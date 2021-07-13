Таскали как рабов. Петицию о переигровке финала Евро подписали 120 тысяч

Сборная Италия выиграла чемпионат Европы 2020, обыграв в финале команду Англии в серии пенальти (1:1, пен – 3:2).

На веб-портале Change.org была создана петиция с требованием переиграть финальный матч чемпионата Европы. Автор дал такое обоснование:

«Матч 11 июля получился абсолютно несправедливым. У итальянцев не было ни одного удаления, хотя они таскали английских игроков, словно рабов. Как после всех этих толчков, хватаний и ударов Италии дали победить? Очевидно, что было пристрастное судейство. У Италии должны были быть удаления, и матч нужно переиграть с честным судьей».

Петиция уже набрала более 120 тысяч подписей. Финальный матч в Лондоне обслуживал судья Бьорн Кейперс из Нидерландов.