Де Дзерби хочет забрать в Шахтер Локателли и еще одного игрока Сассуоло

«Шахтер» действительно ведет переговоры с «Сассуоло» по поводу трансфера Мануэля Локателли. Это подтверждает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.
«Шахтер» готов предложить за Локателли 30-35 миллионов евро. Также на хавбека претендуют «Ювентус», «Барселона» и ПСЖ.
Кроме Локателли, Роберто Де Дзерби хочет забрать с собой в «Шахтер» еще одного игрока «Сассуоло» - бразильского центрального защитника Марлона. Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 6,5 миллиона евро.
Источник — твиттер Николо Скиры
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