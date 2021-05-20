Де Дзерби хочет забрать в Шахтер Локателли и еще одного игрока Сассуоло

«Шахтер» действительно ведет переговоры с «Сассуоло» по поводу трансфера Мануэля Локателли. Это подтверждает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

«Шахтер» готов предложить за Локателли 30-35 миллионов евро. Также на хавбека претендуют «Ювентус», «Барселона» и ПСЖ.

Кроме Локателли, Роберто Де Дзерби хочет забрать с собой в «Шахтер» еще одного игрока «Сассуоло» - бразильского центрального защитника Марлона. Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 6,5 миллиона евро.