Экс-игрок Зари Цыганикс подписал контракт с вице-чемпионом Словакии

Андрейс продолжит карьеру в клубе «ДАК 1904»

  • 19.07.2021 22:50
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Экс-игрок Зари Цыганикс подписал контракт с вице-чемпионом Словакии
© «ДАК 1904». Андрейс Цыганикс

Экс-защитник «Зари» Андрейс Цыганикс подписал контракт со словацким клубом «ДАК 1904».
 
Сообщается, что трудовое соглашение рассчитано на 2 года.

У червні футболіст розірвав контракт з луганським клубом і знаходиться в статусі вільного агента. ДАК 1904 зайняв друге місце в минулому сезоні чемпіонату Словаччини.

За луганчан гравець з Латвії виступаві з січня 2020 року: 29 матчів, 1 гольова передача у всіх турнірах. Раніше грав за «Байєр», латвійський РФШ, другу команду «Шальке».

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