Варан решил не продлевать контракт с Реалом

28-летний защитник «Реала» Рафаэль Варан принял решение не продлевать контракт с мадридским клубом.

По информации источника, игрок хочет вернуться во Францию, где ним интересуется ПСЖ.

В минувшем сезоне Варан провел за «Реал» 41 матч во всех турнирах, где забил два мяча.

В активе игрока 74 матча за сборную Франции, где он забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Варана за 50 миллионов евро.