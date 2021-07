ФОТО. Аталанта представила новую игровую форму на сезон

Итальянский клуб «Аталанта» представил новую форму на сезон 2021/22. Клуб из Бергамо будет играть в Серии A, Кубке Италии и Лиги чемпионов.

За «Аталанту» играют украинские полузащитники Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Домашние футболки имеют традиционные цвета клуба – черные и синие полоски. Гостевые футболки имеют белый цвет с тонкими черными вертикальными линиями. Третий комплект игровой формы имеет розовый оттенок.

Una maglia, una città ⚫️🔵 One shirt, one city ⚫️🔵 #GoAtalantaGo #BergAMO pic.twitter.com/QOgwOQxyp8

Da #BergAMO all'Europa! ✈️

Ecco la nostra seconda maglia gara 2021/22! 😍



From Bergamo to Europe! 🏃‍♀️

Introducing our 2021/22 away kit! 🌟#GoAtalantaGo pic.twitter.com/TbBYRFj7I4