим подопечным. Особенно за второй тайм. Имел претензии к своей команде и тренер львовян Федык. По словам «нового Нагельсманна», «Рух» забил сам себе два гола».



ФК Металлист-1925

Травма тура

Очень неудачно сложился поединок против «Руха» для форварда «Металлиста-1925» Пономаря. На 31-й минуте встречи Виталий из-за травмы покинул поле на носилках. Предварительный диагноз – разрыв ахиллового сухожилия. Если он подтвердится, нападающий окажется вне игры на длительное время.

Сенсация тура



ФК Заря

Несмотря на то, что «Заря» потеряла несколько игроков накануне старта нового сезона, все равно луганская команда обладает достаточным кадровым и тренерским потенциалом для борьбы за высокие места. Однако эта сентенция претерпела серьезные корректировки уже в стартовом поединке – против «Александрии». Несмотря на серьезную перестройку команды из Кировоградской области, именно она на «Славутич-Арене» добыла победу – благодаря точному удару в конце первого тайма Калюжного. По словам наставника луганчан Скрипника, его подопечные играли неплохо и на поражение не заслуживали. А вот его коллега Гура откровенно признался, что победить соперника его команде помог «Боженька».

Болельщик тура

Бывший гендир «Зари» Сергей Рафаилов посетил игру своей экс-команды против «Александрии». И в итоге оказался явно расстроенный увиденным. В одной из соцсетей от так отреагировал на исход поединка в Запорожье: «Окажись футболисты «Александрии» чуть помастеровитее – все могло закончиться разгромом. И, как всегда, этих очков может не хватить в конце сезона». А вот о самой игре Рафаилов написал следующее: «Я думаю, кухонные дрочеры, которые знают, как тренировать, кого приглашать в команду, кого из нее отчислять, проанализируют игру».

Разгром тура

«У «Десны» серьезные финансовые проблемы, поэтому футболисты и разбегаются. А дальше будет еще хуже» - подобные разговоры то и дело звучали на протяжении всего летнего межсезонья. Наверное, дыма без огня не бывает, но пока что черниговская команда посрамила скептиков и сплетников. Подопечные Рябоконя без особых хлопот справились с «Черноморцем», забив в ворота гостей три безответных мяча. Особенно поусердствовал бывший игрок одесского коллектива Калитвинцев, на счету которого дубль. Отдавая должное мастерству черниговцев в атаке, которые, кстати, впервые в своей истории крупно победили на старте чемпионата, обязательно нужно упомянуть и о их проблемах в защите, которыми более опытный соперник наверняка воспользуется. Что же касается «Черноморца», то команда произвела не очень приятное впечатление своей игрой: очень сырая пока, скажем так.

Грубиян тура

Автором первой в сезоне красной карточки стал игрок «Черноморца» Билошевский. Примечательно, что Богдан успел схлопотать два «горчичника» всего за 19 минут: первый на 20-й минуте игры, второй – на 39-й. Обе карточки – полученные на «ровном месте», хотя в данном случае нужно сетовать не на арбитра Деревинского, а именно на футболиста одесситов. Не в последнюю очередь из-за «самоустранения» Билошевского «Десна» и сумела разгромно победить.

Баннер тура

На матч против «Десны» болельщики одесской команды не пожаловали. Но свое присутствие на стадионе имени Юрия Гагарина засвидетельствовали баннером, на котором белым по черному было написано следующее: «Вон из клуба». По всей видимости, сие послание было адресовано наставнику «Черноморца» Юрию Морозу, назначение которого фаны одесской команды восприняли в штыки.

Голы тура

Неплохие мячи в ворота своей бывшей команды забил Калитвинцев. Хавбек «Десны» дважды отличился в воротах «Черноморца». Это первый дубль нового сезона. Примечательно, что Влад уже перещеголял свой голевой показатель прошлого сезона (тогда на его счету был лишь один мяч). Первый гол в ворота Кучерука 28-летний полузащитник забил слета в ближний угол. По всей видимости, в том моменте ошибся голкипер. А вот второй гол Калитвинцев забил без «помощи» вратаря: его удар с линии штрафной площади после фланговой передачи получился и сильным, и точным.





Акция тура

Чемпион свой стартовый поединок проведет позже: «Динамо» будет принимать «Минай» в рамках первого тура аж 11 августа. Пока что команда Луческу тренируется «на кошках». Тем не менее, премьерный игровой день сезона 2021/2022 тоже по-своему прошел при участии «Динамо». В частности, динамовцы в интересный способ анонсировали презентацию своей новой формы. В соцсетях пресс-служба клуба выложила фото футболки с надписью на спине «Киев – это мы». Намек понятен.

Связь тура

В середине первого тайма игры против полтавчан главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич очень активно разговаривал по мобильному телефону. В принципе, когда подобные вещи исполняют ассистенты тренера, босс которых находится где-то за пределами тренерской скамьи, это дело нормальное. Но вот чтобы так, сам главный тренер болтал по телефону во время игры, это, как минимум, странно…

Судья тура

Поначалу все было нормально. Даже хорошо. Главный арбитр последнего поединка стартового тура «Ворскла» - «Днепр-1» Иванов справлялся со своими функциями. Особенно в первом тайме. Собственно, и проблем особых команды не создали. Но во второй половине встречи началось. Сначала арбитр за вторую желтую карточку удалил капитана гостей Логинова: показалось, что во втором «горчичнике» Кане «дорисовывал» нарушение. Но то были лишь цветочки. Ягодки начались чуть позже. Хотя первый гол Довбика выносим за скобки: все по делу. Но вот второй гол «Ворсклы», точнее, автогол Сватка, - момент начался с атаки полтавчан, когда был явный офсайд. Через пять минут Довбик снова сравнял счет – и в этот раз с явного положения вне игры. Но Иванов гол засчитал. Почему? Остается только догадываться. ВАР на матче не было. Зато был президент УАФ Павелко. Может, поможет?

Символическая сборная тура

Билык – Жичиков, Дубра, Тамм, Селин - Степаненко, Патрик, Калитвинцев, Педриньо – Довбик, Степанюк.