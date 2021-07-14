7 главных трансферных саг нынешнего лета

Чемпионат Европы 2020 года наконец-то завершился. Победителем стала сборная Италии, и теперь ключевые футболисты получат несколько недель отпуска, прежде чем вновь соберутся в своих клубах для подготовки к выступлениям в новом сезоне. Впрочем, отпуск игроков вовсе не означает такую же пору для их агентов и руководителей футбольных клубов. Последние именно сейчас пребывают в полной мобилизации, и готовы использовать любую возможность по качественному усилению своих команд.

О семи главных трансферных сагах нынешнего лета, которые практически наверняка набьют оскомину футбольным болельщикам, поговорим прямо сейчас.

Эдуардо КАМАВИНГА

Клуб: «Ренн»

Возраст: 18 лет

Гражданство: Франция

Стоимость на Transfermarkt: 55 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии «Ренна» Эдуардо Камавинга в очень раннем возрасте привлек внимание европейских топ-клубов. По сути, последние два года вокруг этого талантливого хавбека роится огромное количество слухов, однако пока до какой-то конкретики дело так и не доходит. Куда только не сватали Камавингу, но наиболее вероятными вариантами для него по-прежнему остаются «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Год назад в прессе писали, что «Ренн» хочет выручить за своего таланта не менее 70 миллионов евро, но на фоне пандемии коронавируса желающих отдать такую сумму бретонцам так и не нашлось.

Ныне ситуация вокруг Камавинги еще более запутанная и интересная, из-за чего можно смело предположить, что количество слухов, связанных с потенциальным трансфером этого хавбека из «Ренна», будет расти день ото дня в геометрической прогрессии. Дело в том, что контракт Эдуардо с французским клубом истекает через год, а подписывать новое соглашение полузащитник не спешит. «Ренн», который минувшим летом был «на коне» в переговорном процессе, ныне рискует оказаться ни с чем, а потому наверняка будет куда более сговорчивым. Осталось только понять, кто в соревновании за Камавингу окажется самым последовательным и настойчивым. В Англии предполагают, что таковым станет «Манчестер Юнайтед», особенно если манкунианцы расстанутся с Полем Погба…

Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ

Клуб: «Сассуоло»

Возраст: 23 года

Гражданство: Италия

Стоимость на Transfermarkt: 35 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лидеров «Сассуоло» Мануэль Локателли практически наверняка покинет стан «черно-зеленых» в нынешнее трансферное окно. Изначально слухи отправляли 23-летнего итальянца вслед за своим экс-наставником Роберто Де Дзерби в донецкий «Шахтер», и «горняки» якобы были готовы побить свой трансферный рекорд ради приглашения этого мастера, однако в итоге Мануэль отказался от возможности перебраться в украинскую Премьер-лигу. Ход мыслей Локателли понять несложно: вместе со сборной Италии он поучаствовал в Евро-2020, где ему удалось себя неплохо проявить, а команда и вовсе стала триумфатором соревнования.

Ныне за Локателли ожидается серьезная борьба между «Ювентусом» и «Арсеналом». Поговаривают, что туринцы готовы предложить за хавбека 30 миллионов евро и двух своих футболистов - защитника Раду Драгушина и нападающего Марко Да Грасу. Этот вариант наверняка выглядит интересно для «Сассуоло», однако боссы «черно-зеленых» предпочитают дождаться и реакции от «Арсенала», который готов перебить предложение туринского гранда. Проблемой для боссов «Сассуоло» в желании получить максимальный куш за Локателли может стать желание самого футболиста непременно перебраться именно в «Ювентус». Из-за этого переговорный процесс вряд ли будет простым и почти наверняка затянется едва ли не до самого закрытия окна, но можно с уверенностью сказать, что завершится он успешно, так как все стороны заинтересованы исключительно в этом.

Пау ТОРРЕС

Клуб: «Вильярреал»

Возраст: 24 года

Гражданство: Испания

Стоимость на Transfermarkt: 50 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник «Вильярреала» Пау Торрес, несмотря на победу с командой в Лиге Европы по итогам сезона-2020/21, уже перерос уровень «желтой субмарины» и нуждается в «глотке свежего воздуха» в виде трансфера в более именитый и амбициозный клуб. Претендентов на Торреса, на самом деле, хватает, однако не все из них ныне проявляют какую-либо конкретику, так как «Вильярреал» однозначно не будет отпускать своего ключевого игрока обороны задаром. Контракт Пау с «желтой субмариной» действует еще три сезона, а потому потенциальному покупателю придется как следует раскошелится.

В последние несколько недель слухи активно сватали Пау Торреса в «Манчестер Юнайтед», которому однозначно не помешает усиление в центральной оси обороны. Однако манкунианцы в последние годы чересчур прижимисто ведут себя на рынке, хотя в их сферу интересов, если верить прессе, входит едва ли не половина топовых футболистов Европы. Для того, чтобы однозначно заполучить Торреса «красным дьяволам» потребуется активировать клаусулу защитника, которая равна 60 миллионам долларов. Вряд ли «Вильярреал» будет торговаться вокруг этой суммы, да еще и «Ювентус», как пишут в Италии, готов вклиниться в переговоры по Торресу. Туринцы за Пау готовы предложить определенную сумму денег, а также отдать Мериха Демирала, что вполне может устроить «желтую субмарину», которой не потребуется экстренно подыскивать замену для своего бека. Хотя и спешить с принятием решения «Вильярреал» вряд ли будет…

Джек ГРИЛИШ

Клуб: «Астон Вилла»

Возраст: 25 лет

Гражданство: Англия

Стоимость на Transfermarkt: 65 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Джека Грилиша вот уже несколько лет топовые клубы Англии пытаются выторговать у родной для футболиста «Астон Виллы», но пока ситуация разворачивается так, что хавбек продолжает оставаться в Бирмингеме. Очевидно, что «вилланы» не прогадали, когда в сентябре минувшего года подписали с Грилишем новый контракт, и теперь у них нет необходимости судорожно торговаться, чтобы выручить от ухода своего хавбека хоть какую-то «копеечку».

Ныне ключевым претендентом на Грилиша называется «Манчестер Сити», хотя в последние пару лет в прессе сообщали, что буквально спит и видит этого хавбека среди своих подопечных главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер. Неизвестно, включатся ли «красные дьяволы» в гонку за Грилишем, однако помешать «горожанам» спокойно и размеренно договариваться с «Астон Виллой» готов «Челси». Вероятно, если эти два топ-клуба реально начнут борьбу за трансфер Джека, то быстрого ее завершения ждать не стоит, ведь каждая сторона будет стараться выбить максимально приемлемые для себя условия. А это значит, что сделка неизменно затянется, и еще неизвестно, чем вообще завершится…

Гарри КЕЙН

Клуб: «Тоттенхэм»

Возраст: 27 лет

Гражданство: Англия

Стоимость на Transfermarkt: 120 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник «Тоттенхэма» Гарри Кейн уже к 27 годам успел превратиться в настоящую икону для фанатов «шпор», однако все очевиднее и очевиднее становится тот факт, что в стане родной команды форвард вряд ли сумеет выиграть хоть что-то важное с точки зрения командных, а не личных трофеев (благо, титул лучшего бомбардира АПЛ Гарри завоевывал и в стане «Тоттенхэма» уже несколько раз). Вероятно, сам Кейн отлично понимает ситуацию, и нынешним летом готов сменить клуб.

Главным претендентом на Кейна в английской прессе называется «Манчестер Сити», который даже успел сделать «Тоттенхэму» официальное предложение по форварду – 100 миллионов фунтов и трансферные права на Габриэла Жезуса. Однако руководство «шпор», похоже, намерено гнуть свою линию и требовать 150 миллионов фунтов, и не центом менее за Кейна. Сам Гарри открыто призвал боссов «Тоттенхэма» задуматься, ведь через несколько лет, как предупреждает сам форвард, за него вряд ли кто-то будет готов выплатить такие космические деньги. Среди потенциальных конкурентов «Сити» в битве за Кейна выделяются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Барселона», но по разным причинам шансы заполучить Гарри у каждого из этих клубов откровенно невелики.

Рафаэль ВАРАН

Клуб: «Реал»

Возраст: 28 лет

Гражданство: Франция

Стоимость на Transfermarkt: 70 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Центрбек мадридского «Реала» Рафаэль Варан, который играет за «бланкос» в течение последних десяти лет, похоже, также готов сделать новый шаг в своей карьере. По информации из прессы, футболист решил не продлевать контракт с мадридским клубом, который у него истекает летом следующего года. Для «Реала» это означает одно – защитник будет потерян, и главный вопрос лишь в том: удастся выручить от его ухода какие-то средства, или же нет.

Чтобы получить деньги за Варана, «бланкос» потребуется продать защитника в другой клуб уже нынешним летом. Поговаривают, что активный интерес к французу проявляют «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», причем именно парижане видятся фаворитами этого заочного противостояния. В самом «Реале» определились с суммой, которую хотят выручить от продажи Варана – 50 миллионов евро. Это больше, чем готов предложить «Манчестер Юнайтед» (около 35-40 миллионов евро), а потому манкунианцы вряд ли подпишут бека «Реала», а вот воссоединиться в ПСЖ вместе с Серхио Рамосом, который уже успел покинуть Мадрид и перебраться в Париж этим летом, для Варана вполне реально.

Роман ЯРЕМЧУК

Клуб: «Гент»

Возраст: 25 лет

Гражданство: Украина

Стоимость на Transfermarkt: 15 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Конечно, в Европе трансферные страсти вокруг украинского форварда «Гента» Романа Яремчука не являются самыми интересными для болельщиков, однако в Украине сага с отъездом бомбардира нашей национальной сборной в другой клуб активно обсуждается вот уже несколько трансферных окон. Руководство «Гента» не хочет отпускать Яремчука дешевле 25 миллионов евро, и, вероятно, это уже является принципиальным вопросом для бельгийцев. Сам Роман даже успел на этой почве поссориться с боссами «Гента», не желавшими его отпускать, однако затем вновь нашел с руководством общий язык, и не так давно даже продлил контракт, который теперь рассчитан до лета 2025 года.

В прессе претендентов на Яремчука называлось столько, что на одно их перечисление уйдет чересчур много времени. Сфокусируемся на тех, кто ныне якобы очень желает подписать Романа – это «Вест Хэм» и «Бенфика». Для первых 25 миллионов евро, требуемые «Гентом», не являются преградой, но они до конца не уверены, что именно Яремчук подойдет им в качестве замены для провалившегося Себастьяна Алле, а вот «Бенфику» кандидатура украинца устраивает всецело, чего не скажешь о сумме, которую хочет получить за украинца «Гент». Сам Яремчук якобы уже согласовал условия контракта с «Бенфикой» и готов продолжить карьеру в Португалии, но от пожеланий украинца в этой ситуации зависит не так много, а потому не исключено, что Роман так и не сменит клуб летом, из-за чего между ним и боссами «Гента» вновь может возникнуть напряженность в отношениях…