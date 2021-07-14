Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я люблю Украину и отдавал все силы за эту футболку»

Защитник российского «Зенита» рассказал о том, почему его больше не вызывают в национальную команду

  • 14.07.2021 09:48
  • 1289 просмотров
  • 13 комментариев
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Я люблю Украину и отдавал все силы за эту футболку»
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий заявил, что хотел бы и сейчас играть за сборную Украины, но его больше не вызывают из-за перехода в российский клуб.

«Я всегда ждал вызова. Но Шевченко с Павелко все решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы! Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне всякую ерунду. Но мне все равно, что они думают.

В глубине души больно. Каждый раз смотрю на пацанов, очень хочу к ним на поле. Я вообще не люблю смотреть по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что случилось. Я карьеру в сборной закончил. 

Обидно. Но я понимаю, что случилось. Все шло от руководителей федерации. Они наговорили всем, в том числе и Шевченко. Меня не включили несколько раз в список. И я подумал, зачем мне ждать вызова дальше? Лучше уйду сам», — сказал Ракицкий.

Ранее сообщалось, что Ракицкий был уверен в проходе сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.

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Источник — Чемпионат

(7 голосов)

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Комментарии
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 14.07.2021 10:28
    -1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 14.07.2021 10:27
    А как вы думаете большинству все равно или нет?
    Если на атлас викенд приходят на Меладзе тысячами.
    Чем больше запрещают тем плод сладок.
    Это психология людей.
    Так было в СССР допустим с джинсами.
    У нас люди не самые умные, вот за зеленского 73% проголосовало
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 14.07.2021 10:27
    -2
    Сергій Леонідович Литвиненко, 14.07.2021 10:19
    У Ляпова есть фото в обнимку с террористами ДНР. Какой там Баста
    Эту тему уже 100 раз обсосали! И при чем сдесь Пятов? Сейчас разговор о миколенке и яремчуке, которым фото с ватником бастой важнее)
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 14.07.2021 10:27
    -2
    bulba sumkin, 14.07.2021 10:24
    Все бы ничего, но баста в крыму концерты давал. Значит ли это что эти недофутболисты поддерживают оккупацию? Гнать из сборной!
    А как вы думаете большинству все равно или нет?
    Если на атлас викенд приходят на Меладзе тысячами.
    Чем больше запрещают тем плод сладок.
    Это психология людей.
    Так было в СССР допустим с джинсами.
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 14.07.2021 10:25
    +2
    Ярослав РАКІЦЬКИЙ: "Я люблю Україну,а бабло московії трохи більше".......
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 14.07.2021 10:24
    -3
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 14.07.2021 10:21
    У нас в топ 10 исполнителей нет ни одного украинского.
    Треть населения слушает.
    И как бы нам это не предоставляли типо это меньшество.
    На самом деле выходит наоборот.
    Все бы ничего, но баста в крыму концерты давал. Значит ли это что эти недофутболисты поддерживают оккупацию? Гнать из сборной!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 14.07.2021 10:21
    0
    bulba sumkin, 14.07.2021 09:53
    С этим понятно все. Админы, давайте пилите фото миколенка и яремчука с бастой, уже на всех сайтах есть)
    У нас в топ 10 исполнителей нет ни одного украинского.
    Треть населения слушает.
    И как бы нам это не предоставляли типо это меньшество.
    На самом деле выходит наоборот.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 14.07.2021 10:19
    +2
    bulba sumkin, 14.07.2021 09:53
    С этим понятно все. Админы, давайте пилите фото миколенка и яремчука с бастой, уже на всех сайтах есть)
    У Ляпова есть фото в обнимку с террористами ДНР. Какой там Баста
    Ссылка
    Сергей Михайлович
    online
      Сергей Михайлович, 14.07.2021 10:11
    +2
    Я ухожу,ухожу красиво.В этот раз все таки поет Ракицкий.Руку к сердцу можно приложить по желанию.
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 14.07.2021 10:06
    -1
    vizuals, 14.07.2021 10:01
    На порнхабі???
    Ну если инстаграм миколенки порнхаб, то да, можно считать что там
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.07.2021 10:01
    -1
    bulba sumkin, 14.07.2021 09:53
    С этим понятно все. Админы, давайте пилите фото миколенка и яремчука с бастой, уже на всех сайтах есть)
    На порнхабі???
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.07.2021 10:00
    +3
    Чисто рашенський стайл пішов. Каже одне, робить інше. Люблю Україну, але не співаю гімн. Чисто логіка партії ОПІЖДЄЖЕ
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 14.07.2021 09:59
    +4
    Этот избрал свой путь. Скатертью дорога. Скорее даже, родители проложили его путь. Хуже всего - что он даже не сопротивлялся этому выбору. Ничего, ментального, с Украиной его не связывает. Жил россиянином, здесь, вот и попал на свое историческое место. А в сборной и без него на этой позиции есть кому играть. Учитывая, что он уже не раз привозил нам огромные неприятности.
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 14.07.2021 09:53
    +2
    С этим понятно все. Админы, давайте пилите фото миколенка и яремчука с бастой, уже на всех сайтах есть)
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 14.07.2021 09:59
    +4
    Этот избрал свой путь. Скатертью дорога. Скорее даже, родители проложили его путь. Хуже всего - что он даже не сопротивлялся этому выбору. Ничего, ментального, с Украиной его не связывает. Жил россиянином, здесь, вот и попал на свое историческое место. А в сборной и без него на этой позиции есть кому играть. Учитывая, что он уже не раз привозил нам огромные неприятности.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.07.2021 10:00
    +3
    Чисто рашенський стайл пішов. Каже одне, робить інше. Люблю Україну, але не співаю гімн. Чисто логіка партії ОПІЖДЄЖЕ
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 14.07.2021 10:25
    +2
    Ярослав РАКІЦЬКИЙ: "Я люблю Україну,а бабло московії трохи більше".......
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 14.07.2021 10:19
    +2
    bulba sumkin, 14.07.2021 09:53
    С этим понятно все. Админы, давайте пилите фото миколенка и яремчука с бастой, уже на всех сайтах есть)
    У Ляпова есть фото в обнимку с террористами ДНР. Какой там Баста
    Ссылка
    Сергей Михайлович
    online
      Сергей Михайлович, 14.07.2021 10:11
    +2
    Я ухожу,ухожу красиво.В этот раз все таки поет Ракицкий.Руку к сердцу можно приложить по желанию.
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 14.07.2021 09:53
    +2
    С этим понятно все. Админы, давайте пилите фото миколенка и яремчука с бастой, уже на всех сайтах есть)
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 14.07.2021 10:21
    0
    bulba sumkin, 14.07.2021 09:53
    С этим понятно все. Админы, давайте пилите фото миколенка и яремчука с бастой, уже на всех сайтах есть)
    У нас в топ 10 исполнителей нет ни одного украинского.
    Треть населения слушает.
    И как бы нам это не предоставляли типо это меньшество.
    На самом деле выходит наоборот.
    Ссылка
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