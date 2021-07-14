ВИДЕО. Не удар Ярмоленко. Определен лучший гол Евро-2020

Фаны выбрали удар Патрика Шика

  • 14.07.2021 19:24
  • 1560 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Не удар Ярмоленко. Определен лучший гол Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА по итогам голосования болельщиков определил лучший гол чемпионата Европы. Больше всех голосов набрал удар форварда сборной Чехии Патрика Шика с центра поля.

Гол украинца Андрея Ярмоленко попал в топ-10 лучших на Евро.
 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Vitvit
    online
      Vitvit, 14.07.2021 19:42
    0
    Не Ярмоленко удар , удар не Ярмоленко , не удар Ярмоленко ... Ярмоленко удар не виграв... перемола не Ярмоленко удара, удар Ярмоленко не перемiг.... Який же заголовок ????? Ану всі разом..... у Вас вакансії немає вільної ??? Я б писав не робочою , лівою ногою , такі статті десятками за годину.
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 14.07.2021 19:37
    +2
    Александр Купцов, 14.07.2021 19:31
    Сколько Ярмола набрал?)
    Развезут новость на неделю, в перемешку с бастой-хлебососом и исскуственными муклами сборников...и про РАКов....
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 14.07.2021 19:31
    +1
    Сколько Ярмола набрал?)
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 14.07.2021 19:37
    +2
    Александр Купцов, 14.07.2021 19:31
    Сколько Ярмола набрал?)
    Развезут новость на неделю, в перемешку с бастой-хлебососом и исскуственными муклами сборников...и про РАКов....
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 14.07.2021 19:31
    +1
    Сколько Ярмола набрал?)
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 14.07.2021 19:42
    0
    Не Ярмоленко удар , удар не Ярмоленко , не удар Ярмоленко ... Ярмоленко удар не виграв... перемола не Ярмоленко удара, удар Ярмоленко не перемiг.... Який же заголовок ????? Ану всі разом..... у Вас вакансії немає вільної ??? Я б писав не робочою , лівою ногою , такі статті десятками за годину.
    Ссылка
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