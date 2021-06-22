Манчестер Сити сделал официальное предложение по трансферу Кейна

«Горожане» дают за лидера «шпор» 100 миллионов фунтов и своего игрока

  • 22.06.2021 05:47
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Манчестер Сити сделал официальное предложение по трансферу Кейна
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» направил официальное предложение по трансферу нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как сообщает Фабрицио Романо, «горожане» предложили за игрока сборной Англии 100 миллионов фунтов. Также клуб готов включить в сделку своего форварда Габриэля Жезуса.

С другой стороны, президент «Тоттенхэма» попытается удержать Кейна. Ожидается, что сделка может быть заключена уже после завершения Евро-2020.

 

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов продать Кейна за 160 миллионов евро.

В сезоне 2020/21 Кейн сыграл 49 матчей за «шпор», забив 33 гола. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.

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