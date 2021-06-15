Варан решил не продлевать контракт с Реалом

28-летний защитник «Реала» Рафаэль Варан принял решение не продлевать контракт с мадридским клубом.
По информации источника, игрок хочет вернуться во Францию, где ним интересуется ПСЖ.
В минувшем сезоне Варан провел за «Реал» 41 матч во всех турнирах, где забил два мяча.
В активе игрока 74 матча за сборную Франции, где он забил пять мячей.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Варана за 50 миллионов евро.
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Источник — 90min
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