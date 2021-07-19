Экс-игрок Зари Цыганикс подписал контракт с вице-чемпионом Словакии

Экс-защитник «Зари» Андрейс Цыганикс подписал контракт со словацким клубом «ДАК 1904».
Сообщается, что трудовое соглашение рассчитано на 2 года.
У червні футболіст розірвав контракт з луганським клубом і знаходиться в статусі вільного агента. ДАК 1904 зайняв друге місце в минулому сезоні чемпіонату Словаччини.
За луганчан гравець з Латвії виступаві з січня 2020 року: 29 матчів, 1 гольова передача у всіх турнірах. Раніше грав за «Байєр», латвійський РФШ, другу команду «Шальке».
✍️ Welcome, Andrejs Ciganiks!— DAC 1904 (@DAC_1904) July 19, 2021
The twenty-four-year-old Latvian left-back arrives from Ukrainian side @FCZoryaOfficial and has signed a two-year contract with our club.
🟡🔵 pic.twitter.com/ye5vIKzh8Y
Источник — Twitter
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