Таскали как рабов. Петицию о переигровке финала Евро подписали 120 тысяч

Сборная Италия выиграла чемпионат Европы 2020, обыграв в финале команду Англии в серии пенальти (1:1, пен – 3:2).
На веб-портале Change.org была создана петиция с требованием переиграть финальный матч чемпионата Европы. Автор дал такое обоснование:
«Матч 11 июля получился абсолютно несправедливым. У итальянцев не было ни одного удаления, хотя они таскали английских игроков, словно рабов. Как после всех этих толчков, хватаний и ударов Италии дали победить? Очевидно, что было пристрастное судейство. У Италии должны были быть удаления, и матч нужно переиграть с честным судьей».
Петиция уже набрала более 120 тысяч подписей. Финальный матч в Лондоне обслуживал судья Бьорн Кейперс из Нидерландов.
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ах как ярко горит у бритских империалистов...точно так же как и у тех, что севернее нас находятся...тяжко так жить, не приемля тот факт, что есть кто то намного лучше тебя...
ах как ярко горит у бритских империалистов...точно так же как и у тех, что севернее нас находятся...тяжко так жить, не приемля тот факт, что есть кто то намного лучше тебя...
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