ВИДЕО. Не удар Ярмоленко. Определен лучший гол Евро-2020

УЕФА по итогам голосования болельщиков определил лучший гол чемпионата Европы. Больше всех голосов набрал удар форварда сборной Чехии Патрика Шика с центра поля.
Гол украинца Андрея Ярмоленко попал в топ-10 лучших на Евро.
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Источник — Sport.ua
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