Шахтер Солигорск – Лудогорец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на игру квалификации Лиги чемпионов

  • 13.07.2021 00:43
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Шахтер Солигорск – Лудогорец. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Григорчук

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» Солигорск – «Лудогорец».

«В первом поединке в Болгарии победил «Лудогорец» со счетом 1:0 благодаря голу бразильца Каули на 90+2-й минуте. 

Что касается прошлого сезона, то обе команды стали чемпионами своих стран. Если у «Лудогорца» 10 титулов в копилке (кстати команда из Разграда их завоевывает 10 лет кряду, начиная с сезона 2011/2012), то у «горняков» таковых два (2005 и 2020). В текущем рейтинге коэффициентов УЕФА «Лудогорец» идет на 58-м месте, а «Шахтер» Солигорск – на 231-м.

Ну тут интересный матч ожидается. Заруба будет! «Шахтер» будет играть дома. Я думаю, «Шахтер» Солигорск даст бой болгарской команде. Но все равно, мне кажется, что дальше пройдет «Лудогорец».

Хотя хочется, чтобы все-таки «Шахтер» прошел дальше, потому что «горняков» тренирует наш украинский специалист Роман Григорчук. Хотя и за «Лудогорец» играет наш украинский защитник Игорь Пластун. Думаю, «Лудогорец» поопытнее и он пройдет дальше», - сказал Козьбан. 

Матч «Шахтер» Солигорск – «Лудогорец» состоится 13-го июля. Начало встречи в 22:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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