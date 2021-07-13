Как поддержать Андрея. Ярмоленко претендует на автора лучшего гола Евро

УЕФА предлагает выбрать лучший гол Евро-2020. В число претендентов входит украинец Андрей Ярмоленко, который отличным ударом поразил ворота Нидерландов (2:3).
На награду за лучший гол Евро-2020 претендуют голы:
- Андрей Ярмоленко (Украина) – гол в ворота Нидерландов
- Патрик Шик (Чехия) – гол в ворота Шотландии
- Криштиану Роналду (Португалия) – гол в ворота Венгрии
- Лоренцо Инсинье (Италия) – гол в ворота Бельгии
- Поль Погба (Франция) – гол в ворота Швейцарии
- Альваро Мората (Испания) – гол в ворота Италии
- Лука Модрич (Хорватия) – гол в ворота Шотландии
- Кевин Де Брюйне (Бельгия) – гол в ворота Дании
- Федерико Кьеза (Италия) – гол в ворота Испании
- Миккель Дамсгор (Дания) – гол в ворота Англии
Как поддержать Андрея: выбрать и поддержать лучший гол!
Гол Андрея Ярмоленко (Украина) в ворота Нидерландов
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Источник — УЕФА
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Давно я таких уверенных "девяток" не наблюдал.
В крайнем случае Дамсгор
Давно я таких уверенных "девяток" не наблюдал.
В крайнем случае Дамсгор
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