Шахтер Солигорск
0 : 1
Лудогорец
13.07.2021, FT

Роман ГРИГОРЧУК: «Об опустошении просто речи не может идти»

Наставник солигорского «Шахтера» прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги чемпионов

  • 14.07.2021 05:05
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Роман ГРИГОРЧУК: «Об опустошении просто речи не может идти»
© ФК Шахтер Солигорск. Роман Григорчук

Главный тренер солигорского «Шахтера» Роман Григорчук прокомментировал поражение от «Лудогорца» (0:1) в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2021/2022.

— Часто после таких игр наступает полное опустошение. Это тот случай?
— Мы просто должны понимать, что для того, чтобы обыгрывать такие команды, как «Лудогорец», мы должны уметь больше, чем мы умеем на сегодняшний момент. Понимаем, что нужно проделать ой сколько много работы. А о каком-то опустошении просто речи не может идти. Это абсолютно не тот случай.

— Сегодняшняя игра получилась лучше, чем первая. Вы согласны?
— Я сейчас не склонен сравнивать первую игру со второй. Мы расстроены тем, что мы не в Лиге чемпионов, а дальше идем в другой турнир. При этом понимаем, что, чтобы задержаться в Лиге конференций как можно дольше, нам нужно очень сильно добавить.

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Источник — ФК Шахтер Солигорск

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