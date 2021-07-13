Квалификация ЛЧ. Вернидуб решил задачу. Кто вышел во 2-й раунд

В Европе проходят ответные матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2021/22.
Венгерский «Ференцварош» с украинцем Игорем Харатиным в основном составе играет против «Приштины» (первый матч – 3:0).
«Шериф» из Тирасполя, которым руководит Юрий Вернидуб, не имел никаких проблем с албанской «Теутой» – 1:0 (первый матч – 4:0).
«Шахтер» Солигорск под руководством Романа Григорчука принимает «Лудогорец» из Болгарии (первый матч – 0:1).
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига чемпионов 2021/22
Квалификация Q1. Вторые матчи, 13 июля
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Фола (Люксембург) – 5:0 (первый матч – 2:2)
Голы: Де Барр, 19, 73, Уокер, 39, 68 (пен), Ронан, 58.
Рига (Латвия) – Мальме (Швеция) – 1:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Пауревич, 57 – Чолак, 33.
Хибернианс (Мальта) – Флора (Эстония) – 0:3 (первый матч – 0:2)
Голы: Зенев, 25, Саппинен, 33, Рейнкорт, 87.
Шериф (Молдова) – Теута (Албания) – 1:0 (первый матч – 4:0)
Гол: Адама Траоре, 6.
Борац Баня-Лука (Босния) – ЧФР Клуж (Румыния) (первый матч – 1:3)
Мура (Словения) – Шкендия (Македония) (первый матч – 1:0)
Приштина (Косово) – Ференцварош (Венгрия) (первый матч – 0:3)
Будучност (Черногория) – ХИК (Финляндия) (первый матч – 1:3)
Линфилд (Северная Ирландия) – Жальгирис (Литва) (первый матч – 1:3)
Шемрок Роверс (Ирландия) – Слован Братислава (Словакия) (первый матч – 0:2)
Шахтер Солигорск (Беларусь) – Лудогорец (Болгария) (первый матч – 0:1)
Валюр (Исландия) – Динамо Загреб (Хор) (первый матч – 2:3)
Источник — Sport.ua
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