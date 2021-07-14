Григорчук попрощался с Лигой чемпионов. Солигорск продолжит борьбу в ЛК

В Европе проходят ответные матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2021/22.
«Шахтер» Солигорск под руководством Романа Григорчука снова проиграл болгарскому «Лудогорцу» (0:1) и вылетел из главного еврокубкового турнира.
Однако белорусский клуб продолжит борьбу в Лиге конференций, где во 2-м раунде квалификации сыграет против команды «Фола» из Люксембурга.
Лига чемпионов 2021/22
Квалификация Q1. Ответный матч, 13 июля
Шахтер Солигорск (Беларусь) – Лудогорец (Болгария) – 0:1
Гол: Десподов, 71.
Первый матч – 0:1
Источник — Sport.ua
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Ты до такой степени глупый, что даже таких элементарных вещей не знаешь?
Луческу с позором попрощался с лигой Чемпионов. Киев продолжит борьбу в ЛК
Луческу с позором попрощался с лигой Чемпионов. Киев продолжит борьбу в ЛК
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Динамо уже в группе!
Ты до такой степени глупый, что даже таких элементарных вещей не знаешь?
Луческу с позором попрощался с лигой Чемпионов. Киев продолжит борьбу в ЛК
Динамо уже в группе!
Ты до такой степени глупый, что даже таких элементарных вещей не знаешь?
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