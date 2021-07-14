ОФИЦИАЛЬНО. Львовские Карпаты Смалийчука прекращают существование

Во Второй лиге 2021/22 будут играть «Карпаты» Тлумака и «Карпаты» Галич

  • 14.07.2021 20:30
  • 2680 просмотров
  • 13 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Львовские Карпаты Смалийчука прекращают существование
© ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» Олега Смалийчука прекращают существование. Клуб не будет заявляться в любители после вылета из Второй лиги.

Совладелец клуба Олег Смалийчук опубликовал заявление на Patreon-странице львовских «Карпат»:

«К сожалению, наш план перезапуска клуба не удался. Поэтому КПФ «Карпаты» вышли из профессионального футбола и не заявляются в любители. Но мы не можем закрыть это юридическое лицо без согласия второго совладельца, поэтому оно продолжит существование и будет работать над погашением старых долгов.

Я говорил это год назад и повторяю сейчас: не важно, кому будут принадлежать «Карпаты» – Смалийчуку или кому-то другому. Единственное действительно важное – чтобы бренд продолжал существовать и имел возможности развиваться, даже если для этого мне нужно сделать шаг в сторону. Хочу поблагодарить всех, кто верил нам и помогал».

Отметим, что во Второй лиге 2021/22 будут играть львовские «Карпаты» под руководством Андрея Тлумака и «Карпаты», представляющие город Галич.

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Источник — ФК Карпаты Львов

(16 голосов)

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 14.07.2021 21:19
    0
    Как будто других названий нет.
    Хотя бы Трембитой назвали что ли.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 21:17
    0
    Побачим... я чомусь не довіряю Смалю
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.07.2021 21:11
    0
    ua-goahead, 14.07.2021 21:09
    всрались
    Якраз зовсім ні. Скинули бородату бабушку.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 21:11
    -2
    dudigo78, 14.07.2021 21:06
    Основну функцію по відлученню коломойші виконали. Тепер Карпати типу Матківського будуть під новою юридичною адресою і головне, що юридично ніякого відношення до старих Карпат не будуть мати. Хоча всім хто в темі зрозуміло хто і навіщо все це зробив. Карпати померли, хай живуть Карпати!
    лапша-лапшою... Хто заважає Коломойському чи будь-якому Смалійчуку зареєструвати Карпати Стрий, Карпати Брюховичі, Карпати 2021... "відлучили" від чого? ...від пшика без майна, історії, вболівальників...
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 14.07.2021 21:09
    0
    всрались
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 14.07.2021 21:09
    +1
    Будет возрождения а-ля металлиста.. схемы мутные..долги чтоб не платить.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.07.2021 21:08
    0
    Щодо попередніх дописувачів, то ви реально не зрозуміли нічого? Нові Карпати це проект Смалійчука-Димінського. Презентація в п'ятницю. Смалійчук вже туди своїх футболістів пристроїв
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 21:08
    +1
    turist86, 14.07.2021 20:54
    Балабол, рік тому такі понти розкидав
    06.07.2020
    Можливо, Коломойський не знайомий з моєю тактикою, мабуть, недооцінив мій характер.
    sport.ua/uk/news/494020-smaliychuk-kolomoyskiy-ne-znakom-s-moey-taktikoy-ne
    dootsenil-moy-harakter
    ... Десь в Дніпрі заливається сміхом один дядя Ігор з пейсами...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.07.2021 21:06
    +1
    Основну функцію по відлученню коломойші виконали. Тепер Карпати типу Матківського будуть під новою юридичною адресою і головне, що юридично ніякого відношення до старих Карпат не будуть мати. Хоча всім хто в темі зрозуміло хто і навіщо все це зробив. Карпати померли, хай живуть Карпати!
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 14.07.2021 20:54
    +6
    Балабол, рік тому такі понти розкидав
    06.07.2020
    Можливо, Коломойський не знайомий з моєю тактикою, мабуть, недооцінив мій характер.
    sport.ua/uk/news/494020-smaliychuk-kolomoyskiy-ne-znakom-s-moey-taktikoy-ne
    dootsenil-moy-harakter
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.07.2021 20:45
    +11
    Когда членоголовый принял Карпаты,то колхозного гонора у него было на миллиард баксов,а закончилось всё пшиком
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 20:41
    +10
    Оце мегапроект...Що там Болотніков буде грузити на цей раз?..
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 14.07.2021 20:37
    +11
    Карпаты вновь проиграли в футбол.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.07.2021 20:45
    +11
    Когда членоголовый принял Карпаты,то колхозного гонора у него было на миллиард баксов,а закончилось всё пшиком
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 14.07.2021 20:37
    +11
    Карпаты вновь проиграли в футбол.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 20:41
    +10
    Оце мегапроект...Що там Болотніков буде грузити на цей раз?..
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 14.07.2021 20:54
    +6
    Балабол, рік тому такі понти розкидав
    06.07.2020
    Можливо, Коломойський не знайомий з моєю тактикою, мабуть, недооцінив мій характер.
    sport.ua/uk/news/494020-smaliychuk-kolomoyskiy-ne-znakom-s-moey-taktikoy-ne
    dootsenil-moy-harakter
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 14.07.2021 21:09
    +1
    Будет возрождения а-ля металлиста.. схемы мутные..долги чтоб не платить.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 21:08
    +1
    turist86, 14.07.2021 20:54
    Балабол, рік тому такі понти розкидав
    06.07.2020
    Можливо, Коломойський не знайомий з моєю тактикою, мабуть, недооцінив мій характер.
    sport.ua/uk/news/494020-smaliychuk-kolomoyskiy-ne-znakom-s-moey-taktikoy-ne
    dootsenil-moy-harakter
    ... Десь в Дніпрі заливається сміхом один дядя Ігор з пейсами...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.07.2021 21:06
    +1
    Основну функцію по відлученню коломойші виконали. Тепер Карпати типу Матківського будуть під новою юридичною адресою і головне, що юридично ніякого відношення до старих Карпат не будуть мати. Хоча всім хто в темі зрозуміло хто і навіщо все це зробив. Карпати померли, хай живуть Карпати!
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 14.07.2021 21:19
    0
    Как будто других названий нет.
    Хотя бы Трембитой назвали что ли.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 14.07.2021 21:17
    0
    Побачим... я чомусь не довіряю Смалю
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.07.2021 21:11
    0
    ua-goahead, 14.07.2021 21:09
    всрались
    Якраз зовсім ні. Скинули бородату бабушку.
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 14.07.2021 21:09
    0
    всрались
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.07.2021 21:08
    0
    Щодо попередніх дописувачів, то ви реально не зрозуміли нічого? Нові Карпати це проект Смалійчука-Димінського. Презентація в п'ятницю. Смалійчук вже туди своїх футболістів пристроїв
    Ссылка
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