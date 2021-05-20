Де Дзерби хочет забрать в Шахтер Локателли и еще одного игрока Сассуоло

Переговоры по поводу Мануэля Локателли уже идут

  • 20.05.2021 17:56
  • 400 просмотров
  • 1 комментарий
Де Дзерби хочет забрать в Шахтер Локателли и еще одного игрока Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

«Шахтер» действительно ведет переговоры с «Сассуоло» по поводу трансфера Мануэля Локателли. Это подтверждает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

«Шахтер» готов предложить за Локателли 30-35 миллионов евро. Также на хавбека претендуют «Ювентус», «Барселона» и ПСЖ.

Кроме Локателли, Роберто Де Дзерби хочет забрать с собой в «Шахтер» еще одного игрока «Сассуоло» - бразильского центрального защитника Марлона. Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 6,5 миллиона евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — твиттер Николо Скиры

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 20.05.2021 18:03
    0
    Не верю, что Шахтер откажется от бразильского вектора.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.05.2021 18:03
    0
    Не верю, что Шахтер откажется от бразильского вектора.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности