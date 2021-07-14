ОФИЦИАЛЬНО. Львовские Карпаты Смалийчука прекращают существование

Львовские «Карпаты» Олега Смалийчука прекращают существование. Клуб не будет заявляться в любители после вылета из Второй лиги.

Совладелец клуба Олег Смалийчук опубликовал заявление на Patreon-странице львовских «Карпат»:

«К сожалению, наш план перезапуска клуба не удался. Поэтому КПФ «Карпаты» вышли из профессионального футбола и не заявляются в любители. Но мы не можем закрыть это юридическое лицо без согласия второго совладельца, поэтому оно продолжит существование и будет работать над погашением старых долгов.

Я говорил это год назад и повторяю сейчас: не важно, кому будут принадлежать «Карпаты» – Смалийчуку или кому-то другому. Единственное действительно важное – чтобы бренд продолжал существовать и имел возможности развиваться, даже если для этого мне нужно сделать шаг в сторону. Хочу поблагодарить всех, кто верил нам и помогал».

Отметим, что во Второй лиге 2021/22 будут играть львовские «Карпаты» под руководством Андрея Тлумака и «Карпаты», представляющие город Галич.