Юрий ВЕРНИДУБ: «После 4:0 сложно достучаться до игроков»

«Шериф» из Тирасполя уверенно обыграл албанскую команду «Теута» – 1:0 (первый матч – 4:0) и вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Наставник молдавской команды Юрий Вернидуб высказался об этой игре.

«Хотелось лучше, но когда первая игра закончилась 4:0, появилась нужда экономить силы. Плюс — очень быстро забили. Хороший мяч со стандарта. Наигрываем давно. А потом появилась разница в пять мячей. Я это понимал, поэтому нужно было контролировать мяч. Конечно, нужно играть. Люди приходят на стадион, я говорил об этом игрокам. Знаете, тут уже речь о психологии. Было тяжело достучаться. Прошли в следующий раунд, будем готовиться.

Нас ждет следующая игра. Надо экономить силы. Тот же Луванор и Густаво — лидеры нашей команды. Надо было дать сыграть и Раделичу тайм. У нас недельный цикл тренировочный. Все может случится. Нужно, чтобы он был в обойме. Должны об этом думать.

Я благодарен каждому из болельщиков, кто пришел на игру и поддержал команду. Мы без них ничто, играем для них. Огромное спасибо и низкий поклон каждому, кто сегодня был на стадионе», - сказал Вернидуб.