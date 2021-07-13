Квалификация ЛЧ. Вернидуб решил задачу. Кто вышел во 2-й раунд

В Европе проходят ответные матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2021/22.

Венгерский «Ференцварош» с украинцем Игорем Харатиным в основном составе играет против «Приштины» (первый матч – 3:0).

«Шериф» из Тирасполя, которым руководит Юрий Вернидуб, не имел никаких проблем с албанской «Теутой» – 1:0 (первый матч – 4:0).

«Шахтер» Солигорск под руководством Романа Григорчука принимает «Лудогорец» из Болгарии (первый матч – 0:1).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига чемпионов 2021/22

Квалификация Q1. Вторые матчи, 13 июля

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Фола (Люксембург) – 5:0 (первый матч – 2:2)

Голы: Де Барр, 19, 73, Уокер, 39, 68 (пен), Ронан, 58.

Рига (Латвия) – Мальме (Швеция) – 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Пауревич, 57 – Чолак, 33.

Хибернианс (Мальта) – Флора (Эстония) – 0:3 (первый матч – 0:2)

Голы: Зенев, 25, Саппинен, 33, Рейнкорт, 87.

Шериф (Молдова) – Теута (Албания) – 1:0 (первый матч – 4:0)

Гол: Адама Траоре, 6.

Борац Баня-Лука (Босния) – ЧФР Клуж (Румыния) (первый матч – 1:3)

Мура (Словения) – Шкендия (Македония) (первый матч – 1:0)

Приштина (Косово) – Ференцварош (Венгрия) (первый матч – 0:3)

Будучност (Черногория) – ХИК (Финляндия) (первый матч – 1:3)

Линфилд (Северная Ирландия) – Жальгирис (Литва) (первый матч – 1:3)

Шемрок Роверс (Ирландия) – Слован Братислава (Словакия) (первый матч – 0:2)

Шахтер Солигорск (Беларусь) – Лудогорец (Болгария) (первый матч – 0:1)

Валюр (Исландия) – Динамо Загреб (Хор) (первый матч – 2:3)