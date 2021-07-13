Таскали как рабов. Петицию о переигровке финала Евро подписали 120 тысяч

Сборная Италии выиграла Евро-2020, обыграв в финале Англию по пенальти

  • 13.07.2021 23:14
  • 2455 просмотров
  • 11 комментариев
Таскали как рабов. Петицию о переигровке финала Евро подписали 120 тысяч
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италия выиграла чемпионат Европы 2020, обыграв в финале команду Англии в серии пенальти (1:1, пен – 3:2).

На веб-портале Change.org была создана петиция с требованием переиграть финальный матч чемпионата Европы. Автор дал такое обоснование:

«Матч 11 июля получился абсолютно несправедливым. У итальянцев не было ни одного удаления, хотя они таскали английских игроков, словно рабов. Как после всех этих толчков, хватаний и ударов Италии дали победить? Очевидно, что было пристрастное судейство. У Италии должны были быть удаления, и матч нужно переиграть с честным судьей».

Петиция уже набрала более 120 тысяч подписей. Финальный матч в Лондоне обслуживал судья Бьорн Кейперс из Нидерландов.

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(8 голосов)

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Комментарии
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 13.07.2021 23:51
    0
    Що вони там курять!!!???
    Ссылка
    spirfect
    online
      spirfect, 13.07.2021 23:46
    +3
    Правильно! Переиграть, но победить должна Англия, иначе снова будем переигрывать! ))
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 13.07.2021 23:38
    +3
    А суд в Мадриде😂😂😂
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.07.2021 23:35
    +9
    Также предлагаем переиграть матчи Динамо-Бавария 1/2 ЛЧ в Киеве, матч СССР-Бельгия 1/8 ЧМ1986 года, повторно сыграть финал Евро 1988, а финал ЧМ-1998 провести на нейтральном поле.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.07.2021 23:33
    +12
    Предлагаю также переиграть финал ЧМ-1966 (Англия-Германия), а также матч в Донецке Украина-Англия с голом Марко Девича.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 13.07.2021 23:30
    +14
    В таком случае нужно сначала переиграть полуфинал Англия - Дания, так как в том матче очень много было вопросов к судье.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 13.07.2021 23:28
    +11
    пускай радуются,что их до финала дотянули всеми правдами и неправдами--ПОЗОРНИКИ
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 13.07.2021 23:24
    +3
    пора негров отлучить от футбола и собрать петицию об этом
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 13.07.2021 23:23
    +7

    ах как ярко горит у бритских империалистов...точно так же как и у тех, что севернее нас находятся...тяжко так жить, не приемля тот факт, что есть кто то намного лучше тебя...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.07.2021 23:20
    +12
    Шо за бред?
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 13.07.2021 23:30
    +14
    В таком случае нужно сначала переиграть полуфинал Англия - Дания, так как в том матче очень много было вопросов к судье.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.07.2021 23:33
    +12
    Предлагаю также переиграть финал ЧМ-1966 (Англия-Германия), а также матч в Донецке Украина-Англия с голом Марко Девича.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.07.2021 23:20
    +12
    Шо за бред?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 13.07.2021 23:28
    +11
    пускай радуются,что их до финала дотянули всеми правдами и неправдами--ПОЗОРНИКИ
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.07.2021 23:35
    +9
    Также предлагаем переиграть матчи Динамо-Бавария 1/2 ЛЧ в Киеве, матч СССР-Бельгия 1/8 ЧМ1986 года, повторно сыграть финал Евро 1988, а финал ЧМ-1998 провести на нейтральном поле.
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 13.07.2021 23:23
    +7

    ах как ярко горит у бритских империалистов...точно так же как и у тех, что севернее нас находятся...тяжко так жить, не приемля тот факт, что есть кто то намного лучше тебя...
    Ссылка
    spirfect
    online
      spirfect, 13.07.2021 23:46
    +3
    Правильно! Переиграть, но победить должна Англия, иначе снова будем переигрывать! ))
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 13.07.2021 23:38
    +3
    А суд в Мадриде😂😂😂
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 13.07.2021 23:24
    +3
    пора негров отлучить от футбола и собрать петицию об этом
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 13.07.2021 23:54
    0
    КЛОУНЫ. ВАС ПРОТАЩИЛИ В ФИНАЛ, КОГДА ДАЛИ ЛЕВЫЙ ПЕНАЛЬ В МАТЧЕ С ДАНИЕЙ.
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 13.07.2021 23:51
    0
    Що вони там курять!!!???
    Ссылка
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