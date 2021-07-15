Карпаты ликвидированы, Минай вернули в УПЛ, Динамо обыграло Сьон

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 14 июля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Львовские Карпаты Смалийчука прекращают существование

Во Второй лиге 2021/22 будут играть «Карпаты» Тлумака и «Карпаты» Галич

1B. ОФИЦИАЛЬНО: УПЛ включила Минай в состав на новый сезон

Закарпатский клуб продолжит выступления в высшем украинском дивизионе

2. Шкурин опять забил. Динамо переиграло Сьон в контрольном поединке

Также в составе киевлян голом отметился Жерсон Родригес

3. ОФИЦИАЛЬНО. Лучший игрок Евро-2020 Доннарумма стал голкипером ПСЖ

Соглашение вратаря с парижанами рассчитано до лета 2026 года

4A. Лига чемпионов. Результаты 1-го раунда и пары 2-го раунда квалификации

Стартовый этап успешно преодолели «Кайрат», «Алашкерт», «Нефтчи», «Легия»

4B. Григорчук попрощался с Лигой чемпионов. Солигорск продолжит борьбу в ЛК

В двух матчах болгарский «Лудогорец» оказался сильнее «Шахтера» из Беларуси

4C. Кто первым пострадал? Правила выездного гола нет, в ЛЧ назначен овертайм

В первом раунде квалификации ЛЧ встречались «Борац» и ЧФР «Клуж»

5A. Будет бить рекорд! Селезнев договорился с Кобиным о переходе в Минай

Зарплатный фонд «Миная» – как одна зарплата Селезнева в «Колосе»

5B. «Хочет убрать разговоры про алкоголика». Кобин готов к Селезневу в Минае

Тренер подтвердил, что форвард будет в команде

6A. ВИДЕО. Не удар Ярмоленко. Определен лучший гол Евро-2020

Фаны выбрали удар Патрика Шика

6B. Как поддержать Андрея. Ярмоленко претендует на автора лучшего гола Евро

УЕФА начало голосование для определения лучшего гола чемпионата Европы

6С. Таскали как рабов. Петицию о переигровке финала Евро подписали 120 тысяч

Сборная Италии выиграла Евро-2020, обыграв в финале Англию по пенальти

7. Харьков нацелен принять матч за Суперкубок УЕФА

Город хотел бы принять матч в 2025 году

8. Обошла Малайку! Марина Бех-Романчук выиграла этап Бриллиантовой лиги

В финале в секторе для прыжков в длину украинка показала результат 6,67 м

9A. ФЭЙЛ ДНЯ. Динамо в рекламе абонементов выложило фото фанатов из Москвы

Клубная пресс-служба немножко перепутала флаги и болельщиков

9B. Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я люблю Украину и отдавал все силы за эту футболку»

Защитник российского «Зенита» рассказал о том, почему его больше не вызывают

10A. Италия-2021: атипичная или типичная?

Блогер Sport.ua не соглашается с мнением экспертов относительно уникальности cборной Италии

10B. 7 главных трансферных саг нынешнего лета

Sport.ua – о слухах, которые еще успеют изрядно надоесть футбольным болельщикам