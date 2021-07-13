Харьков нацелен принять матч за Суперкубок УЕФА

Секретарь харьковского городского совета Игорь Терехов считает, что город может претендовать на проведения матча за Суперкубок УЕФА-2025 между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По информации официального сайта Харьковского городского совета, Терехов направил письмо в адрес президента УАФ Андрея Павелко с целью включить Харьков и стадион «Металлист» в число претендентов на организацию матча.

Секретарь совета считает, что город обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения подобных мероприятий.

Пока что УЕФА определил города, где состоятся матчи за Суперкубок УЕФА, до 2023 года включительно: Белфаст, Хельсинки, Казань.

Если заявка Харькова победит, то координатором проведения могут назначить Александра Ярославского.