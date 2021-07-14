Григорчук попрощался с Лигой чемпионов. Солигорск продолжит борьбу в ЛК

В Европе проходят ответные матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2021/22.

«Шахтер» Солигорск под руководством Романа Григорчука снова проиграл болгарскому «Лудогорцу» (0:1) и вылетел из главного еврокубкового турнира.

Однако белорусский клуб продолжит борьбу в Лиге конференций, где во 2-м раунде квалификации сыграет против команды «Фола» из Люксембурга.

Лига чемпионов 2021/22

Квалификация Q1. Ответный матч, 13 июля

Шахтер Солигорск (Беларусь) – Лудогорец (Болгария) – 0:1

Гол: Десподов, 71.

Первый матч – 0:1