Харьков нацелен принять матч за Суперкубок УЕФА

Город хотел бы принять матч в 2025 году

  • 13.07.2021 21:28
  • 2033 просмотра
  • 7 комментариев
Харьков нацелен принять матч за Суперкубок УЕФА
© metalist.ua

Секретарь харьковского городского совета Игорь Терехов считает, что город может претендовать на проведения матча за Суперкубок УЕФА-2025 между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По информации официального сайта Харьковского городского совета, Терехов направил письмо в адрес президента УАФ Андрея Павелко с целью включить Харьков и стадион «Металлист» в число претендентов на организацию матча.

Секретарь совета считает, что город обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения подобных мероприятий.

Пока что УЕФА определил города, где состоятся матчи за Суперкубок УЕФА, до 2023 года включительно: Белфаст, Хельсинки, Казань.

Если заявка Харькова победит, то координатором проведения могут назначить Александра Ярославского.

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(13 голосов)

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Комментарии
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 13.07.2021 22:16
    -2
    з таким стадіоном максимум Суперкубок УПЛ
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 13.07.2021 22:09
    0
    Саша Соломаха, 13.07.2021 21:32
    А чом би й ні
    Фраза " почему бы и нет", одна из самых абсурдных словосочетаний в русском языке, но что удивительно, украино-язычный люд ее тоже использует, не спроста наверное...
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 13.07.2021 22:08
    +1
    Бгг, все на выборы
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 13.07.2021 22:02
    0
    Стадион стремный...Реконструированные совдеповские руины
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 13.07.2021 21:41
    +3
    Круто! В Харькове любят футбол....
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.07.2021 21:41
    +5
    Іншими словами: я дуже дуже хочу стати мером Харкова)))
    Ссылка
    Саша Соломаха
      Саша Соломаха, 13.07.2021 21:32
    +4
    А чом би й ні
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.07.2021 21:41
    +5
    Іншими словами: я дуже дуже хочу стати мером Харкова)))
    Ссылка
    Саша Соломаха
      Саша Соломаха, 13.07.2021 21:32
    +4
    А чом би й ні
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 13.07.2021 21:41
    +3
    Круто! В Харькове любят футбол....
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 13.07.2021 22:08
    +1
    Бгг, все на выборы
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 13.07.2021 22:09
    0
    Саша Соломаха, 13.07.2021 21:32
    А чом би й ні
    Фраза " почему бы и нет", одна из самых абсурдных словосочетаний в русском языке, но что удивительно, украино-язычный люд ее тоже использует, не спроста наверное...
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 13.07.2021 22:02
    0
    Стадион стремный...Реконструированные совдеповские руины
    Ссылка
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