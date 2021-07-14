Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я люблю Украину и отдавал все силы за эту футболку»

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий заявил, что хотел бы и сейчас играть за сборную Украины, но его больше не вызывают из-за перехода в российский клуб.
«Я всегда ждал вызова. Но Шевченко с Павелко все решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы! Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне всякую ерунду. Но мне все равно, что они думают.
В глубине души больно. Каждый раз смотрю на пацанов, очень хочу к ним на поле. Я вообще не люблю смотреть по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что случилось. Я карьеру в сборной закончил.
Обидно. Но я понимаю, что случилось. Все шло от руководителей федерации. Они наговорили всем, в том числе и Шевченко. Меня не включили несколько раз в список. И я подумал, зачем мне ждать вызова дальше? Лучше уйду сам», — сказал Ракицкий.
Ранее сообщалось, что Ракицкий был уверен в проходе сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.
Источник — Чемпионат
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Если на атлас викенд приходят на Меладзе тысячами.
Чем больше запрещают тем плод сладок.
Это психология людей.
Так было в СССР допустим с джинсами.
Если на атлас викенд приходят на Меладзе тысячами.
Чем больше запрещают тем плод сладок.
Это психология людей.
Так было в СССР допустим с джинсами.
Треть населения слушает.
И как бы нам это не предоставляли типо это меньшество.
На самом деле выходит наоборот.
Треть населения слушает.
И как бы нам это не предоставляли типо это меньшество.
На самом деле выходит наоборот.
Треть населения слушает.
И как бы нам это не предоставляли типо это меньшество.
На самом деле выходит наоборот.
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