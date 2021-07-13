Как поддержать Андрея. Ярмоленко претендует на автора лучшего гола Евро

УЕФА начало голосование для определения лучшего гола чемпионата Европы

  • 13.07.2021 20:43
  • 3960 просмотров
  • 7 комментариев
Как поддержать Андрея. Ярмоленко претендует на автора лучшего гола Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА предлагает выбрать лучший гол Евро-2020. В число претендентов входит украинец Андрей Ярмоленко, который отличным ударом поразил ворота Нидерландов (2:3).

На награду за лучший гол Евро-2020 претендуют голы:

  • Андрей Ярмоленко (Украина) – гол в ворота Нидерландов
  • Патрик Шик (Чехия) – гол в ворота Шотландии
  • Криштиану Роналду (Португалия) – гол в ворота Венгрии
  • Лоренцо Инсинье (Италия) – гол в ворота Бельгии
  • Поль Погба (Франция) – гол в ворота Швейцарии
  • Альваро Мората (Испания) – гол в ворота Италии
  • Лука Модрич (Хорватия) – гол в ворота Шотландии
  • Кевин Де Брюйне (Бельгия) – гол в ворота Дании
  • Федерико Кьеза (Италия) – гол в ворота Испании
  • Миккель Дамсгор (Дания) – гол в ворота Англии

Как поддержать Андрея: выбрать и поддержать лучший гол!

Гол Андрея Ярмоленко (Украина) в ворота Нидерландов

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Источник — УЕФА

(9 голосов)

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Комментарии
    padlo95
    online
      padlo95, 13.07.2021 22:02
    0
    Не думаю что выиграет.... Но гол был бомба!
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 13.07.2021 21:26
    +1
    У Модрича классный удар в касание внешней стороной стопы.
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    Vasyl Zakharchuk
    online
      Vasyl Zakharchuk, 13.07.2021 21:24
    +1
    3 гола претегденты. Некоторие вообще для количества что ли ?
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 13.07.2021 21:18
    +6
    Голы Роналдо и Мораты вообще непонятно что делают в этом списке. Гол Зины поинтереснее был.
    Ссылка
    мрнк
    online
      мрнк, 13.07.2021 21:16
    +1
    Для меня самый лучший гол был после удара Магуайра в серии пенальти финального матча.
    Давно я таких уверенных "девяток" не наблюдал.
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 13.07.2021 21:10
    +1
    Я то проголосовал за Ярмолу, но выиграет Шик
    В крайнем случае Дамсгор
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 13.07.2021 21:05
    +13
    Підтримав Ярмолу! Шикарний гол.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 13.07.2021 21:05
    +13
    Підтримав Ярмолу! Шикарний гол.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 13.07.2021 21:18
    +6
    Голы Роналдо и Мораты вообще непонятно что делают в этом списке. Гол Зины поинтереснее был.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 13.07.2021 21:26
    +1
    У Модрича классный удар в касание внешней стороной стопы.
    Ссылка
    Vasyl Zakharchuk
    online
      Vasyl Zakharchuk, 13.07.2021 21:24
    +1
    3 гола претегденты. Некоторие вообще для количества что ли ?
    Ссылка
    мрнк
    online
      мрнк, 13.07.2021 21:16
    +1
    Для меня самый лучший гол был после удара Магуайра в серии пенальти финального матча.
    Давно я таких уверенных "девяток" не наблюдал.
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 13.07.2021 21:10
    +1
    Я то проголосовал за Ярмолу, но выиграет Шик
    В крайнем случае Дамсгор
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 13.07.2021 22:02
    0
    Не думаю что выиграет.... Но гол был бомба!
    Ссылка
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