Шахтер Солигорск
0 : 1
Лудогорец
13.07.2021, FT

Григорчук попрощался с Лигой чемпионов. Солигорск продолжит борьбу в ЛК

В двух матчах болгарский «Лудогорец» оказался сильнее «Шахтера» из Беларуси

  • 14.07.2021 00:25
  • 442 просмотра
  • 4 комментария
Григорчук попрощался с Лигой чемпионов. Солигорск продолжит борьбу в ЛК
© УЕФА. Роман Григорчук

В Европе проходят ответные матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2021/22.

«Шахтер» Солигорск под руководством Романа Григорчука снова проиграл болгарскому «Лудогорцу» (0:1) и вылетел из главного еврокубкового турнира.

Однако белорусский клуб продолжит борьбу в Лиге конференций, где во 2-м раунде квалификации сыграет против команды «Фола» из Люксембурга.

Лига чемпионов 2021/22

Квалификация Q1. Ответный матч, 13 июля

Шахтер Солигорск (Беларусь) – Лудогорец (Болгария) – 0:1

Гол: Десподов, 71.

Первый матч – 0:1

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 14.07.2021 01:17
    0
    adidas777, 14.07.2021 00:49
    Чукча, с ЛЧ могут попрощаться только лишь кроты!
    Динамо уже в группе!
    Ты до такой степени глупый, что даже таких элементарных вещей не знаешь?
    Та он походу уже принял на душу. Вот и несет хрень
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 14.07.2021 00:49
    +1
    --smart-Forever, 14.07.2021 00:42
    Буду ждать когда напишут:
    Луческу с позором попрощался с лигой Чемпионов. Киев продолжит борьбу в ЛК
    Чукча, с ЛЧ могут попрощаться только лишь кроты!
    Динамо уже в группе!
    Ты до такой степени глупый, что даже таких элементарных вещей не знаешь?
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 14.07.2021 00:49
    +1
    --smart-Forever, 14.07.2021 00:42
    Буду ждать когда напишут:
    Луческу с позором попрощался с лигой Чемпионов. Киев продолжит борьбу в ЛК
    Ждун
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 14.07.2021 00:42
    -1
    Буду ждать когда напишут:
    Луческу с позором попрощался с лигой Чемпионов. Киев продолжит борьбу в ЛК
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 14.07.2021 00:49
    +1
    --smart-Forever, 14.07.2021 00:42
    Буду ждать когда напишут:
    Луческу с позором попрощался с лигой Чемпионов. Киев продолжит борьбу в ЛК
    Чукча, с ЛЧ могут попрощаться только лишь кроты!
    Динамо уже в группе!
    Ты до такой степени глупый, что даже таких элементарных вещей не знаешь?
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 14.07.2021 00:49
    +1
    --smart-Forever, 14.07.2021 00:42
    Буду ждать когда напишут:
    Луческу с позором попрощался с лигой Чемпионов. Киев продолжит борьбу в ЛК
    Ждун
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 14.07.2021 01:17
    0
    adidas777, 14.07.2021 00:49
    Чукча, с ЛЧ могут попрощаться только лишь кроты!
    Динамо уже в группе!
    Ты до такой степени глупый, что даже таких элементарных вещей не знаешь?
    Та он походу уже принял на душу. Вот и несет хрень
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности