Шериф – Теута. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на игру квалификации Лиги чемпионов

  • 13.07.2021 00:23
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Шериф – Теута. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шериф» – «Теута».

«В первом матче «Шериф» украинского тренера Юрия Вернидуба в Албании уверенно победил со счетом 4:0 благодаря голам Луваннора, который оформил дубль, Траоре и Кастаньеды. 

«Шериф» и «Теута» – действующие чемпионы Молдовы и Албании соответственно. «Шериф» в 2021 году стал 19-кратным чемпионом Молдовы. «Теута» выиграла свой второй чемпионский трофей в Албании (первый был в сезоне 1993/1994). В текущем рейтинге коэффициентов УЕФА «Шериф» идет 108-м, а «Теута» – 340-й.

Да, «Шериф» в первом матче победил 4:0. «Шериф» играет дома. Поставлю на домашнюю победу команды из Тирасполя. Думаю, проблем у них не будет и «Шериф» пройдет дальше, выиграв у «Теуты». Поэтому моя ставка – победа «Шерифа» и выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов», – сказал Козьбан. 

Матч «Шериф» – «Теута» состоится 13 июля. Начало встречи – в 20:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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